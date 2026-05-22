Dàn hoa hậu quốc tế mang thiết kế Việt lên thảm đỏ Cannes: Thời trang Việt ngày càng ghi dấu toàn cầu

Những năm gần đây, thảm đỏ Cannes Film Festival không chỉ còn là sân chơi của các nhà mốt Âu Mỹ, mà ngày càng xuất hiện nhiều hơn dấu ấn của các nhà thiết kế châu Á. Đặc biệt, thời trang Việt đang dần khẳng định vị thế khi liên tục được dàn mỹ nhân quốc tế lựa chọn trong những sự kiện danh giá bậc nhất thế giới.

Tại mùa liên hoan phim năm nay, nhiều hoa hậu đình đám đã khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện lộng lẫy trong các thiết kế đến từ Việt Nam. Từ những bộ đầm đính kết cầu kỳ tới các sáng tạo mang đậm tính nghệ thuật và cảm hứng thiên nhiên, thời trang Việt đã thật sự có màn "đổ bộ" ấn tượng trên thảm đỏ Cannes.

Một trong những cái tên nổi bật nhất phải kể tới nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Với phong cách nữ tính, sang trọng và kỹ thuật xử lý đầm dạ hội tinh xảo, anh tiếp tục trở thành lựa chọn của nhiều người đẹp quốc tế.

Trong đó, Krystyna Pyszková - đương kim Miss World 2024 - đã gây ấn tượng mạnh khi diện thiết kế lấy cảm hứng từ khoảnh khắc ánh sáng chạm vào mặt nước.Bộ đầm mang sắc độ ánh bạc xanh chuyển màu mềm mại, tạo hiệu ứng lấp lánh như mặt hồ phản chiếu dưới nắng. Thiết kế dáng đuôi cá giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát của nàng hậu, trong khi phần áo choàng đi kèm với chi tiết nơ 3D tạo thêm cảm giác quyền lực nhưng vẫn đầy thơ mộng.

Được biết, bộ váy mất khoảng 200 giờ đính kết thủ công với hàng nghìn chi tiết pha lê và sequin nhỏ li ti. Khi xuất hiện dưới ánh đèn flash của thảm đỏ Cannes Film Festival, bộ đầm càng trở nên nổi bật với hiệu ứng lấp lánh chuyển động theo từng bước đi.

Không chỉ có Miss World, Isabella Menin - hoa hậu của Miss Grand International 2022 - cũng lựa chọn thiết kế của Lê Thanh Hòa khi xuất hiện tại Cannes. Nàng hậu Brazil diện bộ váy lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của hoa lan đen - loài hoa tượng trưng cho trí tuệ, khí chất và vẻ đẹp quyền lực theo mỹ học phương Đông. Thiết kế ghi dấu với những đường cắt ôm sát cơ thể, kết hợp cùng chi tiết đính kết tối màu tạo chiều sâu sang trọng.

Không quá phô trương nhưng bộ váy vẫn đủ nổi bật nhờ tinh thần thanh lịch, bí ẩn và cực kỳ cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét Isabella Menin mang đến hình ảnh như một "nữ hoàng bóng đêm" đầy quyền lực trên thảm đỏ quốc tế.

Trong khi đó, đàn em của cô là Luciana Fuster lại lựa chọn thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn - một cái tên nổi tiếng với những bộ đầm fantasy mang tính nghệ thuật cao. Mẫu váy mang tên "Nước mắt màn đêm" được lấy cảm hứng từ bầu trời cực quang huyền ảo giữa đêm tối. Toàn bộ thiết kế phủ dày pha lê, đá đính kết và lông vũ mềm mại để mô phỏng bầu trời sao lấp lánh.

Hiệu ứng chuyển màu cùng các chi tiết rơi tự do trên váy tạo cảm giác như những giọt nước đang tan chảy trong không gian. Khi di chuyển trên thảm đỏ, bộ đầm mang tới cảm giác vừa siêu thực vừa lộng lẫy như bước ra từ thế giới thần thoại.

Không dừng lại ở đó, Barbara Vitorelli - người đẹp từng đăng quang Miss Global 2017 - cũng lựa chọn một thiết kế khác của Nguyễn Minh Tuấn. Bộ váy được lấy cảm hứng từ thế giới của những loài nấm, mang ý nghĩa về sự bí ẩn, tái sinh và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Thiết kế gây ấn tượng với phần phom dựng cầu kỳ, kết hợp giữa chất liệu xuyên thấu, đính đá và các chi tiết tạo hình nổi độc đáo.

Việc liên tục được dàn hoa hậu quốc tế lựa chọn cho thấy thời trang Việt đang ngày càng tạo được dấu ấn riêng trên bản đồ thời trang thế giới. Không còn chỉ dừng ở yếu tố lộng lẫy, các nhà thiết kế Việt hiện nay còn chú trọng kể câu chuyện và đưa chiều sâu ý tưởng vào từng bộ trang phục. Đặc biệt, nhiều thiết kế còn mang hơi thở văn hóa Á Đông hoặc lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nghệ thuật, tạo nên bản sắc rất riêng giữa "rừng" váy áo xa hoa tại Cannes.

Sự xuất hiện của những bộ đầm Việt trên thảm đỏ quốc tế không chỉ là niềm tự hào của giới thời trang trong nước, mà còn cho thấy các nhà thiết kế Việt đang dần tiến gần hơn tới sân chơi toàn cầu. Và với đà phát triển này, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng thời trang Việt sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa tại những sự kiện danh giá bậc nhất thế giới.