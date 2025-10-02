Lý do “mợ chảnh” nhà Khánh Thi - Phan Hiển nhảy cực thần thái chuẩn "con nhà nòi" nhưng không muốn nối nghiệp bố mẹ

Không hổ danh là con gái của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển, bé Anna Vương Diễm (biệt danh ở nhà: "mợ chảnh") - con gái thứ 2 của gia đình - mới đây đã khiến cư dân mạng trầm trồ với khả năng nhảy múa cực cuốn hút. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, cô bé diện váy đen gọn gàng, tự tin sải bước và thể hiện những động tác dancesport dứt khoát, đầy thần thái.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là cách "mợ chảnh" nhập tâm vào từng điệu nhảy. Từ ánh mắt, biểu cảm đến sự chắc chắn trong từng động tác, tất cả đều toát lên phong thái chuyên nghiệp không kém cạnh một vũ công nhí thực thụ. Dù mới chỉ 7 tuổi, Anna đã cho thấy tố chất nghệ thuật vượt trội, dường như được thừa hưởng trọn vẹn từ bố mẹ nổi tiếng.

Bé Anna nhà Khánh Thi - Phan Hiển với những bước nhảy chuyên nghiệp, thần thái khiến netizen trầm trồ

Tuy nhiên, Khánh Thi từng tiết lộ một sự thật thú vị về con gái: "Mợ chả có nhu cầu theo nghề ba mẹ, mợ chỉ học thôi. Nhảy nhót hát ca là mợ hát trong nhà, chứ tuyệt nhiên không hề có nhu cầu thi đấu hay biểu diễn. Vậy là biết ý mợ sao rồi". Có lẽ dù có năng khiếu của "con nhà nòi", "mợ chảnh" lại thích giữ niềm vui nhảy múa cho riêng mình, không đặt nặng chuyện thi đấu chuyên nghiệp.

Trước chia sẻ này, nhiều khán giả càng thêm thích thú, bởi Anna Vương Diễm toát lên sự hồn nhiên, tự do đúng tuổi. Có thể, điều khiến "mợ chảnh" đặc biệt không chỉ là kỹ năng thừa hưởng từ bố mẹ mà còn là cách cô bé thể hiện niềm vui một cách tự nhiên nhất.

Có thể nói, Anna Vương Diễm vẫn đang là "tiểu công chúa" của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, và dù có chọn theo nghề hay không, "mợ chảnh" vẫn đủ sức khiến người hâm mộ phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện.

Vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển



