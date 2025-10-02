Hà Nội: Mẹ sốc khi xem camera thấy bảo mẫu quát tháo, tác động lên mặt để ép bé ăn nhanh

Mới đây, một đoạn clip trích xuất từ camera trong phòng khách của một gia đình đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Clip dài hơn một phút ghi lại cảnh bảo mẫu - người được gia đình thuê theo giờ để trông trẻ, đang cho bé ăn.

Tuy nhiên, thay vì sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng cần có, người này lại liên tục quát tháo, thúc ép bé ăn nhanh. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, bảo mẫu còn dơ tay tác động vào mặt bé để ép bé ăn nhanh.

Theo như mẹ bé chia trẻ trong đoạn clip, bé sợ quá phát sốt hơn 40 độ và phải đưa đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bé. Người mẹ sau khi phát hiện đã quyết định đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo những gia đình có con nhỏ, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu kiềm chế của bảo mẫu. Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn.

Phần lớn ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng, trẻ em vốn cần được yêu thương bảo vệ và người lớn cũng cần kiên nhẫn với trẻ. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với gia đình, cho rằng thuê người chăm sóc con là bất đắc dĩ khi bận rộn công việc, nhưng chính vì vậy mà việc lựa chọn bảo mẫu lại càng cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ trong bối cảnh nhiều gia đình phải nhờ đến dịch vụ bảo mẫu theo giờ. Các chuyên gia giáo dục trẻ em cũng khuyến nghị, phụ huynh cần quan sát kỹ lưỡng, tìm hiểu rõ nhân thân, tính cách của bảo mẫu trước khi tin tưởng giao con; đồng thời nên thường xuyên lắng nghe cảm xúc, biểu hiện bất thường của trẻ để kịp thời phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi. Và trên tất cả, điều khiến mọi người trăn trở nhất vẫn là: Làm sao để mỗi đứa trẻ đều được lớn lên trong sự an toàn, yêu thương và không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất.

(Nguồn: @anniethoiii)

