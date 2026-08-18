8 chiếc túi Hàn Quốc mang tinh thần old money, giá chưa tới 4 triệu đồng vẫn đẹp sang và có gu

STAND OIL Fika Bag: Chiếc túi mang vẻ đẹp tự nhiên được Rei yêu thích

Fika Bag là một trong những thiết kế bán chạy nhất của STAND OIL, đồng thời từng được Rei – thành viên nhóm IVE – sử dụng. Mẫu túi gây ấn tượng với phom dáng mềm mại, đường nét tự nhiên và bề mặt có độ bóng nhẹ, tạo cảm giác tinh tế nhưng không quá phô trương.

Fika Bag có giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đủ không gian cho những vật dụng cần thiết như điện thoại, ví tiền, son môi hay hộp phấn. Khi đựng nhiều hoặc ít đồ, thân túi có thể thay đổi hình dáng linh hoạt mà vẫn giữ được vẻ đẹp phóng khoáng.

Fika Bag phù hợp với những bộ trang phục đơn giản như áo thun, quần jeans, sơ mi hoặc váy liền thân.

STAND OIL Mushy Bag: Mềm mại, rộng rãi và đậm không khí mùa thu

Nếu yêu thích những chiếc túi lớn có phom mềm, Mushy Bag là lựa chọn đáng cân nhắc. Bề mặt giả da lộn mang đến cảm giác ấm áp, cổ điển, đặc biệt phù hợp với áo len, áo khoác dạ và những gam màu trầm của mùa thu đông.

Mushy Bag phiên bản nhỏ khoảng 2,9 triệu đồng; phiên bản lớn có giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Thân túi có độ phồng vừa phải, khi đeo lên vai sẽ rủ xuống tự nhiên mà không tạo cảm giác nặng nề. Không gian bên trong đủ rộng để đựng ví, điện thoại, mỹ phẩm cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Mushy Bag có hai kích thước. Bản nhỏ phù hợp với nhu cầu đi chơi, trong khi bản lớn có thể trở thành túi đi làm hằng ngày.

STAND OIL Chubby Bag: Túi bowling trẻ trung của Huh Yunjin

Chubby Bag từng được Huh Yunjin, thành viên nhóm LE SSERAFIM, sử dụng. Mẫu túi mang phom bowling tròn đầy, kết hợp cùng những đường nét tối giản nên vừa trẻ trung vừa dễ ứng dụng.

Chubby Bag có giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Điểm thú vị của Chubby Bag là khả năng biến đổi phong cách bằng những chi tiết nhỏ. Bạn có thể buộc khăn lụa hoặc ruy băng thành nơ ở phần quai, gắn thú bông hay móc khóa để chiếc túi trở nên sinh động hơn. Khi tháo phụ kiện, sản phẩm lại trở về vẻ ngoài gọn gàng, phù hợp với trang phục công sở.

Bucks & Leather: Túi da lộn có thể thay đổi nhiều cách đeo

Mẫu túi của Bucks & Leather ghi điểm nhờ bề mặt da lộn mềm mại. Khi đựng đồ, thân túi sẽ hình thành những nếp gấp tự nhiên, tạo nên vẻ phóng khoáng pha chút tinh thần Pháp.

Người dùng có thể thay đổi linh hoạt giữa ba cách đeo gồm đeo vai, đeo chéo và xách tay. Dây đeo điều chỉnh được độ dài nên phù hợp với nhiều vóc dáng cũng như phong cách trang phục khác nhau.

Bucks & Leather có giá khoảng 3,4 triệu đồng.

Hai bên và đáy túi được phối thêm chất liệu da nhằm tăng độ bền, hạn chế biến dạng khi sử dụng thường xuyên. Bên trong còn có ngăn khóa kéo để giữ chìa khóa, son môi và các món đồ nhỏ.

Matin Kim: Túi bán nguyệt đính nơ ngọt ngào vừa đủ

Matin Kim là một trong những thương hiệu Hàn Quốc được giới trẻ đặc biệt yêu thích trong vài năm gần đây. Các thiết kế của hãng thường cân bằng giữa vẻ tối giản và tinh thần ngọt ngào, cá tính.

Mẫu túi bán nguyệt đính nơ tạo điểm nhấn bằng chi tiết nhún ở hai bên, giúp phom túi trông mềm mại và có chiều sâu hơn. Những chiếc nơ nhỏ mang đến nét nữ tính nhưng không khiến tổng thể trở nên quá điệu đà.

Matin Kim có giá khoảng 3,2 triệu đồng.

Túi có thể kết hợp cùng quần jeans, áo len, chân váy hoặc váy liền thân. Kích thước vừa đủ cho những món đồ cần thiết trong một buổi đi chơi hoặc hẹn hò.

SAMO ONDOH Museum Bag: Thiết kế Liz từng sử dụng

SAMO ONDOH nổi tiếng với những chiếc túi có cấu trúc rõ ràng, phom dáng lạ mắt nhưng vẫn chú trọng tính ứng dụng. Museum Bag là một trong những thiết kế tiêu biểu của thương hiệu và từng được Liz, thành viên nhóm IVE, sử dụng.

Mẫu túi sở hữu đường nét gọn gàng, bề mặt ít chi tiết trang trí nhưng vẫn tạo được sự hiện diện. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích phong cách tối giản nhưng không muốn chiếc túi trông quá an toàn hoặc đơn điệu.

Phiên bản Museum Bag khoảng 3,1 triệu đồng.

YEOMIM Town Belt Bag: Túi đi làm đựng vừa máy tính 16 inch

Town Belt Bag của YEOMIM được lấy cảm hứng từ phom túi hình thuyền, có chiều sâu vừa phải và không gian bên trong rộng rãi. Túi có thể đựng máy tính xách tay kích thước tối đa 16 inch, phù hợp với người đi học hoặc đi làm cần mang theo nhiều vật dụng.

Hai túi nhỏ ở bên hông kết hợp cùng chi tiết ruy băng giúp thiết kế bớt cứng nhắc. Chất liệu giả da có khả năng chống nước nhẹ, trong khi ngăn phía trước hỗ trợ cất những món đồ cần lấy nhanh.

YEOMIM Town Belt Bag có giá khoảng 3,4 triệu đồng.

depound Pino Bag: Vẻ dịu dàng dành cho người thích phong cách nữ tính

So với những thương hiệu thiên về cá tính, depound theo đuổi hình ảnh mềm mại và gần gũi hơn. Pino Bag sử dụng chất liệu da lộn, sở hữu phom dáng đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ cách xử lý bề mặt và đường may.

Kích thước túi vừa đủ để đựng điện thoại, ví tiền cùng một số vật dụng nhỏ. Quai đeo tạo cảm giác thoải mái, thích hợp sử dụng trong những buổi đi chơi hoặc những ngày không cần mang quá nhiều đồ.

Túi depound Pino Bag (da lộn), giá khoảng 2,5 triệu đồng.

Pino Bag đặc biệt hợp với áo len, quần jeans, chân váy dài và váy hoa. Không cần thêm nhiều phụ kiện, chất liệu da lộn cũng đủ giúp bộ trang phục trông ấm áp và có chiều sâu hơn.

Nên chọn mẫu túi nào?

Nếu cần một chiếc túi nhỏ dùng hằng ngày, Fika Bag, Chubby Bag hoặc túi bán nguyệt của Matin Kim là những lựa chọn dễ phối. Người cần mang nhiều đồ có thể ưu tiên Mushy Bag và YEOMIM Town Belt Bag. Trong khi đó, Bucks & Leather cùng depound Pino Bag sẽ phù hợp với tủ đồ mùa thu mang tinh thần nhẹ nhàng, cổ điển.

Điểm hấp dẫn của những thương hiệu túi Hàn Quốc này không chỉ nằm ở mức giá dễ tiếp cận. Mỗi thiết kế đều có cá tính riêng, đủ thời trang để tạo điểm nhấn nhưng vẫn thực tế để sử dụng thường xuyên. Giá sản phẩm có thể thay đổi theo thời điểm, tỷ giá và đơn vị phân phối.