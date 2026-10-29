Hé lộ những thiết kế áo dài hứa hẹn lên ngôi Tết 2027: Có một kiểu "nàng thơ" yêu kiều, càng nhìn càng mê

Dù Tết Nguyên Đán 2027 vẫn còn cách chúng ta vài tháng, không khí mùa áo dài mới dường như đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Từ những bộ ảnh mang đậm hơi thở hoài cổ, các thiết kế cách tân đầy sáng tạo cho đến những màn phối đồ mang dấu ấn cá nhân, áo dài đang dần rục rịch trở lại.

Không còn đợi đến những ngày cận Tết mới rục rịch sắm sửa, nhiều tín đồ thời trang đã bắt đầu tìm kiếm cảm hứng cho Tết sắp tới. Vậy đâu là những tín hiệu đầu tiên hé lộ diện mạo của áo dài Tết 2027.

Áo dài voan mỏng gây xôn xao MXH sau sự xuất hiện của "bà xã" Quân AP trong Running Man

Một trong những tín hiệu đáng chú ý cho mùa áo dài Tết 2027 đến từ màn xuất hiện gây tò mò của Lê Khanh, người được khán giả gọi là "bà xã" Quân A.P, trong Running Man Vietnam. Lê Khanh xuất hiện trong tà áo dài hồng dịu dàng vừa kín đáo, e ấp vừa mang nét lãng mạn, thơ mộng.

(Nguồn: Running Man Vietnam, @yeen.dyy)

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện tình cảm của nam ca sĩ, hình ảnh Lê Khanh còn gợi mở sức hút của những thiết kế áo dài mang tinh thần nhẹ nhàng, bay bổng. Những lớp voan mềm mại, chất liệu mỏng nhẹ cùng gam màu pastel ngọt ngào được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý cho mùa Tết sắp tới.

(Nguồn: Một Vạt Nắng)

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Thay vì tập trung vào phom dáng cầu kỳ hay họa tiết nổi bật, xu hướng này hướng đến vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính và có phần hoài cổ, đặc biệt phù hợp với những bộ ảnh du xuân mang màu sắc lãng mạn.

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Áo dài cách điệu phần tay áo: Bất ngờ lên ngôi, hứa hẹn tạo trend trong mùa Tết năm nay

Không còn bó buộc trong những thiết kế tay dài ôm sát truyền thống, áo dài với phần tay áo cách điệu đang dần trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trên đường đua thời trang Tết 2027.

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Từ tay áo loe mềm mại, tay bồng điệu đà đến những thiết kế phối ren, voan xuyên thấu hay đính kết bèo nhún, các chi tiết tưởng chừng nhỏ bé này lại góp phần tạo nên diện mạo mới mẻ cho tà áo dài quen thuộc.

Đặc biệt, thay vì tập trung vào họa tiết hay phom dáng cầu kỳ, nhiều thiết kế lựa chọn phần tay áo làm điểm nhấn, mang đến sự giao thoa thú vị giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần thời trang hiện đại.

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Áo dài ren lấp lánh: Sức hấp dẫn đến từ những chi tiết óng ánh bắt sáng

Không đơn thuần sử dụng chất liệu ren truyền thống, các thiết kế này được làm mới bằng những sợi chỉ ánh kim, họa tiết thêu nổi hay chi tiết đính sequin, kim sa li ti, tạo nên hiệu ứng óng ánh đầy cuốn hút khi bắt sáng.

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Những gam màu như trắng ngọc trai, champagne, hồng phấn hay vàng kem càng làm nổi bật vẻ đẹp óng ánh của chất liệu, mang đến diện mạo vừa ngọt ngào, vừa kiêu sa. Thay vì chạy theo những thiết kế đính kết dày đặc, xu hướng này hướng đến sự lấp lánh có chừng mực, đủ để tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được nét duyên dáng đặc trưng của áo dài Việt.

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Áo dài cổ yếm kết hợp khăn lụa: Bản phối mang hơi thở hoài cổ hứa hẹn gây sốt Tết 2027

Không chỉ những thiết kế áo dài truyền thống hay cách tân quen thuộc, áo dài cổ yếm kết hợp khăn lụa cũng đang được kỳ vọng trở thành một trong những xu hướng đáng chú ý trong mùa Tết 2027.

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Lấy cảm hứng từ nét đẹp trang phục xưa, áo dài cổ yếm gây ấn tượng với phần cổ được biến tấu mềm mại, khéo léo tôn lên bờ vai và xương quai xanh của người mặc. Điểm nhấn thú vị nằm ở cách kết hợp cùng khăn lụa mỏng, có thể buộc nhẹ quanh cổ, thả hờ trên vai hoặc quấn quanh đầu, tạo nên tổng thể vừa duyên dáng, thanh lịch, vừa phảng phất nét đẹp hoài cổ. Đây cũng là lý do kiểu áo dài này được kỳ vọng sẽ ghi điểm trong mùa Tết sắp tới.

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