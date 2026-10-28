3 xu hướng áo dài Tết 2026 có khả năng tiếp tục dẫn dắt mùa Tết 2027

Trước khi những bộ sưu tập mới đồng loạt ra mắt, ba xu hướng từng nổi bật trong mùa Tết 2026 được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục hiện diện: áo dài ren tiết chế, phong cách cổ điển sang trọng và thiết kế tà kép giàu chuyển động.

Sự trở lại này không đơn thuần đến từ vòng lặp thời trang. Cả ba đều đáp ứng những nhu cầu ngày càng rõ của người mặc: lên ảnh đẹp, tôn dáng, có dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Tuy nhiên, bước sang Tết Đinh Mùi 2027, các thiết kế có thể được giản lược để dễ mặc và sử dụng lại sau kỳ nghỉ.

1. Áo dài ren tiếp tục được yêu thích nhưng kín đáo hơn

Ren là một trong những chất liệu tạo dấu ấn rõ nhất trên "đường đua" áo dài Tết 2026. Thay vì sử dụng ren theo phong cách váy dạ tiệc, nhiều thương hiệu Việt đặt một lớp ren mỏng bên ngoài nền lụa hoặc gấm. Phần xuyên thấu thường được giới hạn ở tay, vai hoặc cổ, tạo cảm giác nữ tính mà không làm mất đi vẻ trang nhã của áo dài.

Sức hút của ren nằm ở khả năng tạo chiều sâu và bắt sáng tốt khi chụp ảnh. Những họa tiết hoa nổi, đường viền mảnh hoặc bề mặt ren có độ óng nhẹ giúp chiếc áo trở nên nổi bật ngay cả khi sử dụng bảng màu đơn sắc.

Sang Tết 2027, áo dài ren nhiều khả năng vẫn được yêu thích nhưng sẽ đi theo hướng tiết chế. Thay vì xuyên thấu toàn bộ thân áo, các thiết kế dễ ứng dụng hơn có thể dùng ren ở tay, cổ hoặc phủ ngoài một lớp lót đồng màu. Ren màu đen, nâu, đỏ bã trầu và trắng ngà cũng có khả năng tiếp tục xuất hiện bên cạnh những gam pastel quen thuộc.

Đây đồng thời là xu hướng cần được lựa chọn cẩn thận. Một chiếc áo dài ren đẹp không chỉ phụ thuộc vào họa tiết mà còn nằm ở chất lượng lớp lót, đường ráp nối và khoảng hở trên cơ thể. Thiết kế quá mỏng có thể đẹp dưới ánh đèn nhưng khó mặc trong những buổi gặp mặt gia đình hoặc khi đi lễ đầu năm.

2. Vẻ cổ điển sang trọng tiếp tục thay thế phong cách quá ngọt ngào

Nếu những mùa Tết trước thường gắn với áo dài màu hồng, đỏ tươi hoặc họa tiết hoa rực rỡ, Tết 2026 chứng kiến sự nổi lên của hình tượng người phụ nữ cổ điển, đằm thắm và có phần quyền quý. Trên mạng xã hội, phong cách này thường được gọi vui là áo dài "phú bà".

Đặc trưng của xu hướng là những chất liệu như nhung the, lụa, gấm và vải có độ bóng nhẹ. Bảng màu cũng trở nên sâu hơn với đen, nâu chocolate, đỏ bã trầu, xanh ngọc, vàng đồng và tím mận. Áo thường được phối cùng ngọc trai, quạt lụa, trâm cài hoặc túi nhỏ.

Vẻ đẹp cổ điển có khả năng tiếp tục dẫn dắt Tết 2027 bởi không bị giới hạn trong một độ tuổi. Phụ nữ trẻ có thể phối áo dài nhung với tóc búi thấp, giày bệt và trang sức nhỏ. Phụ nữ 40+ hoặc trung niên có thể chọn phom suông nhẹ, màu trầm và phụ kiện ngọc trai để tạo cảm giác sang trọng mà không bị cộng tuổi.

Điểm mới của mùa tới có thể nằm ở sự giản lược. Thay vì đính kết dày hoặc dùng nhung nặng, người mặc sẽ ưu tiên bề mặt vải đẹp, đường may chỉn chu và một chi tiết đắt giá như hàng khuy hoa, cổ dựng mềm hoặc họa tiết thêu nhỏ. Một bộ áo dài có thể mặc lại trong lễ cưới, sự kiện gia đình hay dịp trang trọng sẽ thuyết phục hơn thiết kế chỉ phù hợp chụp ảnh Tết.

3. Tà kép và thiết kế nhiều lớp vẫn giữ lợi thế hình ảnh

Áo dài tà kép, bốn tà hoặc sáu tà từng xuất hiện dày đặc trong mùa Tết 2026. Khi người mặc di chuyển hoặc xoay người, các lớp tà mở ra, tạo hiệu ứng chuyển màu và chuyển động đẹp mắt. Đây là lý do kiểu áo này đặc biệt phù hợp với video ngắn và những bộ ảnh ngoài trời.

Nhiều thiết kế còn kết hợp lớp áo voan mỏng bên ngoài với lụa khác màu ở bên trong. Chẳng hạn, voan hồng phủ lên lụa xanh có thể tạo ánh tím nhẹ khi nhìn từ xa. Một số mẫu dùng tà trong ngắn hơn hoặc phối nhiều sắc độ cùng bảng màu để tạo chiều sâu nhưng không quá rực rỡ.

Dù vậy, thiết kế nhiều tà cũng bộc lộ hạn chế: dễ nặng, vướng khi di chuyển và có thể "nuốt dáng" người thấp. Vì thế, phiên bản có triển vọng hơn trong Tết 2027 không nhất thiết là áo dài sáu tà cầu kỳ, mà có thể là tà kép mỏng, độ dài vừa phải và màu sắc được phối tiết chế.

Người cao dưới 1,60 m nên ưu tiên phần tà mềm, không quá nhiều lớp và vị trí eo được nâng nhẹ. Người có vóc dáng đầy đặn có thể chọn hai lớp tà cùng tông màu để tạo đường dọc liền mạch thay vì phối màu tương phản mạnh.

Ba xu hướng trên cho thấy áo dài Tết đang thay đổi theo hướng giàu tính thời trang nhưng vẫn giữ được cấu trúc và tinh thần Việt. Tuy nhiên, xu hướng đáng theo đuổi nhất không phải thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc áo giúp người mặc thoải mái, tự tin, lên hình đẹp và còn muốn mặc lại sau những ngày đầu năm.