Hóa ra các mỹ nhân Việt đều có chung siêu bí kíp mặc đẹp

Trong thế giới thời trang, màu trắng luôn giữ một vị trí rất đặc biệt. Không quá phô trương nhưng đủ nổi bật, không kén phong cách mà còn giúp tôn lên thần thái người mặc, sắc trắng xuất hiện đều đặn trong tủ đồ của nhiều mỹ nhân Việt. Từ đời thường đến sự kiện, từ phong cách nữ tính, thanh lịch cho tới hiện đại, cá tính, những món đồ trắng luôn được biến hóa linh hoạt.

Dưới đây là 5 item trắng được các sao nữ Việt ưu ái diện thường xuyên nhất:

Áo cách điệu

Áo trắng cách điệu là món đồ phủ sóng phong cách của nhiều mỹ nhân Việt, đặc biệt là những người theo đuổi hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng. Không còn là chiếc áo sơ mi trắng cơ bản, các thiết kế hiện nay được nhấn nhá bằng tay bồng, cổ vuông, bèo nhún hay chất liệu xuyên thấu tinh tế. Nhờ đó, áo trắng vừa giữ được vẻ trang nhã vốn có, vừa mang hơi thở thời trang hiện đại.

Nhiều sao nữ thường chọn áo trắng cách điệu khi tham gia các sự kiện ban ngày, họp báo hoặc chụp ảnh street style. Khi kết hợp cùng quần jeans, chân váy hoặc quần âu, item này giúp tổng thể trở nên gọn gàng, sáng sủa mà vẫn rất cuốn hút. Điểm cộng lớn nhất của áo trắng cách điệu là dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo khoác trắng

Áo khoác trắng là lựa chọn quen thuộc của các mỹ nhân Việt mỗi khi muốn hoàn thiện set đồ một cách tinh tế. Từ blazer trắng, cardigan mỏng, áo vải tweed cho đến áo khoác dáng dài, sắc trắng mang lại cảm giác sang trọng và "đắt giá" cho tổng thể trang phục. Không ít sao nữ ưu ái blazer trắng khi xuất hiện tại các sự kiện, bởi item này giúp họ trông chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc.

Trong đời thường, áo khoác trắng còn được phối cùng váy liền, quần short hay quần jeans để tạo nên phong cách trẻ trung, năng động. Dù là phong cách tối giản hay cầu kỳ, áo khoác trắng vẫn phát huy tốt vai trò làm sáng outfit và giúp người mặc nổi bật một cách tự nhiên.

Chân váy trắng

Chân váy trắng là món đồ không thể thiếu với những mỹ nhân theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch. Từ chân váy chữ A, chân váy xếp ly cho đến chân váy midi dáng dài, sắc trắng luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi. Đây cũng là item thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh street style hay du lịch của các sao nữ Việt.

Chân váy trắng rất dễ phối cùng áo màu trung tính như be, pastel hoặc chính áo trắng để tạo nên set đồ ton-sur-ton tinh tế. Khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc sandal, tổng thể trang phục trở nên mềm mại và tôn dáng. Không quá cầu kỳ nhưng luôn hiệu quả, chân váy trắng là lựa chọn an toàn mà vẫn thời thượng.

Quần trắng

Quần trắng từng được xem là item "khó nhằn" vì dễ lộ khuyết điểm, nhưng với các mỹ nhân Việt, đây lại là món đồ được diện khá thường xuyên. Quần âu trắng, quần ống rộng hay quần jeans trắng đều xuất hiện trong nhiều outfit từ đời thường đến sự kiện. Nhờ cách chọn phom dáng khéo léo và chất liệu dày dặn, quần trắng giúp các sao nữ trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Khi phối cùng áo màu nổi hoặc áo trung tính, quần trắng đóng vai trò cân bằng tổng thể trang phục. Đây cũng là item giúp set đồ trông sáng và "fashion" hơn hẳn so với các gam màu tối quen thuộc.

Váy liền trắng

Váy liền trắng có lẽ là món đồ gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính của nhiều mỹ nhân Việt. Từ váy maxi bay bổng, váy ren cho đến váy dáng ôm tối giản, sắc trắng luôn mang lại cảm giác tinh tế và thuần khiết. Không khó để bắt gặp các sao nữ diện váy trắng trong những buổi chụp hình, sự kiện ngoài trời hay các chuyến du lịch.

Váy liền trắng giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu. Chỉ cần thêm một vài phụ kiện đơn giản như túi xách, giày cao gót hoặc sandal, tổng thể đã đủ nổi bật. Chính sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao khiến váy liền trắng luôn được các mỹ nhân Việt ưu ái qua nhiều mùa thời trang.

Ảnh: Instagram của các nhân vật