Góc decor vừa yêu nước vừa yêu nhà của gia đình nhỏ: Không gian chill đậm chất riêng mang màu cờ sắc áo

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khắp mọi nơi đều khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Nhiều gia đình cũng hòa chung không khí, biến căn nhàthành không gian rộn ràng với cờ hoa, bóng bay và những món đồ trang trí mang tinh thần yêu nước.

Và chị Mai Thị Lan Phương (hiện đang sống tại Hà Nội cũng vậy, ngôi nhà nhỏ của chị lung linh khoác màu cờ Tổ quốc qua từng chi tiết, từ bình hoa hình trái tim ngôi sao vàng đến những món ăn, thức uống rực rỡ sắc đỏ-vàng, tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa chan chứa tự hào dân tộc.

Góc thần thánh không đơn điệu

“80 năm rồi đấy! Cả nước rực rỡ cờ hoa, người người nhà nhà sục sôi khí thế kỷ niệm ngày độc lập. Còn Phương hôm nay chọn cách hòa mình kiểu handmade là trang trí nhà cửa với lá cờ không giới hạn.

Một cây hoa với những bông hồng đỏ rực, kết thành hình trái tim, ở giữa ngôi sao vàng chói lọi, vừa là biểu tượng Tổ quốc, vừa toát ra hương thơm nhẹ nhàng. Đúng là “cờ hoa” theo nghĩa đen.

Đằng sau “tác phẩm lịch sử” này là mấy tiếng đồng hồ vật lộn của các nhà điêu khắc tại gia nửa mùa. Đã có không ít "cuộc tranh luận nảy lửa" về vị trí của từng cánh hoa, để làm sao cho ngôi sao vàng trông thật cân đối nhất. Bởi cắm định hình bằng cành hoa hồng dài 30-40cm quả không dễ dàng chút nào!

Em bé hào hứng trang trí cùng bố mẹ

120 bông hồng đỏ pháp và 60 bông hồng vàng

Chỉ người trong cuộc mới biết đây là kết quả của kiên nhẫn chỉnh lên chỉnh xuống biết bao lần. Cuối cùng, sau bao mồ hôi và đấu trí vui nhộn, đại dự án cũng thành công mỹ mãn. Ai nhìn vào cũng ngỡ tác phẩm nghệ thuật” , chị Phương tâm sự.

Không gian nhà của chị Phương được bày biện với đủ món đồ: bóng bay hình trái tim này, bóng bay hình ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh. Trên bàn là cả một “tour ẩm thực yêu nước” bày sẵn: bánh nướng khoai môn hình bản đồ chữ S, bánh thạch cherry, dâu nhân đậu xanh ngọt dịu. Nước ép cũng tông xuyệt tông: dứa vàng, chanh leo vàng cam, dưa hấu đỏ rực, phối lại thành bộ ba “đỏ-vàng-đỏ” bắt mắt.

Tác phẩm của cả nhà

Con gái yêu Việt Nam và thích chụp hình giống mẹ

Hình ảnh đẹp nhất có lẽ là cả gia đình cùng quây quần, có khung hình “sống ảo” sau buổi trang trí. Con gái chị Phương cũng rất hạnh phúc khi được góp chút công sức nhỏ bé của mình, biến căn nhà trở nên lộng lẫy hơn.

Giữa căn nhà nhỏ, bên bình hoa trái tim ngôi sao, cùng dàn đồ ăn thức uống yêu nước, cả nhà thảnh thơi thưởng thức concert “Tự hào là người Việt Nam”. Không pháo hoa, không quảng trường, nhưng vẫn đủ đầy tự hào và biết ơn Tổ quốc mình.

"Không có bố mẹ thì hôm nay không được trọn vẹn", chị Phương viết

Bánh ngoài là lớp thạch giòn mát, bên trong là nhân đậu xanh ngọt dịu. Bánh tạo hình trái cây cherry và dâu đỏ hấp dẫn

“Ai bảo yêu nước là phải hoành tráng? Đôi khi chỉ cần một góc nhỏ thôi cũng đủ làm sáng bừng cả tâm hồn.

Một không gian decor vừa chill vừa đậm chất riêng vẫn mang màu cờ sắc áo, còn đồ ăn, thức uống thì đúng chuẩn ăn cũng yêu nước, uống cũng yêu nhà” , chị Phương giãi bày.