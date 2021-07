Hà Nội: Bé trai chào đời an toàn với 7 vòng dây rốn quấn quanh cổ và thân

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, ngày 25/6, sản phụ tên L. (36 tuổi) đến viện khám thai định kỳ sớm hơn lịch dự kiến 1 ngày.

Qua thăm khám, bác sĩ CKII. Nguyễn Thị Huyền - khoa Phụ sản nhận thấy tim thai có dấu hiệu bất thường, tiên lượng có thể nguy hiểm cho cả mẹ và con, chị L. lập tức được chuyển mổ gấp.

Ca phẫu thuật thành công. Em bé chào đời an toàn trong sự ngỡ ngàng và thở phào nhẹ nhõm của ekip bác sĩ khi có đến 5 vòng dây rốn quấn cổ và 2 vòng quấn thân, tổng cộng 7 vòng.

Em bé chào đời an toàn với 7 vòng dây rốn quấn cổ và thân.

Hình ảnh các bác sĩ trong ca mổ bắt con của sản phụ L.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền cũng là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho chị L. cho biết: "Tình trạng thai nhi với nhiều vòng dây rốn quấn cổ như thế này là rất hiếm. Đây là nguyên nhân chính làm giảm lưu lượng máu qua thai, dẫn đến hậu quả thai suy dinh dưỡng nặng. Đặc biệt, có thể gây mất tim thai bất cứ lúc nào.

Vì vậy, quyết định mổ bắt con trong trường hợp này là rất kịp thời và may mắn cho cả 2 mẹ con sản phụ. Sau ca mổ, cả 2 mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh".

Vợ chồng chị L. và con trai mới chào đời.

Chia sẻ cảm xúc sau cuộc vượt cạn đầy bất ngờ này, chị L. cho biết: "Đang nằm trên bàn mổ thì thấy cả ekip mọi người đổ dồn vào nhìn em bé, lúc đấy mình khá hoang mang. Đến khi nghe thấy ekip và bác sĩ Huyền chia sẻ em bé bị dây rốn quấn cổ 7 vòng thì mới biết trường hợp của mình quá nguy hiểm. May mắn vì được các bác sĩ chỉ định mổ kịp thời nên cả 2 mẹ con đều an toàn".

Để có được "quả ngọt" là bé trai kháu khỉnh đang ngủ say trong vòng tay, chị L. đã phải trải qua hành trình "tìm con" không hề dễ dàng. Chị có tiền sử sinh thường 1 lần, sảy thai 4 lần. Em bé vừa chào đời là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm.

"Do sức khỏe yếu nên từ lúc có bầu mình phải nghỉ làm 1 năm để thuốc thang, giữ thai rất vất vả. Đến lúc sinh thì em bé lại gặp nguy hiểm do dây rốn quấn cổ, thân 7 vòng. Thật may mắn là giờ đã mẹ tròn con vuông. Qua đây mình cũng xin cảm ơn các y bác sĩ đã giúp 2 mẹ con được an toàn", chị kể thêm.