Chiếc chân váy "old money" nàng nào cũng nên có: Đi làm hay đi chơi đều sang

Nếu phải chọn một item vừa mang vẻ thanh lịch, sang trọng lại có khả năng biến hóa linh hoạt từ công sở tới những buổi hẹn hò, chân váy lụa dáng dài chắc chắn là món đồ đáng có trong tủ quần áo. Không quá cầu kỳ về kiểu dáng, không cần logo hàng hiệu nổi bật, thiết kế này vẫn tạo cảm giác chỉn chu nhờ chất liệu có độ rủ mềm mại và bề mặt bắt sáng nhẹ. Đặc biệt, khi được phối đúng cách, chân váy lụa dáng dài còn mang đậm tinh thần old money: kín đáo, tinh tế nhưng vẫn đủ khiến người đối diện cảm nhận được sự sang trọng.

Điểm khiến chân váy lụa dáng dài được yêu thích chính là vẻ đẹp không phô trương. Khác với những mẫu váy ngắn hay thiết kế ôm sát, chân váy lụa thường buông nhẹ theo cơ thể, tạo chuyển động mềm mại mỗi khi bước đi. Chất liệu lụa hoặc satin có độ bóng vừa phải giúp trang phục trông cao cấp hơn, nhưng không cần thêm quá nhiều chi tiết trang trí. Đây chính là tinh thần đặc trưng của phong cách old money: đầu tư vào chất liệu, phom dáng và sự tinh tế thay vì chạy theo những xu hướng quá nổi bật.

Với môi trường công sở, chân váy lụa dáng dài có thể kết hợp cùng sơ mi trắng để tạo nên một outfit kinh điển. Một chiếc sơ mi có phom vừa vặn, sơ vin gọn gàng cùng chân váy lụa sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch mà không bị cứng nhắc. Nếu muốn tạo điểm nhấn, nàng có thể thêm thắt lưng da mảnh, đồng hồ cổ điển hoặc một đôi giày loafer. Chỉ vài món phụ kiện đơn giản cũng đủ khiến outfit trở nên hoàn chỉnh. Nếu yêu thích vẻ nữ tính hơn, hãy thử phối chân váy lụa với áo blouse. Những mẫu blouse có cổ cao, tay bồng nhẹ, cổ nơ hoặc chi tiết ren sẽ tạo nên sự mềm mại, rất hợp với độ rủ của chân váy. Đây cũng là công thức phù hợp với những cô nàng muốn xây dựng hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn có nét duyên dáng riêng tại nơi làm việc.

Không chỉ dành cho công sở, chân váy lụa còn cực kỳ hợp với những buổi đi chơi. Khi xuống phố, bạn có thể thay sơ mi bằng áo thun hoặc áo dệt kim ôm nhẹ. Sự kết hợp giữa một item có vẻ ngoài sang trọng và món đồ đời thường sẽ giúp outfit bớt nghiêm túc, tạo cảm giác trẻ trung và hiện đại hơn. Một đôi sneaker trắng cũng có thể được sử dụng để phá cách, trong khi giày búp bê hoặc Mary Jane lại mang tới vẻ nữ tính, cổ điển. Đặc biệt, nếu muốn tăng chất old money, nàng nên ưu tiên những gam màu mang tính kinh điển như trắng kem, be, nâu chocolate, đen, xám hoặc xanh navy. Đây đều là những màu dễ phối và ít lỗi mốt. Chân váy lụa màu champagne hoặc be sáng kết hợp cùng áo trắng sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng. Trong khi đó, những mẫu váy đen hoặc nâu lại phù hợp với phong cách trưởng thành, có phần quyền quý hơn.

Một ưu điểm khác của chân váy dáng dài là khả năng tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo. Khi phần chân váy kéo dài từ eo xuống gần mắt cá chân, cơ thể về mặt thị giác cũng được tạo thành một đường liền mạch. Nếu kết hợp cùng áo có độ dài vừa phải và sơ vin gọn, phần eo được xác định rõ, đôi chân cũng trông dài hơn. Những cô nàng có chiều cao khiêm tốn nên ưu tiên chân váy có phần eo cao và tránh các thiết kế quá nhiều tầng lớp để không khiến vóc dáng bị chia nhỏ. Tuy nhiên, để diện chân váy lụa đẹp mà không bị cảm giác quá "bánh bèo", nàng nên chú ý tới sự cân bằng. Nếu phần váy đã mềm mại và nữ tính, áo phía trên có thể chọn thiết kế đơn giản hơn. Ngược lại, nếu muốn tạo một outfit điệu đà cho buổi hẹn hò, bạn hoàn toàn có thể thêm một chiếc cardigan mỏng, vòng cổ ngọc trai hoặc khăn lụa nhỏ.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện phong cách. Một chiếc túi da dáng cứng, giày mũi nhọn, loafer hoặc giày búp bê đều có thể kết hợp đẹp với chân váy lụa. Đặc biệt, những món đồ có thiết kế tối giản sẽ giúp tổng thể giữ được tinh thần sang trọng, thay vì khiến outfit trở nên quá nhiều chi tiết. Điều đáng nói là chân váy lụa dáng dài không phải món đồ chỉ dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách tiểu thư. Với cùng một thiết kế, bạn hoàn toàn có thể biến hóa thành nhiều hình ảnh khác nhau: thanh lịch khi đi làm, nữ tính khi hẹn hò, trẻ trung khi xuống phố và sang trọng khi dự tiệc. Đây chính là lý do item này luôn có chỗ đứng trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích phong cách tối giản. Dưới đây là 1 số itme mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Miolady

Nơi mua: labeau

Nơi mua: cocobebe

Nếu đang muốn xây dựng một tủ đồ theo tinh thần old money nhưng không muốn mua quá nhiều món đồ cầu kỳ, hãy bắt đầu với một chiếc chân váy lụa dáng dài. Chỉ cần thay đổi áo, giày và phụ kiện, bạn đã có thể tạo ra nhiều outfit hoàn toàn khác nhau. Không logo phô trương, không thiết kế quá táo bạo, chiếc váy vẫn đủ sức khiến người mặc trông sang hơn một cách rất tự nhiên – đúng tinh thần của old money.