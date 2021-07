Mang thai bị nhiễm 1 loại virus, người mẹ nghĩ mình bị cảm nhưng đứa trẻ ra đời đã không thể đi lại, không thể nói chuyện

Cô Adrienne Shone, 45 tuổi ở Bussage, Gloucestershire, Anh nhớ lại thời gian này vào 10 năm trước, khi cô hạ sinh đứa con gái bé bỏng tên Eva. Chặng đường 10 năm qua thực sự rất khó khăn và đầy nước mắt của 2 mẹ con. Bản thân cô cũng không ngờ rằng, cơn đau khó chịu cùng với một số triệu chứng giống như bị cảm cúm khi mang thai ở tháng thứ 7 lại để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy cho con gái mình.



Mặc dù loại virus này có những biểu hiện tương tự như cúm, nhưng nó là cytpmegalovirus, còn được gọi là CMV. Phụ nữ mang thai nhiễm virus này sẽ tấn công hệ thần kinh của thai nhi, khiến em bé sinh ra bị khuyết tật. Trong trường hợp của Eva, nó khiến cho cô bé bị bại não. Căn bệnh này ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Eva, khiến cô bé không thể vận động được các tứ chi.

Người mẹ nghĩ rằng, mình bị cảm cúm khi mang thai nhưng không ngờ đó lại là virus CMV, khiến đứa con sinh ra tàn tật suốt đời.

Sau 1 thập kỷ, Adrienne đã chia sẻ với trang GloucestershireLive về những tác động của loại virus này đối với gia đình mình.

Adrienne nói: "Tôi biết mình bị nhiễm virus khi mang thai. Sau đó, bác sĩ thông báo virus tấn công vào não em bé, khiến thai nhi chậm phát triển. Tôi hạ sinh Eva vào tháng thứ 6, lúc đó con bé chỉ nặng 2,9kg, nhẹ cân hơn rất nhiều so với mấy anh chị. Sau đó, Eva thường hay quấy khóc, bú cũng ít, khi đi khám thì được bác sĩ nhận xét chậm phát triển. Khi Eva được 3 tháng tuổi, kết quả xét nghiệm máu cho thấy con bé mắc CMV bẩm sinh".

Mặc dù bị bệnh nhưng Eva vẫn luôn mỉm cười.

Bây giờ Eva đã 10 tuổi, cô bé không thể đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn cả ngày, đặc biệt phải ăn thông qua một cái ống và không thể nói chuyện. Mặc dù vậy, cô bé thường rất hay cười.

Adrienne nói thêm: "Khi tôi nhận ra virus đã phá hủy cuộc sống của con mình như thế nào, tôi thực sự rất buồn. Cú sốc lớn nhất mà tôi biết được chính là con bé sẽ bị tàn tật suốt đời. Tôi cảm giác như chính mình là người gây ra mọi khổ đau cho con gái.

Tôi chưa bao giờ nghe nói về CMV trước đó hoặc làm như thế nào để ngăn chặn nó. Con bé có thể hiểu những gì cha mẹ nói và biết chúng tôi đã cố gắng giao tiếp rất nhiều. Khi con bé lớn dần, chúng tôi buộc phải thay đổi thiết kế nhà. Bây giờ con bé ngủ ở tầng dưới để tiện di chuyển và chúng tôi cũng mua một cái ô tô thích hợp để đặt xe lăn vào".

Gia đình tạo mọi điều kiện để Eva hòa nhập với các anh chị em.

Nhiễm trùng Cytomegalovirus (CMV) là gì?

Cytomegalovirus (CMV) là một loại virus phổ biến trên toàn thế giới, sau khi nhiễm bệnh, nó sẽ tồn tại trong cơ thể suốt đời. Người nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ. Tuy nhiên, nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus CMV, đặc biệt là ngay trước khi thụ thai hoặc trong ba tháng đầu, virus có thể truyền sang thai nhi, gây sảy thai, thai chết lưu hoặc nhiều tổn thương nghiêm trọng khác.

CMV lây từ người sang người qua các dịch thể như máu, nước bọt, nước tiểu, tinh dịch và sữa mẹ. Hiện tại y học vẫn chưa tìm ra cách điều trị dứt điểm loại virus này, nhưng có những loại thuốc có thể điều trị giúp các triệu chứng bệnh thuyên giảm.

Hầu hết những người khỏe mạnh bị nhiễm CMV có thể không có triệu chứng, hoặc chỉ là một số bất thường nhỏ. Khi nhiễm CMV, 2 đối tượng có triệu chứng biểu lộ rõ như:

- Trẻ sơ sinh nhiễm CMV từ người mẹ hoặc sau khi sinh ra.

- Người có hệ thống miễn dịch yếu như người từng cấy ghép nội tạng, tủy xương, nhiễm HIV.

Trong trường hợp trẻ nhiễm CMV bẩm sinh, các dấu hiệu dễ thấy nhất là sinh non, nhẹ cân, vàng da, gan to, da tím tái hoặc phát ban, đầu nhỏ bất thường, viêm phổi, co giật... Trẻ nhiễm CMV sau khi sinh ra có vẻ khỏe mạnh, nhưng theo thời gian các triệu chứng của CMV sẽ dần hiện rõ, có thể vài tháng hoặc vài năm. Dấu hiệu điển hình nhất là khả năng nghe kém và chậm phát triển, một số ít có vấn đề về thị lực.

Nguồn: Mayoclinic, Mirror