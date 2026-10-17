Giữa ồn ào Miss Universe Vietnam 2026, phát ngôn của Chuyên gia trang điểm Nam Trung về HH Kỳ Duyên 3 năm trước bất ngờ được đào lại

Sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Tân Hoa hậu Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi những nội dung được cho là xuất phát từ một group chat riêng tư bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội.

Câu chuyện càng được bàn luận khi trong những đoạn trò chuyện lan truyền xuất hiện những lời nhận xét liên quan đến Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền và cả Á hậu 4 Hồng Đăng. Ngay lập tức, mạng xã hội "rần rần" với hàng loạt luồng ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, ngay trong buổi media tour sau đăng quang, Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu 1 Mỹ Anh đã trực tiếp đối diện, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Á hậu 4 Hồng Đăng. Không dừng lại ở đó, Hoa hậu Quỳnh Anh cũng đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi tới những cá nhân bị ảnh hưởng bởi câu chuyện.

Dù Tân Hoa hậu và Á hậu 1 đã có động thái rõ ràng, mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi. Trong đó, một câu bình luận được nhiều netizen nhắc lại: "Có thể nói xấu Kỳ Duyên, nhưng không thể chê Kỳ Duyên xấu được".

"Đây là lần đầu tiên trong đời anh phát ngôn về một cô hoa hậu"

Cũng từ đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại cuộc trò chuyện của Chuyên gia trang điểm Nam Trung tại show "Get ready with aFamily" vào năm 2024, khi anh từng dành những nhận xét đáng chú ý cho Hoa hậu Kỳ Duyên.

Chuyên gia trang điểm Nam Trung từng nói: "Đây là một người lần đầu tiên trong đời, anh phát ngôn về một cô hoa hậu nào đấy, anh bảo là: Đối với anh thì anh thấy tỷ lệ của Kỳ Duyên đẹp".

Không chỉ đánh giá cao về ngoại hình, chuyên gia trang điểm đình đám còn cho biết Kỳ Duyên là Hoa hậu để lại trong anh nhiều ấn tượng. Anh chia sẻ rằng điều khiến mình nhớ đến Kỳ Duyên chính là sức mạnh về ý chí, sự lì lợm và bản lĩnh - những phẩm chất mà theo anh là rất cần thiết nếu muốn bước chân vào showbiz.

Chuyên gia trang điểm Nam Trung chia sẻ về Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có lẽ nhận xét ấy không phải không có lý.

Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên mới chỉ là một cô gái 18 tuổi. Trước cuộc thi, cô từng trải qua quá trình giảm cân đáng kể (giảm 14kg trong vòng 3 tháng) để thay đổi vóc dáng. Và Hoa hậu Kỳ Duyên chính là người có số điểm sinh trắc học cao nhất cuộc thi năm ấy. Tuy nhiên, sau khi đội vương miện, ngoại hình của nàng Hậu cũng nhiều lần trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Nhiều năm sau đó, có thời điểm Kỳ Duyên bị soi vòng hai hay vóc dáng chưa đủ thon gọn khi xuất hiện trên truyền hình. Thay vì đứng yên trước những lời nhận xét, Kỳ Duyên lựa chọn thay đổi.

Cô kiên trì tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống và xây dựng hình ảnh ngày càng khỏe khoắn, sắc sảo. Theo thời gian, body săn chắc, tỷ lệ hình thể ấn tượng dần trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng của Kỳ Duyên.

Khi bước vào cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên lại tiếp tục giảm 10kg trong 45 ngày để lấy lại vóc dáng chuẩn 86-60-94 cm với chiều cao 1m76.

Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, ăn uống và giữ dáng, trở thành một trong những người đẹp Vbiz được nhắc đến nhiều khi nói về hành trình "lột xác" hình thể.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ những độc tác tập luyện hàng ngày, giúp vóc dáng săn chắc, cơ thể dẻo dai.

Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử sở hữu 2 chiếc vương miện danh giá

Trên mạng xã hội từng có một câu ví von rất nổi tiếng: "Ferrari cũ vẫn là Ferrari".

Cách nói vui này thường được dùng để nhắc tới những nhân vật đã hoạt động lâu năm nhưng vẫn duy trì phong độ, khí chất và sức hút không dễ bị thay thế. Và nếu đặt trong thế giới beauty queen Việt, Kỳ Duyên có lẽ là một trong những cái tên phù hợp với hình ảnh ấy nhất.

Từ Hoa hậu Việt Nam 2014 đến Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên sở hữu hai chiếc vương miện ở hai đấu trường nhan sắc lớn trong nước, đồng thời có một hành trình hiếm thấy: đăng quang khi còn rất trẻ, trải qua không ít tranh cãi, có những giai đoạn lùi lại phía sau rồi trở lại mạnh mẽ sau 10 năm.

Đặc biệt tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026, khoảnh khắc Kỳ Duyên xuất hiện để trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu Quỳnh Anh cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trong thiết kế lộng lẫy cùng phong thái tự tin, cô vẫn cho thấy khí chất của một beauty queen dày dạn kinh nghiệm.

Showbiz luôn có những gương mặt mới, những chiếc vương miện mới và những tâm điểm mới. Nhưng sức hút đôi khi không chỉ nằm ở danh hiệu hay khoảnh khắc đăng quang, mà còn được tạo nên bởi hành trình một người đã đi qua, cách họ thay đổi và khả năng duy trì phong độ qua năm tháng.

Với Kỳ Duyên, hơn một thập kỷ kể từ Hoa hậu Việt Nam 2014 có lẽ chính là minh chứng rõ nhất. "Ferrari cũ vẫn là Ferrari" - câu nói tưởng chỉ là một trend trên mạng xã hội, nhưng đặt cạnh hành trình của Kỳ Duyên lại bất ngờ hợp đến lạ.