4 kiểu váy hè đang phủ sóng Instagram: Diện lên auto có ảnh xinh, nàng nào cũng mê mẩn

Mùa hè chưa kịp nóng đỉnh điểm nhưng Instagram đã ngập tràn những chiếc váy xinh xắn, nhẹ tênh mà lên hình cực cuốn. Nếu vẫn đang loay hoay không biết mặc gì cho vừa mát vừa xinh, thì 4 kiểu váy dưới đây chính là “chân ái” hội chị em nên thử ngay.

1. Váy hoa nhí

Nhắc đến váy hè mà thiếu váy hoa nhí thì đúng là không trọn vẹn. Kiểu váy này gần như “chiếm sóng” Instagram mỗi mùa nắng nhờ cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính và cực kỳ dễ mặc. Dù theo đuổi style bánh bèo hay năng động, bạn vẫn có thể diện đẹp chỉ với một chiếc váy hoa nhí dáng hai dây, tay bồng hay ôm nhẹ. Khi phối cùng sandal quai mảnh hoặc sneaker trắng, tổng thể outfit lập tức trở nên nổi bần bật mà không cần mix&match cầu kỳ.

- Nơi mua: Remolacha - Polime Studio

2. Váy linen

Nếu bạn thuộc team “less is more” thì váy linen chính là item sinh ra dành cho mùa hè. Chất vải nhẹ, thoáng mát giúp mặc cả ngày vẫn dễ chịu, trong khi thiết kế tối giản lại mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế. Những gam màu trung tính như trắng, be hay nâu nhạt đang được hội gái xinh lăng xê nhiệt tình vì vừa dễ phối vừa hợp nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến đi chơi. Đừng quên thêm một chiếc túi cói hoặc kính râm để hoàn thiện outfit.

- Nơi mua: BEELY - Uniqlo

3. Váy babydoll

Váy babydoll là item “cứ mặc là xinh” đúng nghĩa, đặc biệt phù hợp với những ngày không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc phối đồ. Form dáng rộng rãi không chỉ giúp che khuyết điểm tốt mà còn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu trong thời tiết nóng. Kiểu váy này thường đi cùng vibe đáng yêu, trẻ trung nên rất được lòng hội gái xinh trên Instagram. Khi chọn các tông màu pastel hoặc họa tiết nhẹ nhàng, tổng thể sẽ càng “nịnh mắt”, đặc biệt là khi chụp ảnh ngoài trời.

- Nơi mua: Lovable Saturday - AGUJA

4. Váy hai dây dáng dài

Trong số những item đang “làm mưa làm gió” trên Instagram mùa hè này, váy hai dây dáng dài chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Thiết kế mỏng nhẹ, bay bổng giúp người mặc trông vừa nữ tính vừa có chút quyến rũ rất tinh tế. Đây cũng là kiểu váy cực kỳ dễ biến hoá, có thể mặc đi biển, đi dạo phố hay thậm chí là hẹn hò đều phù hợp. Chỉ cần mix cùng sandal đơn giản hoặc khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài, bạn đã có ngay một outfit chuẩn chỉnh, vừa mát mẻ vừa “ăn ảnh” hết nấc.

- Nơi mua: AESTHETE - Ouah Studio

Từ váy hoa nhí ngọt ngào, váy linen tối giản đến babydoll đáng yêu hay váy hai dây bay bổng, tất cả đều đang phủ sóng Instagram vì quá dễ mặc mà vẫn xinh. Mùa hè này, chỉ cần chọn đúng một kiểu hợp vibe là bạn đã có ngay loạt outfit vừa mát vừa trendy, lên hình kiểu gì cũng đẹp.