Gần 40 tuổi vẫn sở hữu làn da đẹp đến phát hờn: Người phụ nữ này tập trung đắp một loại mặt nạ qua đêm, sáng dậy mới gỡ bỏ

Nhắc đến việc đắp mặt nạ, đa số chúng ta chỉ biết các dòng mặt nạ giấy đắp khoảng 10 - 15 phút rồi tháo ra. Với mặt nạ giấy cũng không nên đắp quá lâu sẽ phản tác dụng lên da.

Tuy nhiên, không phải loại mặt nạ nào cũng được thiết kế để sử dụng trong thời gian ngắn. Với một số dòng mặt nạ hydrogel hoặc mặt nạ ngủ chuyên dụng, việc lưu lại trên da trong nhiều giờ, thậm chí qua đêm, lại là cách để tận dụng tốt hơn khả năng cấp ẩm và giữ dưỡng chất trên da.

Yuril, một beauty blogger người Hàn 39 tuổi (sở hữu kênh TikTok @yurileeeee), là một trong những người thường xuyên chia sẻ cách chăm sóc da theo kiểu này. Bước vào tuổi 39 - độ tuổi nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy rõ hơn những dấu hiệu tuổi tác như da khô, kém đàn hồi, nếp nhăn nhỏ, thâm nám hay tàn nhang, nhưng Yuril vẫn có làn da trông mịn màng, căng bóng và đầy sức sống.

Cận cảnh làn da tuổi 39 của Yuril.

Bên cạnh quy trình skincare hàng ngày, điều khiến nhiều người chú ý chính là thói quen đắp mặt nạ qua đêm khoảng 2 - 3 lần/tuần. Sau khi hoàn thành các bước dưỡng da buổi tối, cô sử dụng mặt nạ, để nguyên trên da rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, mặt nạ được tháo nhẹ nhàng, để lại cảm giác da ẩm mượt, mềm và căng bóng hơn.

Loại mặt nạ Yuril sử dụng là Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask. Đây không phải mặt nạ giấy thông thường mà là dạng hydrogel được tạo từ tinh chất đông đặc. Theo khuyến khích của hãng, mặt nạ có thể đắp qua đêm hoặc sử dụng khoảng 3 - 4 giờ vào ban ngày.

Nơi mua: Biodance Rejuvenating Caviar PDRN

Nếu đắp 3-4 tiếng thì mặt nạ sẽ đạt khoảng 80 - 90% trong suốt.

Không chỉ đắp qua đêm, mỗi khi phải ngồi xe hoặc đi máy bay nhiều giờ, Yuril cũng tranh thủ đắp loại mặt nạ này. Đặc biệt trong môi trường điều hòa dễ khiến da khô căng, đây là cách cô bổ sung độ ẩm và giữ cho làn da luôn mềm mướt trong suốt hành trình.

Điểm thú vị là khi mới lấy ra, miếng mặt nạ có màu trắng đục, dạng thạch mềm và ôm khá sát khuôn mặt. Trong nhiều giờ tiếp xúc với da, lớp hydrogel dần trở nên trong suốt. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy cấu trúc mặt nạ đã thay đổi trong quá trình sử dụng; sáng hôm sau, người dùng có thể nhẹ nhàng gỡ lớp mặt nạ mỏng ra khỏi da.

Đắp qua đêm thì mặt nạ sẽ trong suốt 100%, tạo thành lớp màng bám trên da, chỉ cần gỡ nhẹ là bong.

Về thành phần, mask Biodance Rejuvenating Caviar PDRN này tập trung vào PDRN (là một hợp chất sinh học được chiết xuất từ DNA của cá hồi hoặc cá hồi vân) và caviar (chiết xuất từ trứng cá muối) kết hợp với glycerin, niacinamide, allantoin, adenosine... cùng nhiều thành phần dưỡng ẩm và làm mềm da.

- Glycerin giúp hút và giữ nước, mang lại cảm giác da mềm và mọng hơn.

- Niacinamide hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, cải thiện vẻ ngoài xỉn màu và không đều màu; allantoin có tác dụng làm dịu.

- Adenosine thường được sử dụng trong các sản phẩm hướng tới chăm sóc dấu hiệu lão hóa.

- PDRN và các thành phần từ cá hồi, trứng cá được sản phẩm định hướng cho mục tiêu chăm sóc da đang mệt mỏi, thiếu sức sống, hỗ trợ vẻ ngoài săn chắc và đàn hồi hơn.

Loại mặt nạ đắp qua đêm giúp da dẻ mịn màng, căng bóng.

Điểm đáng chú ý nhất của kiểu mặt nạ này là thời gian tiếp xúc dài. Thay vì chỉ nằm trên da 10 - 15 phút rồi bỏ đi, hydrogel có độ bám tốt cho phép sản phẩm lưu lại trong nhiều giờ. Đây có thể xem như một bước cấp ẩm và "khóa" dưỡng chất sau những bước skincare trước đó, giúp da duy trì môi trường ẩm trong suốt thời gian ngủ.

Nếu muốn thử kiểu đắp mặt nạ khóa ẩm qua đêm này, ngoài dòng mask BIODANCE Caviar PDRN, bạn có thể tìm hiểu thêm Biodance Collagen-Real Deep Mask.

- Công thức chứa Oligo-Hyaluronic Acid thẩm thấu sâu, cấp ẩm tức thì, tăng độ ẩm 166% và duy trì đến 150 giờ.

- Collagen phân tử thấp thẩm thấu dễ dàng, cải thiện nếp nhăn và tăng độ đàn hồi.

- Galactomyces Ferment Filtrate và Niacinamide giúp làm đều tông màu, mang lại làn da rạng rỡ, mịn màng.

Đây là một trong những dòng mặt nạ thạch của Biodance, đắp qua đêm, phát huy công dụng chống lão hóa, dưỡng ẩm, khóa ẩm sâu cho da suốt cả đêm dài.