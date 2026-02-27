Trong cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa và giới kinh doanh online tại Việt Nam, cái tên Hằng Túi không còn xa lạ. Cô được biết đến là một “hotmom” nổi bật trên mạng xã hội nhờ cuộc sống gia đình đông con, phong cách chia sẻ thẳng thắn và hoạt động kinh doanh sôi nổi.

Vậy Hằng Túi là ai và vì sao cái tên này lại được quan tâm nhiều đến vậy?

Hotmom Hằng Túi là ai?

Hằng Túi (tên thường gọi trên mạng xã hội) là một hotmom Hà Nội, nổi tiếng từ thời kỳ Facebook bùng nổ nhờ hình ảnh một bà mẹ trẻ năng động, cá tính và khéo kinh doanh.

Biệt danh “Hằng Túi” xuất phát từ việc cô từng kinh doanh túi xách hàng hiệu và các sản phẩm thời trang. Dần dần, cái tên này trở thành “thương hiệu cá nhân” gắn liền với cô suốt nhiều năm.

Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình trẻ trung, phong cách sống hiện đại, Hằng Túi còn được nhắc đến nhiều bởi cuộc sống gia đình đông con và những câu chuyện hôn nhân từng gây xôn xao mạng xã hội.

Cuộc sống gia đình nhiều thăng trầm

Hằng Túi từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi xây dựng tổ ấm mới. Cô là mẹ của nhiều người con và thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, nuôi dạy con trên trang cá nhân.

Điểm khiến nhiều người quan tâm là cách cô cân bằng giữa việc làm mẹ và làm kinh doanh. Dù bận rộn, cô vẫn duy trì sự hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội, cập nhật cuộc sống hàng ngày, từ chuyện chăm con đến quan điểm sống.

Bên cạnh sự ủng hộ, cô cũng từng đối diện không ít tranh luận trái chiều xoay quanh chuyện hôn nhân, cách nuôi dạy con hay phát ngôn cá nhân. Tuy nhiên, Hằng Túi thường chọn cách đối diện trực tiếp hoặc im lặng trước những ồn ào.

Từ mẹ bỉm sữa đến “chiến thần” kinh doanh online

Hằng Túi được xem là một trong những gương mặt kinh doanh online đời đầu khá thành công. Từ việc bán túi xách, thời trang, mỹ phẩm đến các sản phẩm tiêu dùng, cô xây dựng được lượng khách hàng trung thành nhờ cách bán hàng gần gũi, tương tác mạnh trên livestream.

Phong cách bán hàng của cô thiên về chia sẻ trải nghiệm cá nhân, tạo cảm giác chân thực thay vì quảng cáo cứng nhắc. Đây cũng là yếu tố giúp cô giữ được sức hút trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thương mại điện tử và mạng xã hội.

Ngoài kinh doanh, Hằng Túi còn thường xuyên chia sẻ quan điểm về phụ nữ hiện đại: tự chủ tài chính, không phụ thuộc và luôn giữ giá trị bản thân dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vì sao sức hút của hotmom này lại nóng đến vây? Thứ nhất là Hình ảnh hotmom đông con với cuộc sống gia đình nhiều màu sắc, vừa tất bật vừa đủ đầy cảm xúc. Thứ hai, phải nhắc đến khả năng kinh doanh online nổi bật, cô tạo dựng thương hiệu cá nhân sớm và khai thác hiệu quả mạng xã hội.

Dù yêu mến hay còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận rằng Hằng Túi đã tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng hotmom và giới kinh doanh online tại Việt Nam.

Ảnh: FBNV