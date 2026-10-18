Ra đời với phong thái của người đã nghỉ hưu: Em bé "chill guy" khiến Thứ Hai sắp tới cũng nhẹ nhàng vô cùng

Một video ghi lại khoảnh khắc em bé chào đời tại Ai Cập đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Người xem thích thú trước vẻ thư thái đến khó tin của bé trai khi bác sĩ chuẩn bị cắt dây rốn ngay sau sinh.

Bé chào đời cách đây hai ngày, được bác sĩ Islam Edleh, chuyên gia sơ sinh nổi tiếng tại Cairo với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, chăm sóc.

Chính bác sĩ Edleh đã chia sẻ đoạn video, cho thấy em bé nằm trong tư thế vô cùng ung dung khi nhân viên y tế chuẩn bị cắt dây rốn.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phần bình luận tràn ngập những cách lý giải hài hước về thái độ dường như chẳng chút âu lo của em bé.

Một số người đùa rằng cậu bé vừa sinh ra đã sẵn sàng… nghỉ hưu. Sau chín tháng quan sát thế giới từ trong bụng mẹ, có vẻ bé đã quyết định rằng mình thấy thế là đủ rồi.

Những người khác tưởng tượng đây là một linh hồn đã trải qua mười kiếp sống, cuối cùng đạt đến trạng thái hoàn toàn chấp nhận mọi chuyện, chọn tận hưởng cuộc đời thay vì lo lắng bất cứ điều gì. Một số cư dân mạng Thái Lan còn bình luận rằng có lẽ em bé biết mình đang ở Ai Cập, vùng đất nổi tiếng với lịch sử cổ đại phong phú.

Có người đoán vui rằng bé đã xác nhận gia đình mình giàu có, sau này không phải vất vả mưu sinh. Người khác lại đùa, nếu đã biết đung đưa chân, chắc hẳn bé cũng sẽ làm vậy với phong thái ung dung chẳng kém.

Một giả thuyết được nhiều người hưởng ứng khác là em bé thuộc hoàng tộc đầu thai. Các bình luận chào đón bé đến với thế giới như một vị vua vừa xuất hiện để cai quản vương quốc của riêng mình.

Những phản ứng dí dỏm góp phần đưa video lan truyền khắp thế giới. Tính đến Chủ nhật, riêng trên TikTok, đoạn clip đã tiến sát mốc 200 triệu lượt xem.

Nguồn: Bangkok Post