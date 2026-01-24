4 mỹ nhân Việt có phong cách mùa lạnh sành điệu nhất, ngắm mãi không chán

Mùa lạnh luôn là "đất diễn" lý tưởng để phái đẹp thể hiện gu ăn mặc tinh tế. Không chỉ đơn thuần là giữ ấm, thời trang mùa lạnh còn mở ra vô vàn cách phối đồ lớp lang, xử lý chất liệu và phom dáng. Trong số những gương mặt nổi bật của Vbiz, 4 mỹ nhân dưới đây được xem là nguồn cảm hứng mặc đẹp bền bỉ theo năm tháng, mỗi người một màu sắc nhưng đều có điểm chung là càng ngắm càng thấy cuốn.

Tăng Thanh Hà

Nhắc đến Tăng Thanh Hà là nhắc đến hình ảnh của sự tinh tế và thanh lịch vượt thời gian. Style mùa lạnh của cô xoay quanh những món đồ cực kỳ quen thuộc: áo khoác da, áo khoác dáng dài màu trung tính, quần âu ống suông hay quần jeans cơ bản. Thế nhưng, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là cách cô biến những item "ai cũng có" thành tổng thể trẻ trung và sang nhẹ nhàng.

Tăng Thanh Hà đặc biệt khéo léo trong việc chọn phom dáng. Áo khoác da được cô ưu ái với thiết kế gọn gàng, không quá hầm hố, kết hợp cùng quần ống đứng giúp tổng thể vừa hiện đại vừa nữ tính. Những chiếc áo khoác màu be hay camel, gam màu đặc trưng của mùa lạnh, thường được phối cùng áo len mỏng, sơ mi trắng hoặc áo thun trơn, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn chỉn chu. Style của cô không chạy theo xu hướng ngắn hạn, nhưng lại luôn hợp thời và dễ áp dụng cho nhiều độ tuổi.

Yến Trang

Ở tuổi ngoài 40, Yến Trang vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách trẻ trung và năng động. Style mùa lạnh của cô mang đậm tinh thần cá tính, đôi khi có chút bụi bặm nhưng luôn được tiết chế vừa đủ để không bị "quá tay". Áo khoác da là món đồ gần như không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh của Yến Trang, thường đi cùng áo thun đơn giản hoặc áo len mỏng ôm dáng.

Bên cạnh đó, blazer cũng là item được cô khai thác triệt để. Không gò bó trong những bộ suit truyền thống, Yến Trang thường phối blazer cùng chân váy dài, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét mạnh mẽ và mềm mại. Chân váy dáng dài giúp tổng thể thêm phần thanh thoát, đồng thời mang lại vẻ ngoài rất "fashionista". Chính sự tự tin và tinh thần thoải mái trong cách ăn mặc đã giúp Yến Trang luôn giữ được phong độ trẻ trung, bất chấp con số tuổi tác.

Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng từ lâu đã được xem là biểu tượng mặc đẹp của Vbiz. Style mùa lạnh của cô là sự kết hợp hài hòa giữa nét trẻ trung hiện đại và vẻ quý phái đặc trưng. Những chiếc áo khoác dáng dài với chất liệu dày dặn, phom đứng thường xuyên xuất hiện trong outfit thường ngày của siêu mẫu.

Áo khoác da cũng là item quen thuộc, nhưng khi vào tay Phạm Thanh Hằng, món đồ này lại mang hơi hướng sang trọng hơn nhờ cách phối cùng quần lửng ống rộng hoặc boots da cao cổ. Quần ống rộng giúp tổng thể thêm phần phóng khoáng, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Phong cách của cô là gợi ý lý tưởng cho chị em muốn mặc trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự chín chắn, đẳng cấp.

Phương Khánh

Nếu ba mỹ nhân trên đại diện cho những sắc thái mạnh mẽ và tối giản, thì Phương Khánh lại mang đến làn gió nữ tính, mềm mại cho thời trang mùa lạnh. Phong cách của cô đặc trưng bởi những món đồ có màu sắc và chất liệu nổi bật như áo đỏ đậm, váy lụa hay blazer khoác ngoài.

Phương Khánh thường kết hợp quần jeans ống suông với áo gọn dáng, cổ tròn mềm mại để tạo sự cân bằng giữa nét năng động và yêu kiều. Những chiếc váy lụa được cô diện trong mùa lạnh thường đi cùng blazer hoặc áo khoác mỏng, vừa giữ ấm vừa tăng vẻ sang trọng. Gam màu đỏ đậm xuất hiện khéo léo giúp style mùa lạnh của cô trở nên nổi bật mà không quá phô trương.

Ảnh: Instagram