Hoa hậu H’Hen Niê trở lại công việc với vai trò mentor The Face Vietnam 2026

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, Hoa hậu H’Hen Niê là gương mặt được nhiều nhãn hàng, thương hiệu tin tưởng mời làm đại sứ, hợp tác quảng bá chiến dịch lớn, như Starlux Airlines, VRohto, Molfix, Nutrilite, Uniqlo, Ariel, Nike, California Fitness & Yoga, Lalago, Galaxy S25 Ultra Samsung, PNJ, Vinamilk, Vifon, Biti’s, Routine, Techcombank, The Body Shop, Simply, Danisa, Knorr, Nam A…

Hoa hậu H’Hen Niê đã xuất hiện trên ảnh bìa các tạp chí danh giá của Việt Nam: ELLE, Harper’s Bazaar, Đẹp, L’Officiel… và các tạp chí quốc tế: gương mặt trang bìa tạp chí Victor Magazine (số tháng 10/2022), L’Officiel India (2023), xuất hiện trên website Vogue cùng BST của NTK Công Trí.

Cô cũng được nhiều nhà thiết kế mời diễn vị trí First face/Vedette tại các fashion show lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra, H’Hen Niê từng làm mentor The Next Face 2021 (team chiến thắng), quán quân Cuộc Đua Kỳ Thú 2019 và thử thách bản thân tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 (vào đến chung kết). Cô cũng bén duyên với điện ảnh qua vai diễn trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên và phát hành Music video “Con Sinh Ra Là Để Phi Thường”, Music Video “Nụ cười Việt Nam”.

Dù là ở lĩnh vực nào, H’Hen Niê đều dành nhiều tâm huyết, đầu tư chỉn chu, cố gắng hết mình và không ngại bứt phá khỏi những giới hạn. Bên cạnh đó, H’Hen Niê còn là đại sứ của nhiều sự kiện văn hoá giải trí, dự án cộng đồng, có thể kể đến như: Đại sứ toàn cầu tổ chức Room To Read, Đại sứ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Đại sứ Du lịch TPHCM, Đại sứ Lễ hội Áo dài, Đại sứ Truyền thông cho phòng chống ma tuý, Đại sứ Lễ hội Bánh mì, Đại sứ Tennis Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2027, Đại sứ dự án cộng đồng Giấc mơ Lọ Lem của PNJ, Đại sứ truyền cảm hứng chiến dịch “Chia sẻ cùng thầy cô”, Đại sứ Thể thao cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình HTV, Đại sứ “Ngày hội sống xanh”, Đại sứ Mùa hè xanh… Trong đó, H’Hen Niê nổi bật với hoạt động khánh thành 15 thư viện thân thiện cho học sinh tiểu học và trồng 08 ha rừng trên cả nước.

Bên cạnh đó, Hoa hậu H’Hen Niê còn có những chuyến công tác nước ngoài cùng các cơ quan, ban ngành như: Quảng bá “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka” cùng Sở văn hoá & Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2024); Quảng bá du lịch, điện ảnh Việt tại Mỹ với lời mời từ Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (năm 2024); đồng hành cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai (UAE) với vai trò đại sứ hình ảnh cho chương trình nghệ thuật quảng bá văn hóa Việt Nam…

Không chỉ hoạt động sôi nổi trong nước, Hoa hậu H’Hen Niê được nhiều khán giả quốc tế yêu thích và ấn tượng bởi phong thái tự tin, chuyên nghiệp cùng dấu ấn khó quên tại Miss Universe 2018 với vị trí Top 5 chung cuộc, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Đã 08 năm nhưng khán giả quốc tế vẫn dành sự quan tâm đến các hoạt động của H’Hen Niê, đặc biệt mỗi lần H’Hen Niê xuất hiện tại các sự kiện luôn nhận được lời khen vì sự biến hoá linh hoạt, thần thái cuốn hút.

Tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò mentor, Hoa hậu H’Hen Niê chính thức trở lại với công việc sau gần 01 năm toàn tâm toàn ý cho thiên chức làm mẹ. Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ đây là quyết định bất ngờ với chính bản thân cô nhưng phù hợp với định hướng hiện tại. Hành trình hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm của H’Hen Niê không xuất phát từ vạch đích hoàn hảo mà đó là một hành trình bền bỉ của nỗ lực, đam mê thời trang nghiêm túc, kỷ luật với bản thân và trân trọng giá trị của sức lao động. Từ những điều khác biệt, H’Hen Niê tạo nên những điều đặc biệt mang màu sắc rất riêng giữa rất nhiều hoa hậu, người đẹp hiện nay. “Bé nhà Hen được 08 tháng rồi, chuyện gia đình cũng ổn nên Hen nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để tiếp tục các hoạt động công việc của mình. Hen biết khán giả sẽ thắc mắc liệu Hen có phù hợp với một chương trình truyền hình thực tế có format “chiến” như là The Face Vietnam hay không? Nhưng Hen nghĩ thế này, mỗi mentor sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sự huấn luyện, truyền lửa giúp các thí sinh rèn luyện bản thân và có thêm những cơ hội với nghề người mẫu. Ở thời điểm này còn quá sớm để nói nhiều về The Face Vietnam 2026, tính Hen cũng không thích kể nhiều, hy vọng rằng các bạn thí sinh trong đội của Hen sẽ có những kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình The Face Vietnam năm nay.” - H’Hen Niê chia sẻ.

H’Hen Niê bật mí, khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, cô có hỏi ê kíp và chồng tư vấn cho mình thời điểm này có phù hợp để xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế hay không. Ban đầu, mọi người khuyên Hen cân nhắc đến vấn đề sức khỏe bởi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế cần nhiều thời gian và Hen thì đang chăm con nhỏ. Sau đó Hen có phân tích và cùng mọi người thảo luận để đưa ra quyết định nhận lời làm mentor The Face Vietnam 2026. Cô cho biết thêm, mình đến với The Face Vietnam 2026 một cách nghiêm túc và đã sẵn sàng cùng ê kíp của mình chào đón các thí sinh về đội. “Hen hy vọng rằng mình cùng với các mentor và ban tổ chức có thể tìm thấy những gương mặt thí sinh không chỉ đẹp, bản lĩnh, có kỹ năng chuyên môn mà còn tạo được sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Điều Hen muốn chính là giúp các bạn thí sinh khai phá được giá trị riêng của bản thân và đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục những cột mốc với nghề người mẫu” - H’Hen Niê nhấn mạnh.

The Face Vietnam 2026 sẽ tổ chức casting tại Hà Nội (ngày 07/06) và tại TP.HCM (ngày 27/06). Thời gian qua, Hoa hậu H’Hen Niê hoạt động liên tục để bù lại quãng thời gian nghỉ ngơi sanh con và chăm con. Cô vừa ngồi ghế giám khảo casting model cho Vietnam International Fashion Week 2026.