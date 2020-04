Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, hầu hết các bé đều được tạm nghỉ học và sinh hoạt tại nhà, hạn chế ra đường. Kì nghỉ tránh dịch dài bất thường này khiến nhiều gia đình rơi vào thế bí, đưa trẻ đi chơi, đi du lịch không được vì lo sợ ra ngoài chỗ đông người sẽ lây nhiễm virus, mà ở nhà mãi thì đứa trẻ nào cũng buồn chán. Nếu không có các trò chơi thú vị, trẻ dễ sa đà vào tivi và các thiết bị điện tử khi nghỉ học ở nhà dài ngày. Chính vì vậy, việc tạo ra nhiều trò chơi trong nhà hấp dẫn, hoạt động bổ ích, khuyến khích con làm thêm việc nhà, giải trí phù hợp ngay tại nhà được nhiều bậc cha mẹ áp dụng ngay tức thì.

Các trò chơi hấp dẫn, bổ ích được nhiều phụ huynh áp dụng để con không bị nhàm chán képhi nghỉ học kéo dài, lại bị hạn chế ra ngoài để phòng tránh dịch (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia tâm lý trẻ em đã gợi ý cách tốt nhất để các con hết buồn chán là làm cho trẻ trở nên bận rộn. Và vui chơi chính là một trong những cách tốt nhất tăng cường tình cảm cũng như sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái. Sau đây là hàng loạt gợi ý các hoạt động chống chán trong nhà dành cho các bé trong thời gian nghỉ tránh dịch dài ngày, trong đó trò số 6 và8 cực dễ chơi lại giúp kích thích óc sáng tạo của con.



1. Làm đồ thủ công, vẽ tranh: Bé cần giấy và bút màu để trí tưởng tượng bay cao, thỏa sức sáng tạo ra những bức vẽ hay món đồ thủ công dễ thương. Những bức tranh đầy màu sắc với trí tưởng tượng phong phú để giúp bé thư giãn và chống chán trong chuỗi ngày dài ở trong nhà.

Dựng chăn gối làm pháo đài, tường thành là đủ sức hấp dẫn với trẻ để thực hiện thử thách (Ảnh minh họa).

2. Vượt tường thành: Đây không phải là bức tường bằng gạch mà bằng chính chăn gối trong nhà. Mẹ chỉ cần dùng những chiếc gối và chăn để tạo thành các chướng ngại vật cho bé vượt qua thử thách, chắc chắn bé sẽ rất hào hứng.



3. Viết thư: Mẹ có thể ra đề bài cho bé viết thư gửi ông bà, người thân trong gia đình kể về cuộc sống hiện tại, hỏi thăm cuộc sống, sức khỏe. Đây cũng là cách giúp bé rèn luyện kĩ năng viết cũng như cách hành văn trong thời gian nghỉ dài ngày.

4. Phụ giúp làm bếp

Mẹ hãy kéo con cùng vào bếp và giao cho bé những nhiệm vụ để phụ giúp chuẩn bị đồ ăn, nấu những món đơn giản. Tất nhiên là dưới sự giám sát và hướng dẫn cụ thể để bé có thể làm theo và hoàn thành công việc phụ bếp một cách an toàn trong mùa dịch.

Đứa trẻ nào cũng rất hào hứng khi được nấu ăn cùng mẹ (Ảnh minh họa)

5. Giải câu đố

Mẹ có thể sưu tầm và cho bé giải các câu đố thú vị để tăng cường vận động trí não và đam mê tìm tòi của trẻ. Cảm giác khi khám phá ra câu trả lời sẽ khiến bé thích thú.

6. Lắp ghép lego

Lego là trò chơi xếp hình có nguồn gốc từ Đan Mạch. Từ những miếng lego có nhiều kích thước, hình dáng vuông, chữ nhật, hình tròn, tam giác… các bé sẽ tìm kiếm các miếng ghép và làm theo hướng dẫn để tạo ra hình dáng phù hợp. Trò chơi lego không chỉ tạo sự mới lạ và khơi gợi tính tò mò của trẻ, giúp trẻ học hỏi hình khối và màu sắc hiệu quả mà còn rèn luyện sự tập trung, thói quen quan sát tỉ mỉ, sự khéo léo và phối hợp giữa tay và mắt, óc sáng tạo và tư duy logic…

7. Đọc sách tranh

Trong thời gian nghỉ ở nhà, ba mẹ nên hướng dẫn trẻ cách tự đọc sách ngay cả khi không có bố mẹ ở bên cạnh bằng việc cho con tự do lựa chọn những quyển sách yêu thích, tự do chọn góc đọc sách miễn sao đủ ánh sáng và an toàn với thị lực của trẻ. Bố mẹ có thể tham khảo những cuốn sách tranh có hình ảnh sinh động, màu sắc theo chủ đề cho các bé và các sách tranh có cốt truyện đơn giản cho các bé lớn để thu hút sự chú ý và tập trung của các con. Để các con không chán khi phải đọc sách độc lập, ba mẹ có thể dựng lều đọc sách cho con tại nhà để các con có thể có một không gian mời gọi, thích thú hơn.

8. Truy tìm kho báu

Mẹ có thể cất giấu 1 vài "kho báu" xung quanh nhà để các bé lần theo manh mối và truy tìm. Chắc chắn trò chơi này sẽ thu hút các bé và kích thích trí tò mò cũng như óc phán đoán để tìm ra món đồ.

Giấu một số món đồ và gợi ý trẻ manh mối đi tìm cũng là hoạt động rất thú vị (Ảnh minh họa)

9. Giải trí với các bộ phim hoạt hình: Trong thời gian nghỉ tránh dịch, các kênh truyền hình đều tăng cường thời lượng và chiếu các bộ phim hấp dẫn, trong đó có phim hoạt hình. Bố mẹ có thể tạm hoãn sự nghiêm khắc và cho con giải trí bằng các bộ him hay trên kênh Netflix, Hulu và Disney...