Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân mới 13 tháng đã thể hiện kỹ năng như trẻ 18 tháng tuổi, gặp người lạ là biết lắc đầu từ chối

Vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi Na Uy kéo dài khoảng 2 tuần, Ngô Thanh Vân đã đưa con gái nhỏ - bé Gạo, đến hậu trường concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" để cổ vũ các "anh tài", đặc biệt là hai người chú thân thiết Jun Phạm và Will.

Bé Gạo được mẹ Vân đưa đến hậu trường concert để cổ vũ tinh thần cho chú Jun và chí Wil

Xuất hiện giữa không gian đông người, âm thanh náo nhiệt và rất nhiều gương mặt lạ, bé Gạo vẫn khiến mọi người thích thú bởi sự bình tĩnh và lanh lợi. Bé Gạo ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ Vân, quan sát xung quanh mà không hề òa khóc hay tỏ ra quá sợ hãi trước đám đông.

Tuy nhiên, ngoan là một chuyện, còn muốn bế Gạo hay dắt cô bé đi chơi lại là chuyện khác. Khi chưa quen các chú, Gạo lập tức thể hiện chính kiến bằng cách… lắc đầu từ chối.

Mẹ Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo đến hậu trường concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Ngô Thanh Vân hài hước chia sẻ về phản ứng đáng yêu của con gái: "Quá trời quá đất rồi… nhiều ngôi sao, nhiều anh tài quá. Mà em vẫn cứ lắc nha! Người ta chỉ gật gật cho papa thôi… chứ người khác là bật chế độ lắc liền".

Khoảnh khắc này khiến nhiều người bật cười vì ở độ tuổi còn rất nhỏ, bé Gạo đã có cách thể hiện mong muốn của mình khá rõ ràng. Cô bé biết ai là người mình cảm thấy thân thuộc, biết từ chối khi chưa sẵn sàng và cũng không dễ dàng "xiêu lòng" chỉ vì xung quanh có quá nhiều chú nổi tiếng.

Mới 13 tháng, bé Gạo đã có những kỹ năng của trẻ 18 tháng tuổi

Qua những khoảnh khắc được bố mẹ chia sẻ, Gạo cũng cho thấy nhiều kỹ năng thường thấy ở trẻ trong giai đoạn khoảng 18 tháng tuổi, trong khi cô bé mới chỉ 13 tháng.

Ở giai đoạn này, nhiều trẻ đã có thể đi khá vững, tự khám phá môi trường xung quanh, cầm nắm đồ vật linh hoạt hơn và bắt đầu thử tự làm một số việc đơn giản. Khả năng giao tiếp cũng phát triển rõ rệt: trẻ có thể hiểu những yêu cầu quen thuộc, sử dụng một số từ đơn, kết hợp lời nói với cử chỉ như chỉ tay, gật đầu hoặc lắc đầu để diễn đạt mong muốn.

Đặc biệt, việc trẻ biết lắc đầu khi không muốn một điều gì đó cũng là một biểu hiện thú vị của quá trình hình thành tính tự chủ. Trẻ bắt đầu nhận thức rõ hơn về người quen - người lạ, biết tìm đến bố mẹ hoặc người chăm sóc để cảm thấy an toàn, đồng thời có thể dè dặt khi một người chưa quen muốn bế hoặc đưa mình đi chỗ khác.

Vì thế, việc Gạo bình tĩnh ngồi cùng mẹ giữa concert nhưng vẫn kiên quyết từ chối khi người chưa quen muốn bế cho thấy cô bé vừa tò mò với thế giới xung quanh, vừa biết tìm cảm giác an toàn bên những người thân thuộc.

Điều đáng yêu nhất ở Gạo có lẽ vẫn là sự tự nhiên, lanh lợi và cá tính ngày càng rõ nét - cô bé có thể thoải mái ngắm cả dàn "anh tài", nhưng chuyện gật đầu thì hiện tại vẫn ưu tiên dành riêng cho papa và mama mà thôi.