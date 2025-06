Hoa hậu H’Hen Niê sải bước vedette sau tin vui mang thai

Đây là lần đầu tiên nàng hậu sải bước công khai trên sàn runway sau khi xác nhận đang mang thai con đầu lòng.

Trong không gian rực rỡ ánh đèn, sân khấu được thiết kế theo lối mở với gam màu tươi sáng tượng trưng cho sự tích cực và hạnh phúc – thông điệp chủ đạo của BST lần này. Giữa khung cảnh đó, H’Hen Niê xuất hiện tựa một nữ thần, thu hút mọi ánh nhìn với dáng vóc đầy đặn, thần thái vẫn tự tin, chuyên nghiệp như thường lệ.

Hoa hậu H’Hen Niê diện một thiết kế cao cấp được đính kết hoa đa sắc màu thủ công vô cùng tỉ mỉ, các chi tiết được xử lý khéo léo, tôn lên đường cong nữ tính và thần thái quyền lực của nàng hậu.

Bộ váy không chỉ là sản phẩm thời trang, mà còn như một "bức tranh thêu tay" sống động, góp phần kể lại câu chuyện hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại – đúng với tinh thần mà BST "To Be Happy – Được Hạnh Phúc" muốn truyền tải.

Mỗi bước chân của H’Hen Niê trên sàn runway đều nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở các sàn diễn trong nước và quốc tế. Dù đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, cô vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao khiến người xem không khỏi xúc động và ngưỡng mộ. Tại đêm diễn, H’Hen Niê catwalk trên nền nhạc MV mới mang tên "Con sinh ra là để phi thường" tràn đầy cảm xúc.

H’Hen Niê và NTK Thảo Nguyễn (ở giữa)

BST "To Be Happy – Được Hạnh Phúc" là dấu mốc quan trọng trong hành trình 10 năm phát triển của thương hiệu thời trang cao cấp Happy Clothings do NTK Thảo Nguyễn sáng lập (2015–2025). Lấy cảm hứng từ niềm hạnh phúc đa tầng của phụ nữ hiện đại, bộ sưu tập không chỉ là tập hợp các thiết kế tinh xảo mà còn là lời tuyên ngôn: Hạnh phúc không chỉ là cảm xúc, mà là lựa chọn, là hành trình sống đúng với bản thân.

Thông qua những thiết kế giàu cảm xúc, tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ, Thảo Nguyễn gửi gắm thông điệp tích cực, nhân văn và đầy nữ tính. Sự xuất hiện của H’Hen Niê – một biểu tượng của nghị lực, sắc đẹp và lòng nhân ái – như một điểm nhấn hoàn hảo cho câu chuyện thời trang đầy cảm hứng mà BST này mang lại.