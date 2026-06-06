Gửi những người mẹ đang gồng kiếm tiền: Con không thể quay lại làm em bé lần thứ 2

Mới đây, trên một diễn đàn làm mẹ, dòng bình luận của một người mẹ trẻ đã chạm đến trái tim của hàng ngàn phụ huynh. Không giáo điều, không tranh luận đúng sai, cô chỉ kể lại câu chuyện của chính đời mình, một đứa trẻ lớn lên trong "sự đánh đổi" kinh tế của cha mẹ, để rồi hôm nay, khi đã làm mẹ, cô chọn một lối đi khác.

"Bố mẹ cho em tiền tài, nhưng tuổi thơ em lại đầy sự tự ti..."

Chúng ta vẫn thường tự nhủ: "Ráng cày cuốc thêm vài năm, kiếm đủ tiền lo cho con cái có cái nền tảng vững chắc, bằng bạn bằng bè" . Cha mẹ của cô gái trong câu chuyện trên cũng từng nghĩ như thế. Họ đi công tác liên tục, gửi con cho ông bà và họ hàng chăm sóc để tập trung làm kinh tế.

Về mặt tài chính, họ đã thành công. Nhưng về mặt tâm lý, cái giá phải trả quá đắt: cả ba anh em cô lớn lên với những khoảng trống hoác trong lòng, mang theo sự tự ti và những tổn thương tâm lý kéo dài đến tận khi trưởng thành, chỉ vì không thể kết nối được với bố mẹ.

"Một đứa trẻ không biết được sự khác biệt giữa món đồ chơi 5.000đ hay 500.000đ đâu, nhưng nó biết được ai là người chơi cùng nó, ai là người ôm lấy nó vào lòng và dỗ dành khi nó khóc."

Lời tâm sự ấy như một cái chạm nhẹ nhưng nhói buốt vào tâm lý của không ít bậc phụ huynh thời hiện đại. Tiền bạc suy cho cùng chỉ là công cụ, còn thứ nuôi dưỡng nên nghị lực và nội lực của một đứa trẻ lại chính là sợi dây gắn kết tình thân.

Nghịch lý của sự hy sinh và "món nợ" mang tên lòng biết ơn

Khi cha mẹ hy sinh thời gian bên con để đi kiếm tiền, họ vô tình đặt lên vai đứa trẻ một gánh nặng tinh thần vô hình nhưng cực kỳ to lớn.

Đứa trẻ ấy vừa phải chịu đựng sự cô đơn vì thiếu vắng hơi ấm của mẹ, lại vừa phải gồng mình sống sao cho "xứng đáng với sự đánh đổi vất vả của bố mẹ". Sự ngoan ngoãn hay giỏi giang lúc này không còn đến từ niềm vui tự nhiên, mà đến từ áp lực, từ mặc cảm tội lỗi của một món nợ ân tình quá lớn.

Khoa học cũng đã chứng minh, việc tách mẹ quá sớm hoặc đứt gãy kết nối thời thơ ấu sẽ để lại những vết sẹo dài trong việc định hình nhân cách và tư duy của trẻ. Mẹ chính là "nhà" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi "nhà" lung lay, đứa trẻ lấy đâu ra điểm tựa an toàn để tự tin khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia?

"Em chấp nhận tính toán chi li, miễn là khi con ngoảnh lại luôn thấy mẹ"

Bỏ lại sau lưng tấm bằng tốt và những cơ hội thăng tiến đầy hấp dẫn, người mẹ trong câu chuyện trên đã chọn một lối rẽ khác: Ưu tiên thời gian cho con.

Cô chấp nhận thắt chặt chi tiêu, chấp nhận những bài toán sinh hoạt phí đau đầu hơn một chút, chỉ để đổi lấy việc được đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. “Em thấy nó đáng, vì con em sẽ không thể bé lại. Em muốn nếu con ngoảnh lại sẽ luôn thấy em.”

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, áp lực cơm áo gạo tiền là thực tế mà không ai có thể phủ nhận. Bài viết này không nhằm mục đích phán xét những người mẹ phải bôn ba ngoài xã hội, mà chỉ như một khoảng lặng để chúng ta chậm lại một nhịp và tự hỏi: Liệu chúng ta có đang vô tình đánh đổi thứ vô giá lấy thứ có giá?

Tuổi thơ của con trôi qua nhanh lắm, chớp mắt một cái đứa trẻ hay khóc nhè ngày nào đã lớn khôn. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, nhưng những cái ôm ấm áp, những tiếng cười giòn giã bên con lúc ấu thơ thì tuyệt đối không thể mua lại bằng bất cứ giá nào.

Chúc cho mỗi người mẹ, dù lựa chọn bận rộn ngoài kia hay lùi lại phía sau vì con, đều sẽ tìm thấy sự bình yên và vững tin trên hành trình nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc!