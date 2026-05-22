Yuna Vũ mới đây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn video catwalk trên trang cá nhân. Không còn chỉ gắn với hình ảnh hot girl xinh đẹp, Yuna Vũ gây bất ngờ khi cho thấy thần thái tự tin, những bước đi khá vững chắc cùng khả năng kiểm soát biểu cảm trước ống kính. Cô cũng tiết lộ bản thân đang theo học catwalk bài bản để cải thiện kỹ năng trình diễn và đổi mới hình ảnh.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen dành lời khen cho vóc dáng cân đối, đôi chân thon dài cùng khí chất đầy tiềm năng của cô nàng. Thậm chí, không ít người còn cho rằng Yuna Vũ hoàn toàn có thể thử sức tại các chương trình như The Face Vietnam hay Vietnam's Next Top Model nếu tiếp tục trau dồi kỹ năng catwalk và biểu cảm sân khấu.

Yuna Vũ ghi điểm với vóc dáng mảnh mai, đôi chân thon dài cùng tỷ lệ cơ thể khá chuẩn cùng chiều cao 1m7. Dù chỉ diện crop top đen phối shorts ngắn đơn giản, cô nàng vẫn toát lên vibe model nhờ phần eo gọn, hông cân đối và khung người thanh thoát. Đặc biệt, những bước đi của hot girl sinh năm 1998 được nhận xét khá chắc nhịp dù mới chỉ học catwalk 5 ngày. Cô nàng giữ được dáng lưng thẳng, vai mở và biết cách đánh hông nhẹ để tạo cảm giác uyển chuyển hơn khi di chuyển. Thần thái lạnh lùng cùng ánh mắt tập trung cũng giúp Yuna Vũ trông chuyên nghiệp hơn hẳn so với 1 "tân binh".

NTK Chung Thanh Phong cũng dành lời khen cho màn thử sức khả năng mới của cô nàng.

Yuna Vũ là một trong những hot girl nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ visual nổi bật cùng phong cách thời trang mang hơi hướng Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, đôi mắt to và khí chất lạnh lùng pha chút sang chảnh nên thường được netizen ví như “búp bê sống”. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Yuna Vũ còn gây ấn tượng nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, ghi điểm với nhiều phong cách đa dạng.

Tên tuổi của Yuna Vũ bắt đầu được biết đến rộng rãi qua các video lifestyle, làm đẹp trên MXH, gần đây nhất là nhờ tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Những outfit của gái xinh Gen Z thường nhanh chóng thu hút tương tác lớn từ giới trẻ bởi có tính ứng dụng cao, hiện đại và hợp xu hướng. Việc theo học catwalk chuyên nghiệp cũng phần nào cho thấy tham vọng phát triển hình ảnh theo hướng fashion influencer và model chuyên nghiệp hơn của Yuna Vũ.