Giữa trưa, cậu con trai lớp 6 gọi điện xin về nhà vì "đau bụng", mẹ trẻ có pha xử lý cực kỳ mượt

Sau mỗi kỳ nghỉ dài, không ít phụ huynh rơi vào tình huống quen thuộc: sáng đi học, con uể oải, thiếu năng lượng; đến trưa thì gọi điện về với lý do “đau bụng”, “đau đầu”, “mệt quá”.

Câu hỏi khiến nhiều cha mẹ bối rối là: Con thật sự không khỏe, hay chỉ là “hội chứng sau kỳ nghỉ lễ”?

Trường hợp của một mẹ có con trai học lớp 6 chia sẻ trên trang cá nhân của mình dưới đây là 1 trường hợp như vậy.

Buổi sáng nay, lúc gọi con dậy đi học, tôi để ý là thằng bé khá uể oải. Đến giữa trưa thì liên tục gọi điện xin về nhà vì “đau bụng”. Vấn đề ở đoạn thằng bé liên tục xin về nhà nên tôi khá chắc con không đau thật, hoặc chí ít là cũng không đau đến mức không thể ngồi học nổi. Lúc ấy nói thật là tôi khá cáu, cũng chuẩn bị mở loa mắng cho 1 trận đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại hồi bé mình cũng thế, mà mỗi lần bị người lớn bóc mẽ ra thì rõ ràng mình sai vẫn uất ức và bắt đầu có thái độ chống đối ngầm. Thế là thay vì mắng mỏ hay vạch trần, tôi nảy ra 1 cách thế này. Tôi gọi điện lại cho con và nói là: “Mẹ đang đi công tác. Nếu con đau bụng, mẹ sẽ nhờ chú con đón con đưa đi viện vì mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình”. Mấu chốt ở đây. Chú là người thằng bé rất quý nhưng cũng rất sợ vì chú nghiêm khắc. Tôi không khẳng định 100% là con giả vờ, có thể con đau thật và nếu đau thật thì nó sẽ đồng ý với phương án để chú đưa đi khám. Thế là ngay lập tức, cậu bé đáp lại: "Con không đau đến mức phải đi viện đâu ạ. Con sẽ ở lại phòng y tế". Làm sao mà qua mắt được mẹ hả con? Chiêu này ngày xưa mẹ xài hoài với ông bà mà. Tiện đây, ai có kinh nghiệm, cho mẹ cháu hỏi là mẹ cháu xử lý như thế này có đúng không?

Hiểu đúng về “hội chứng sau kỳ nghỉ”

Sau kỳ nghỉ dài, trẻ dễ rơi vào trạng thái:

Rối loạn giờ giấc ngủ

Lười vận động

Tâm lý chưa sẵn sàng quay lại áp lực học tập

Tâm trạng chán nản, thiếu động lực

Ở lứa tuổi lớp 6 – giai đoạn chuyển cấp, áp lực học hành tăng lên trẻ càng dễ xuất hiện những biểu hiện “đau bụng”, “đau đầu” mang yếu tố tâm lý.

Điều quan trọng là: cảm giác khó chịu ấy có thể không hoàn toàn giả vờ. Nhiều nghiên cứu cho thấy lo âu và căng thẳng thực sự có thể gây đau bụng, buồn nôn hoặc mệt mỏi ở trẻ em.

Vì vậy, nếu cha mẹ phản ứng gay gắt kiểu:

“Đừng giả vờ nữa!”

“Con lười thì nói thẳng!”

… trẻ có thể cảm thấy bị phủ nhận cảm xúc.

Về cách xử lý của người mẹ: Khéo léo và có giới hạn

Thay vì bóc mẽ, người mẹ đã làm 3 điều rất đáng ghi nhận:

✔ Không vội mắng mỏ

Chị không quy chụp con “giả vờ”, không làm to chuyện.

✔ Thể hiện sự quan tâm

Việc nói sẽ nhờ người đưa đi viện cho thấy mẹ nghiêm túc coi tình trạng của con là vấn đề sức khỏe.

✔ Đặt ra hệ quả thực tế

Nếu đau thật → phải đi khám.

Nếu không muốn đi viện → chứng tỏ mức độ không nghiêm trọng.

Cách xử lý này rất thông minh vì:

Không làm con mất mặt

Không biến sự việc thành cuộc đấu quyền lực

Trao quyền lựa chọn cho con nhưng trong khuôn khổ trách nhiệm

Khi nghe đến “đi viện”, cậu bé lập tức cân nhắc lại. Điều đó cho thấy em hiểu rằng “giả đau” có thể kéo theo hệ quả không mong muốn.

Vì sao cách này hiệu quả?

Bởi nó tránh được hai cực đoan phổ biến:

❌ Nuông chiều

“Thôi con mệt thì về đi.”

→ Trẻ học được rằng chỉ cần kêu đau là có thể trốn tránh.

❌ Đối đầu

“Con đừng có bày trò!”

→ Trẻ dễ phản kháng hoặc che giấu cảm xúc thật.

Thay vào đó, người mẹ chọn cách trung tính:

Nếu đau, ta xử lý như một vấn đề y tế.

Nếu không, con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Đây là cách dạy trẻ hiểu rằng sức khỏe là chuyện nghiêm túc, không phải công cụ để đạt mục đích.

Ảnh nhân vật cung cấp

Nếu gặp tình huống tương tự, cha mẹ nên làm gì?

1️⃣ Bình tĩnh quan sát

Hỏi kỹ: đau ở đâu, mức độ thế nào, có sốt không, có buồn nôn không…

Thái độ bình thản sẽ giúp bạn phân biệt được phần nào thật – giả.

2️⃣ Thể hiện sự tin tưởng nhưng có giới hạn

Ví dụ:

“Nếu con đau, mẹ sẽ xin phép cô cho con nghỉ và đưa đi khám.”

Đưa “đi khám” vào phương án xử lý giúp trẻ hiểu rằng sức khỏe không phải chuyện đùa.

3️⃣ Không cho trẻ ở nhà như một phần thưởng

Nếu buộc phải nghỉ, hãy giữ nguyên kỷ luật:

Không tivi, không điện thoại

Nghỉ ngơi đúng nghĩa

Điều này tránh việc trẻ liên kết “nghỉ học = được chơi”.

4️⃣ Trò chuyện sau sự việc

Buổi tối có thể nhẹ nhàng hỏi:

“Hôm nay con thấy thế nào khi quay lại lớp? Có điều gì làm con lo lắng không?”

Có thể đằng sau “đau bụng” là:

Bài kiểm tra

Mâu thuẫn bạn bè

Áp lực điểm số

Giải quyết gốc rễ mới là điều quan trọng.

Bài học lớn hơn: Dạy con trung thực và có trách nhiệm

Ở tuổi 11–12, trẻ bắt đầu thử “ranh giới” của cha mẹ.

Nếu mỗi lần giả bệnh đều thành công, trẻ sẽ học được rằng nói dối là cách hiệu quả để né tránh khó khăn.

Ngược lại, khi cha mẹ:

Không làm to chuyện

Không hạ nhục

Nhưng cũng không dung túng

Trẻ sẽ dần hiểu: trung thực là lựa chọn an toàn nhất.

Kết luận

Cách xử lý của người mẹ trong câu chuyện trên là hợp lý và tinh tế. Chị không bóc mẽ, không mắng mỏ, nhưng cũng không để con “lách luật”.

Nuôi dạy con không phải là chiến thắng trong một cuộc tranh luận, mà là giúp con trưởng thành sau mỗi tình huống nhỏ.

Vì đôi khi, điều trẻ cần không phải là một lời quát mắng, mà là một giới hạn đủ rõ ràng để hiểu rằng: Trách nhiệm luôn đi cùng với lựa chọn.