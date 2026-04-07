4 mẫu quần dài mùa hè được phụ nữ Pháp diện mãi không chán: Đơn giản mà sang xịn mịn

Khi nhắc đến phong cách thời trang Pháp, người ta thường nghĩ ngay đến sự thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Phụ nữ Pháp không chạy theo xu hướng quá nhanh, họ ưu tiên những món đồ cơ bản, dễ phối và có thể mặc lại qua nhiều mùa. Trong mùa hè, thay vì những thiết kế cầu kỳ, họ đặc biệt yêu thích các kiểu quần dài nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế.

Dưới đây là 4 kiểu quần dài quen thuộc nhưng luôn "được lòng" các quý cô người Pháp mỗi khi hè đến.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là một trong những item "kinh điển" không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Kiểu quần này có phom dáng gọn gàng, không quá bó sát cũng không quá rộng, tạo cảm giác vừa vặn và tự nhiên. Đây chính là yếu tố quan trọng trong phong cách Pháp – mọi thứ đều trông như không cố gắng nhưng lại rất chỉn chu.

Trong mùa hè, quần jeans ống đứng thường được kết hợp với áo thun trắng đơn giản hoặc áo sơ mi mỏng nhẹ. Một đôi sandal da hoặc giày bệt là đủ để hoàn thiện set đồ. Điểm hay của kiểu quần này là khả năng phù hợp với nhiều dáng người, giúp đôi chân trông thon gọn mà không gây cảm giác bí bách.

Quần jeans ống suông

Nếu quần jeans ống đứng mang lại sự gọn gàng thì quần jeans ống suông lại đem đến cảm giác phóng khoáng và thoải mái hơn. Đây là kiểu quần đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức, khi yếu tố dễ chịu được đặt lên hàng đầu.

Phụ nữ Pháp thường chọn quần jeans ống suông có chất liệu mềm, nhẹ và độ rủ tự nhiên. Khi di chuyển, chiếc quần tạo nên sự uyển chuyển nhẹ nhàng, giúp tổng thể trang phục trở nên sống động hơn. Kiểu quần này thường được kết hợp với áo hai dây, áo croptop hoặc áo sơ mi buộc vạt – những lựa chọn mang đậm tinh thần mùa hè.

Quần màu be

Gam màu be luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tủ đồ mùa hè của phụ nữ Pháp. Đây là màu sắc trung tính, nhẹ nhàng, dễ phối và đặc biệt phù hợp với ánh nắng vàng của mùa hè. Quần màu be mang lại cảm giác thanh lịch, tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Các thiết kế quần màu be thường có phom dáng suông hoặc hơi rộng, giúp tạo sự thoải mái khi mặc. Chất liệu được ưu tiên là linen hoặc cotton để đảm bảo độ thoáng mát. Phụ nữ Pháp rất ưa chuộng kiểu quần này khi đi dạo phố, đi làm hoặc thậm chí là đi du lịch.

Khi phối đồ, họ thường kết hợp quần màu be với áo trắng, áo kẻ sọc hoặc các tông màu pastel nhẹ. Tổng thể trang phục luôn giữ được sự hài hòa, không quá nổi bật nhưng lại rất cuốn hút. Một chiếc thắt lưng da màu nâu hoặc đôi giày mule đơn giản cũng đủ để tạo điểm nhấn tinh tế.

Điều khiến quần màu be trở nên đặc biệt là khả năng "nâng tầm" phong cách. Dù chỉ là một item đơn giản, nhưng khi được phối đúng cách, nó có thể khiến cả bộ trang phục trông sang trọng và chỉn chu hơn hẳn.

Quần màu trắng

Không có gì đại diện cho mùa hè rõ ràng hơn một chiếc quần trắng. Quần trắng thường được phụ nữ Pháp lựa chọn với chất liệu nhẹ, có độ rủ tốt để tránh cảm giác cứng nhắc. Các thiết kế ống suông hoặc ống rộng được ưa chuộng hơn cả, giúp tạo sự thoải mái và dễ dàng di chuyển trong những ngày nắng nóng.

Một trong những cách phối đồ phổ biến là kết hợp quần trắng với áo sơ mi oversized hoặc áo thun basic. Đôi khi, họ chỉ cần thêm một chiếc kính râm và túi xách đơn giản là đã đủ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch. Điều quan trọng không nằm ở số lượng item, mà ở cách chúng được kết hợp một cách tinh tế.

