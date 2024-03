Han So Hee và Hyeri đều là "cao thủ" diện quần jeans với những cách phối đồ sành điệu xuất sắc

Trong thời gian gần đây, Han So Hee và Hyeri thường được nhắc tên cùng nhau. Không chỉ là những nữ diễn viên thu hút sự quan tâm, Han So Hee và Hyeri còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng phong cách thời trang sành điệu. Vì luôn bắt kịp các xu hướng thời trang nên Han So Hee và Hyeri khó có thể bỏ qua quần jeans khi hoàn thiện phong cách. Hai nữ diễn viên sinh năm 1994 có nhiều cách mix quần jeans rất trẻ trung, thời thượng và có tính ứng dụng cao.

Kết hợp áo thun dáng lửng với quần jeans ống suông, Han So Hee có được bộ trang phục thoải mái và phóng khoáng. Outfit này không chỉ trẻ trung, cá tính mà còn giúp tôn dáng tối ưu. Để đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể trang phục, Han So Hee đã khéo léo chọn túi xách và giày tông màu đen.

Han So Hee diện một bộ trang phục bụi bặm, phá cách gồm áo crop top, quần jeans cách điệu, áo khoác nỉ và mũ bucket ngọt ngào. Cách phối đồ này giúp vẻ ngoài của người diện trở nên nổi bật hơn nhưng không tạo cảm giác rối mắt.

Han So Hee bắt kịp xu hướng thời trang office-core với bộ đồ gồm áo sơ mi trắng, quần jeans ống suông và cà vạt. Diện áo sơ mi và quần jeans rộng rãi nên Han So Hee không bỏ qua thao tác sơ vin để "hack" dáng. Outfit của Han So Hee ghi điểm ở nét thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung, bụi bặm.

Dù mang tông màu trầm làm chủ đạo, outfit gồm áo len mỏng kết hợp với quần jeans đen của Han So Hee vẫn nổi bật. Đôi giày độn đế "ăn nhập" hoàn hảo với tổng thể trang phục cá tính.

Áo yếm màu trắng và quần jeans kết hợp với nhau rất ăn ý. Bộ đôi này mang đến cho người diện nét nữ tính nhưng không kém phần trẻ trung, bụi bặm. Tổng thể trang phục trở nên nổi bật hơn nhờ chiếc áo khoác họa tiết da báo.

Hyeri thường diện quần jeans theo cách nữ tính, ngọt ngào. Nữ diễn viên kết hợp áo quây với quần jeans để tạo nên bộ trang phục sành điệu, nổi bật và còn tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Ý tưởng diện đồ này rất phù hợp để áp dụng trong những chuyến du lịch.

Áo gile len và quần jeans xanh là sự kết hợp đơn giản nhưng cũng đầy nổi bật, cuốn hút. Khi chọn áo len dáng lửng, người diện không cần sơ vin mà chiều cao vẫn được "ăn gian" hiệu quả. Với công thức diện đồ này, Hyeri không tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ để đảm bảo sự tinh tế cho outfit.

Quần jeans ống suông có thể "dìm" dáng người mặc nhưng nếu tham khảo Hyeri, kết hợp mẫu quần rộng rãi này với áo crop top ôm sát, chị em sẽ có được bộ trang phục tôn dáng tối ưu. Thiết kế áo bất đối xứng của Hyeri còn tạo điểm nhấn nổi bật và quyến rũ cho người mặc. Bộ trang phục thêm phần ấn tượng nhờ chiếc túi vải tote và dây buộc vải scrunchie.

Các món thời trang như áo thun, sơ mi xanh và quần jeans ống suông đã tạo nên bộ trang phục sành điệu, trẻ trung. Hyeri còn gợi ý kiểu tóc hoàn hảo để áp dụng khi diện outfit này, đó là tóc búi phóng khoáng, thời thượng. Đôi giày sneaker trắng rất phù hợp với bộ trang phục năng động.

Áo thun trắng và quần jeans xanh là công thức diện đồ luôn đúng. Bộ đôi này mang đến sự trẻ trung, năng động cho người diện nhưng vẫn ghi điểm thanh lịch, trang nhã. Để outfit thêm tươi tắn, ngọt ngào, Hyeri đã đội mũ bucket và đi giày thể thao tông màu xanh nhạt.

Ảnh: Sưu tầm