"Có thể nói xấu Kỳ Duyên nhưng không thể nói Kỳ Duyên xấu"

Mạng xã hội vừa qua xôn xao với tin đồn một tân Hoa hậu để lộ tin nhắn bình phẩm sau lưng đàn chị và ban giám khảo chương trình. Thực hư vẫn chưa rõ ràng, song, Hoa hậu Kỳ Duyên - người vừa kết thúc nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam - một lần nữa bất thình lình bị réo tên vào drama nóng nhất làng sắc đẹp hiện tại.

Giữa vô số thảo luận về câu chuyện này, phần lớn khán giả thể hiện sự không hài lòng với lời nhận xét mà Kỳ Duyên đã nhận được. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận đứng ra bênh vực cho nàng Hậu bằng những khẳng định đanh thép, bảo chứng cho sắc vóc sau nhiều năm thăng trầm giờ đã ở vị thế không thể hoài nghi của Nguyễn Cao Kỳ Duyên:

"Có thể nói xấu Kỳ Duyên chứ không thể nói Kỳ Duyên xấu"; "Không hiểu sao có thể chê dáng Kỳ Duyên được"; "Không phải fan Kỳ Duyên nhưng sao chê được cái body đó"; "Kỳ Duyên mà xấu thì không biết ai đẹp"...

Kỳ Duyên được netizen bênh vực trước tin đồn bị chê bai ngoại hình.

Quá khứ lộ "bé mỡ" đến quyết định rút túi ngực đổi vận

Sự công nhận tuyệt đối của công chúng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Nhìn lại hành trình 12 năm từ lần đầu đăng quang, hình tượng của Kỳ Duyên đã có nhiều bước chuyển đáng kể. Vốn sở hữu tạng người cao lớn, từng có thời điểm nàng Hậu phát tướng đến ngỡ ngàng. Khi tham gia các chương trình thực tế, Hoa hậu Việt Nam 2014 từng để lộ vòng eo ngấn mỡ, thân hình đầy đặn, kém săn chắc so với ngày nay.

Kỳ Duyên trước khi lao vào đam mê tập luyện, trong quá khứ cũng từng lộ ngấn mỡ như ai.

Chưa dừng lại ở đó, quay ngược lại thời 2018, Kỳ Duyên từng công khai nâng cấp vòng 1 để theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Suốt một thời gian dài, những bức ảnh diện trang phục trễ nải khoe khéo "đồi núi chập chùng" của cô xuất hiện như cơm bữa và vấp phải không ít sự soi mói. Thế nhưng, bước ngoặt thực sự đã đến khi Kỳ Duyên được cho là đã "quay xe" hạ size ngực.

Việc từ bỏ khuôn ngực "phồn thực" được xem là quyết định sáng suốt nhất của Kỳ Duyên trên con đường gắn liền với thời trang cao cấp. Vòng 1 gọn gàng không chỉ giúp cô khoác lên mình tinh thần high-fashion đẳng cấp mà còn trẻ hoá đáng kể. Những năm sau đó, Kỳ Duyên liên tiếp mang đến thần thái sắc lạnh cùng những sải bước thanh thoát lên sàn catwalk, khiến giới mộ điệu không khỏi trầm trồ.

Nàng Hậu được nhận xét trẻ và sang trọng hơn từ khi "quay xe" hạ size vòng 1.

Kỷ luật thép và sự ra đời của một "chuyên gia" hình thể của Vbiz

Song song với việc định hình lại phong cách, Kỳ Duyên bước vào hành trình "độ dáng" bằng kỷ luật thép. Tự nhận bản thân không dám nhìn lại vòng eo trong quá khứ, cô đặt mục tiêu 90 ngày siết cân cực hạn. Thời mới chập chững bước vào công cuộc tập luyện - siết dáng, trong 3 tháng, Kỳ Duyên duy trì cường độ 4 buổi tập/tuần cùng các bài tập nặng như squat, plank, kết hợp tự đi chợ nấu ăn và cự tuyệt hoàn toàn tinh bột, đường.

Vòng 2 thon gọn đáng mơ ước của Kỳ Duyên.

Từ một cô nàng bị soi mói ngoại hình, Kỳ Duyên giờ đây trở thành sao nữ nổi bật của Vbiz đại diện cho lối sống healthy. Tự nhận mình là "nạn nhân" của bộ môn chạy bộ, nàng Hậu duy trì đều đặn mức chạy 5-15km mỗi ngày. Cô còn hài hước than phiền môn thể thao này rất tốn tiền vì body cứ thế thăng hạng nên cũng phải sắm sửa quần áo mới liên tục. Việc kiên trì xỏ giày chạy giúp Kỳ Duyên duy trì tỷ lệ mỡ tối ưu, giữ gương mặt thanh thoát, làn da luôn căng bóng từ bên trong.

Nhờ sự kỷ luật gắt gao xuyên suốt nhiều năm, số đo 3 vòng của chân dài Nam Định hiện dao động ổn định ở mức 88 - 60 - 91, có những thời điểm vòng eo chạm mốc 59cm.

Nàng hậu chăm chỉ luyện tập thể thao, duy trì thói quen chạy bộ và truyền cảm hứng về lối sống healthy.

Trên trang cá nhân của nàng Hậu, ảnh selfie phần lớn được chụp ở phòng gym.

Không giữ bí quyết khỏe đẹp cho riêng mình, Kỳ Duyên lập hẳn series KY DUYEN FIT, tích cực rủ rê các đồng nghiệp tham gia để lan tỏa cảm hứng vận động. Sức bền của "chủ xị" Kỳ Duyên từng khiến nhiều sao Việt như Trấn Thành, Quốc Anh, Hương Giang, Uyển Ân... phải "xanh mặt" nể phục. Sự uy tín của nàng Hậu trong vai trò huấn luyện viên không chỉ ở việc siết mỡ thành công cho bản thân mà còn ra tay độ dáng, ép cân ngoạn mục cho Thiên Ân, giúp cô bạn cùng nhà tự tin mặc lại bikini sau nhiều năm.

Vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái rạng ngời khẳng định đẳng cấp của Nàng hậu sau 12 năm với 2 lần đăng quang.

Kỷ luật thép là vậy, nhưng Kỳ Duyên không hẳn tự gò ép bản thân một cách cực đoan hay ám ảnh tiêu cực về cân nặng. Từng có những giai đoạn nàng Hậu để lộ dấu hiệu tròn trịa, lên cân. Lúc bấy giờ, khi diện các outfit thể thao hay váy dạ hội, cơ bụng số 11 sắc nét đã tạm thời "vắng mặt", nhường chỗ cho đôi chút ngấn mỡ.

Không áp lực hay né tránh những thắc mắc từ người hâm mộ, Kỳ Duyên lý giải dí dỏm rằng: Đang trong giai đoạn thư giãn cùng người thương thôi, ốm lại mấy hồi!. Bởi lẽ, với nền tảng thể chất tốt cùng thói quen vận động đã ăn sâu vào máu, việc siết lại dáng vóc thon gọn luôn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Ảnh: FBNV