Bí mật trong nhóm chat của Kỳ Duyên - Thiên Ân và người hâm mộ

Giữa lúc cõi mạng đang rần rần với drama nhóm chat nói xấu của một vài gương mặt bước ra từ Miss Universe Vietnam 2026, cái tên Kỳ Duyên bỗng chốc bị réo gọi. Giữa những ồn ào tiêu cực, netizen đồng lòng tạo thành một "lá chắn" vững chắc, bênh vực sắc vóc và vị thế không thể xô đổ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trong khi ngoài kia sóng gió ngập trời, Kỳ Duyên lại đang tận hưởng cuộc sống khi xách vali vi vu Bangkok cùng Thiên Ân cho concert của The Weeknd.

Tối 12/10, cặp đôi đình đám hăm hở cập nhật ảnh fit check cực cool trước khi lên đường ra sân vận động. Nhưng đằng sau bộ cánh đen toàn tập chất lừ ấy lại là một câu chuyện "dở khóc dở cười" được chính chủ hé lộ trong nhóm chat trên Instagram với người hâm mộ.

Số là trước khi chốt đơn outfit, Kỳ Duyên đã hí hửng "nhá hàng" một chiếc áo Gucci Black GG Embroidered Tulle Sheer Oversized Top mỏng tang, xuyên thấu vô cùng gợi cảm. Nàng hậu còn hào hứng nhắn nhủ vào group chat: "Tối nay mặc cái này đi quẩy cho mát nha cả nhà hihi".

Kỳ Duyên tiết lộ chiếc áo sheer mỏng tang dự định mặc đi concert The Weeknd.

Khỏi phải nói, người hâm mộ đã hết mực ủng hộ và háo hức mong chờ màn "cháy phố" khét lẹt của thần tượng. Bởi với một item sheer mỏng manh mang đậm tinh thần phóng khoáng thế này, người mặc hoàn toàn có thể trổ tài mix&match: layer cùng bra-top ren, áo hai dây ton-sur-ton, hoặc bạo dạn nhất, ra đúng vibe Gucci nhất hẳn là... không mặc gì bên trong. Tưởng chừng với cá tính thời trang táo bạo thường thấy của Kỳ Duyên, dân tình sẽ được phen "rửa mắt".

Thế nhưng, đời không như là mơ! Thành quả khi cặp đôi khoe ảnh selfie trước gương thang máy lại đi theo một kịch bản khác. Kỳ Duyên diện chiếc áo sheer Gucci phối cùng quần Bermuda chất da, xách theo chiếc túi Louis Vuitton sành điệu và hoàn thiện set đồ bằng đôi boots cao cổ.

Bên trong lớp áo mỏng manh ấy, người đẹp đã ngoan ngoãn diện thêm một chiếc áo hai dây đen cẩn thận, an toàn tuyệt đối. Đứng kế bên, Thiên Ân cũng cool ngầu và quyến rũ không kém với set đồ all-black: crop-top lấp lánh ôm sát khoe eo, quần short và điểm xuyết bằng đôi boots đùi cực chiến.

Bộ cánh cuối cùng của Kỳ Duyên đành phải layer thêm áo hai dây bên trong vì bị Thiên Ân "tuýt còi".

Bí mật của màn "quay xe" phút chót này được Kỳ Duyên trần tình trong nhóm chat bằng một thái độ vô cùng cam chịu: "Em bị cục màu đen bên cạnh bắt mặc thêm áo bên trong rồi ạ, vì cái túi em cầm và những chiếc túi trong tương lai em phải tuân theo mệnh lệnh thôi ".

Hóa ra, "cục màu đen" quyền lực mang tên Đoàn Thiên Ân đã ra tay tuýt còi, kiểm duyệt ngay lập tức ý định ăn diện của nàng hậu để giữ gìn sự kín đáo. Trước lời thanh minh đầy mùi nịnh nọt vì tương lai được mua thêm nhiều túi hiệu của thần tượng, cộng đồng mạng chỉ biết cười trừ. Đa số fan đều gật gù nhận xét Kỳ Duyên lúc này đúng chuẩn: Cool ngầu, sexy nhưng rốt cuộc vẫn vô cùng sợ "nóc nhà".

Nếu gọi đây là động thái giữa drama, với Kỳ Duyên đó là lên đồ thật "cháy" và đi "quẩy".

Phải thừa nhận rằng, chuyến lưu diễn After Hours til Dawn của The Weeknd không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc đồ sộ mà còn trở thành một sàn runway của giới mộ điệu toàn cầu. Chẳng đợi chủ nhân bữa tiệc phải ra quy định về dresscode, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đều tự động đồng bộ một tần số thời trang mang đậm DNA hoang dại và bí ẩn của giọng ca Starboy.

Đó là cuộc chơi của bảng màu all-black gai góc làm nền, điểm xuyết bằng những sắc đỏ quyền lực. Đường đua phong cách này chứng kiến sự lên ngôi của loạt item "cực chiến" như leather jacket, corset, boots, phụ kiện metallic hầm hố hay kính râm che giấu ánh nhìn.

Bắt trúng "luật bất thành văn" này tại chặng Châu Á, hàng loạt sao Việt đình đám như Phương Ly, Hạt Mít, Châu Bùi, Thanh Thanh Huyền, Lê Hoàng Phương, Emily, Hàn Hằng hay gia đình Tùng Sơn - Trang Lou... cũng rủ nhau đổ bộ với những màn lên đồ khét lẹt. Với set đồ của Kỳ Duyên và Thiên Ân, dù có bị "kiểm duyệt" bớt độ hở, cả hai vẫn bám cực sát dresscode: Vừa bắt trend mượt mà đi đu idol, lại an toàn trọn vẹn lại còn rải chút "cẩu lương"!

Phương Ly - Hạt Mít

Châu Bùi

Thanh Thanh Huyền

Hội 3 gia đình Emily, Hàn Hằng và Trang Lou.

Ảnh: IGNV