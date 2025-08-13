Hình ảnh Phu nhân Tổng Bí Thư và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đẹp quá, trang phục ý nghĩa tới từng chi tiết

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân.

Sáng hôm qua (11/8), sau lễ đón chính thức, bà Kim Hye Kyung, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã mời bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Hàn Quốc - Lee Jae Myung cùng chung khung hình tại tiệc trà.

Hai phu nhân cùng chọn mặc trang phục truyền thống của mỗi quốc gia, lần lượt là áo dài và hanbok. Được biết đến là người phụ nữ có phong cách tinh tế, thời trang của phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm thường có sự hiện diện của hình ảnh quê hương Việt Nam, và lần này cũng vậy. Bà Ngô Phương Ly chọn tà áo dài truyền thống màu vàng cam tươi sáng, có hoạ tiết hoa sen và hoa hướng dương trên tà áo, tạo nên thông điệp vừa tôn vinh truyền thống, vừa rất thân thiện, cởi mở với người đối diện. Trong khi đó, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc chọn một bộ hanbok màu trắng kem nền nã, không họa tiết nhưng chú trọng vào kiểu dáng may đo tỉ mỉ, chất liệu sang trọng, tạo nên khung hình rất hài hòa với phu nhân Ngô phương Ly. Diện mạo và khí chất thu hút của 2 phu nhân khi đứng chung trong một khung hình cũng khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Dù có màu sắc lẫn kiểu dáng khác biệt, nhưng trang phục mà 2 phu nhân lựa chọn khi xuất hiện cùng nhau lại có sự hoà hợp tuyệt vời.

Phong thái thanh tao, quý phái của 2 phu nhân được tôn vinh hơn qua cách họ lựa chọn trang phục.

Sự tinh tế của phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm còn nằm ở cách bà lựa chọn từng chi tiết trong bộ cánh của mình. Chiếc túi đi cùng bà Ngô Phương Ly trong chuyến đi ngày hôm qua là một mẫu túi da thêu tay của Dans la Peau. Đây được biết đến là một thương hiệu đồ da thủ công cao cấp của Việt Nam ra đời từ năm 2017.

Chiếc túi da thêu hoạ tiết thủ công cao cấp, có giá hơn 8 triệu đồng từ một thương hiệu Việt được bà Ngô Phương Ly lựa chọn.







Loạt ảnh phu nhân Ngô Phương Ly trong chuyến thăm quan, chiêm ngưỡng các vật phẩm được trưng bày ở Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc cùng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc.

Kết thúc ngày 11/8, sáng nay (12/8), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân cùng đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới dự tiệc trà, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước tại Nhà Xanh.

Trong hoạt động mới đây, bà Ngô Phương Ly chọn mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc với một mẫu hanbok màu xanh lam. Một lần nữa, 2 vị phu nhân lại có sự hoà hợp trong bảng màu trang phục - từ phía bà Kim Hye Kyung là mẫu hanbok màu trắng hồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân trong buổi đến thăm Nhà Xanh.

Bà Ngô Phương Ly và bà Kim Hye Kyung cùng diện hanbok với những tông màu trang nhã.

Trong những lần gặp mặt, 2 vị phu nhân có những cử chỉ hoà nhã và thân thiết...

... cùng với sự khéo léo và tinh tế trong cách chọn trang phục, đã tạo nên những khung hình đẹp và ấn tượng.

Ảnh: Nguyễn Hồng, TTXVN.