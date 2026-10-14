Mới đây, sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi xuất hiện tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm kể từ ngày đăng quang, nhan sắc của người đẹp ở tuổi 41 vẫn khiến công chúng không khỏi xuýt xoa. Những đường nét thanh tú, gương mặt hài hòa cùng thần thái nền nã, sang trọng giúp Mai Phương giữ nguyên sức hút của một nàng hậu từng làm say lòng khán giả đầu thập niên 2000. Đây cũng là lầ hiếm hoi cô tham dự 1 sự kiện giải trí sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

Không chạy theo vẻ đẹp sắc sảo hay những xu hướng làm đẹp hiện đại, cô vẫn mang nét duyên dáng, đằm thắm rất riêng, càng trưởng thành càng toát lên khí chất thanh tao xứng danh “chánh cung” của làng nhan sắc Việt. Hơn hai thập kỷ trôi qua, có thể thấy vẻ đẹp tự nhiên của Mai Phương vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Hoa hậu Mai Phương thu hút sự chú ý khi tái xuất tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến Mai Phương ghi điểm chính là vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng đặc trưng đã giúp cô chinh phục khán giả. Ở tuổi 41, Hoa hậu Việt Nam 2002 vẫn giữ được gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt hiền hòa, mang đến cảm giác gần gũi nhưng không kém phần dịu dàng. Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, hàng mi cong và sắc môi hồng càng tôn lên nét nền nã của nàng hậu. Chiếc đầm xanh với phần cổ chữ V khoét sâu, đính kết sequin dày đặc, kết hợp tay áo choàng rủ nhẹ có phần sến và hơi tham chi tiết nhưng vẫn không thể làm lu mờ được vẻ đẹp của người đẹp gốc Hải Phòng. Mái tóc được tết gọn gàng càng làm rõ đường nét gương mặt, trong khi thần thái nhẹ nhàng giúp cô giữ được vẻ thanh lịch.

Vẻ đẹp rạng rỡ, trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương.

Đáng chú ý, qua những khung hình cam thường tại sự kiện, Mai Phương vẫn khiến dân tình xuýt xoa với làn da sáng khỏe, mướt mịn, gần như không để lộ quá nhiều dấu hiệu tuổi tác. Nước da đều màu, gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ giúp nàng hậu giữ được diện mạo trẻ trung ngay cả dưới điều kiện ánh sáng thực tế. Đứng chung khung hình với Đỗ Mỹ Linh, nàng hậu kém cô 11 tuổi, Mai Phương vẫn chẳng hề "lép vế", thậm chí còn ghi điểm nhờ nét đẹp đằm thắm, mặn mà. Màn đọ sắc này càng khiến công chúng phải công nhận sức hút bền bỉ của nàng hậu sau hơn hai thập kỷ đăng quang.

Cận cảnh làn da tươi tắn, sáng khỏe của Mai Phương qua ống kính cam thường.

Khung hình đọ sắc không thấy nhiều sự chênh lệch tuổi tác của Mai Phương và Đỗ Mỹ Linh.

Netizen mê mẩn trước nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi, Phạm Thị Mai Phương từng gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú, nụ cười duyên dáng cùng vóc dáng cân đối. Thời điểm đó, người đẹp Hải Phòng sở hữu chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng 84-59-86 cm, mang nét đẹp đầy đặn, khỏe khoắn và đậm chất Á Đông.

Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Mai Phương còn có thành tích học tập đáng nể khi theo học lớp chuyên Lý tại trường THPT chuyên Trần Phú. Năm 2003, cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên tham dự Miss World và xuất sắc lọt Top 20 chung cuộc, mở màn cho hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế của các người đẹp Việt. Sau đăng quang, Mai Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho công việc và gia đình thay vì hoạt động showbiz thường xuyên. Dẫu ít xuất hiện trước công chúng, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần tái xuất nhờ vẻ đẹp nền nã, đằm thắm ngày càng mặn mà.

Hoa hậu Mai Phương thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002.

Cô xuất sắc intop tại Miss Word nhờ vẻ đẹp Á Đông cùng khí chất dịu dàng.

Ảnh: Instagram, TikTok.