Hội chứng sau kì nghỉ: Bí quyết giúp bé tập trung hiệu quả hơn quát mắng 100 lần!

Sáng mở mắt ra đã nghe tiếng thở dài: “Trời ơi, mai đi làm rồi!”.

Kỳ nghỉ Tết trôi qua quá dễ chịu. Ngủ nướng, xem phim, tụ họp bạn bè… Tâm hồn còn như đang ở bãi biển nắng ấm, nhưng cơ thể thì đã phải quay lại guồng quay công việc.

Người lớn còn “khó vào guồng” như vậy, huống chi là các con, đặc biệt là học sinh tiểu học. Có khi các bé còn “khủng hoảng” hơn bố mẹ gấp nhiều lần.

Trẻ có những dấu hiệu lạ trước ngày đi học?

Cha mẹ có nhận ra vài ngày gần đây con mình hơi khác không?

Bé vốn hiếu động, thích chạy ra ngoài chơi, giờ lại lặng lẽ ôm điện thoại, máy tính bảng. Đến bữa ăn không còn hào hứng, thậm chí kêu đau bụng. Tối đến đáng lẽ đi ngủ thì trùm chăn đọc truyện, xem điện thoại.

Đừng vội trách con “ham chơi”, “không biết điều”. Rất có thể trẻ đang gặp phải cái gọi là “hội chứng sau kỳ nghỉ”.

Nhiều phụ huynh nghĩ đây chỉ là chuyện của người lớn đi làm, trẻ con thì biết lo lắng gì. Nhưng thực tế, với trẻ tiểu học – khi tâm lý còn đang phát triển – việc chuyển đột ngột từ chế độ nghỉ ngơi thoải mái sang nhịp học tập nghiêm túc có thể gây xáo trộn mạnh hơn cả người lớn.

Vì sao trẻ dễ “sốc” sau kỳ nghỉ?

Trong những ngày nghỉ, sinh hoạt gia đình thường đảo lộn:

Thức khuya, ngủ muộn. Ăn uống thất thường, nhiều đồ chiên rán, bánh kẹo, nước ngọt. Ít vận động.

Kết quả là đồng hồ sinh học bị rối loạn, hệ tiêu hóa quá tải. Khi chuông khai giảng vang lên, trẻ dễ mệt mỏi, buồn ngủ trong lớp, mất tập trung, thậm chí ốm vặt.

Vậy cha mẹ nên làm gì thay vì quát mắng “thu tâm ngay”?

5 cách giúp trẻ sẵn sàng trở lại trường

1. Giúp con “thu tâm” bằng cách trò chuyện tích cực

Đừng bắt đầu bằng những câu như: “Chuẩn bị đi học rồi đấy!”, “Bài tập xong chưa?”.

Hãy ngồi xuống trò chuyện như một người bạn:

“Con có nhớ bạn ngồi cùng bàn không?” “Tuần tới chắc được gặp lại thầy cô rồi nhỉ?” “Không biết căn-tin có món con thích không ta?”

Những gợi nhớ tích cực giúp trẻ hình dung lại niềm vui ở trường, thay vì chỉ nghĩ đến áp lực.

2. Điều chỉnh lại giờ giấc ngay từ bây giờ

Từ vài ngày trước khai giảng, cần:

Cho trẻ đi ngủ sớm dần từng ngày. Đặt báo thức dậy đúng giờ như khi đi học. Hạn chế thiết bị điện tử buổi tối.

Giấc ngủ đủ và đúng giờ quyết định tinh thần học tập của trẻ trong tuần đầu.

3. Ăn uống lành mạnh, giảm tải cho dạ dày

Sau nhiều ngày ăn uống “thả ga”, hãy:

Giảm đồ chiên rán, bánh kẹo. Tăng rau xanh, trái cây, cháo, canh nhẹ. Khuyến khích vận động nhẹ như đi bộ, nhảy dây.

Vận động giúp giải phóng năng lượng, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

4. Giữ thái độ bình tĩnh, thấu hiểu

Nếu con cáu gắt, chậm chạp hay dễ khóc, đó là phản ứng bình thường khi chuyển đổi nhịp sinh hoạt.

Thay vì trách móc, hãy động viên:

“Bố mẹ biết con chưa quen ngay được, nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé.”

Sự đồng hành của cha mẹ chính là “liều thuốc an tâm” giúp trẻ tự tin bước vào năm học mới.

5. Chuẩn bị sẵn phương án dự phòng

Tuần đầu đi học, trẻ có thể hơi mệt hoặc cảm nhẹ do thay đổi môi trường. Cha mẹ nên:

Chuẩn bị đồ dùng học tập gọn gàng trước. Theo dõi sức khỏe sát sao. Dự phòng thuốc cơ bản trong nhà.

“Hội chứng sau kỳ nghỉ” – một bài học trưởng thành

Thực ra, mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ là một cơ hội để trẻ rèn luyện khả năng tự điều chỉnh và thích nghi.

Những gì cha mẹ làm trong giai đoạn chuyển tiếp này không chỉ giúp con vượt qua tuần đầu đi học, mà còn dạy con kỹ năng quản lý thời gian và cảm xúc – điều sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.

Còn gia đình bạn, việc “thu tâm” cho con đã bắt đầu chưa? Có bí quyết nào hữu ích muốn chia sẻ?

Nguồn: Sohu