Giữ 47kg ở tuổi 53: 4 bí quyết giảm cân dễ và rẻ của beauty blogger trung niên

Beauty blogger kiêm HLV fitness Junka 53 tuổi, đến từ Nhật Bản chính là minh chứng sống rằng tuổi tác không phải rào cản. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn giữ vững cân nặng 47kg suốt 5 năm liền, không ăn kiêng cực đoan, không thức khuya, và đặc biệt là… không hề tăng cân trở lại. Trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), Junka đã chia sẻ "4 nghi thức vàng" giúp cô lấy lại vóc dáng, cân bằng nội tiết và duy trì năng lượng - những bí quyết được dân mạng và cả giới chuyên môn khen ngợi là vừa thực tế, vừa hiệu quả.

1. Mở đầu buổi sáng bằng một ly nước ấm pha chanh

Thói quen đầu tiên tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ "thần thánh". Mỗi sáng khi vừa thức dậy, Junka luôn uống một ly nước ấm khoảng 40°C, thêm một lát chanh tươi. Cô gọi đây là "liều thuốc đánh thức cơ thể" giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, thanh lọc độc tố và khởi động quá trình trao đổi chất sau một đêm dài. Cô duy trì thói quen này suốt hơn 10 năm, đến mức nhiều người theo dõi phải trầm trồ: Làn da của cô ấy căng bóng, mịn màng như gái đôi mươi!.

2. Thiền và yoga kinh lạc

Thay vì nhảy ngay vào công việc, Junka dành 20 phút mỗi sáng cho 10 phút thiền và 10 phút yoga kinh lạc. Cô cho rằng, giai đoạn mãn kinh là lúc nội tiết tố thay đổi mạnh, dễ dẫn đến mất ngủ, cáu gắt và tăng cân. Thiền giúp cô ổn định tâm trí, còn các động tác yoga nhẹ nhàng kích thích khí huyết lưu thông, hỗ trợ cân bằng hormone. Junka mô tả đây là khoảnh khắc cơ thể được reset lại mỗi sáng, và chính nó giúp cô giữ năng lượng tươi mới suốt cả ngày.

3. 15 phút vận động dưới ánh nắng

Dù lịch trình bận rộn, Junka luôn duy trì chạy chậm ngoài trời 15 phút mỗi ngày. Cô không đặt nặng tốc độ hay quãng đường chỉ cần tim đập nhanh hơn một chút, hít đủ không khí và ánh nắng. "Cảm giác nắng sớm chạm lên da giúp tôi nhớ rằng mình vẫn còn trẻ" - cô nói. Với Junka, vận động là cách nhẹ nhàng để cơ thể ghi nhớ khả năng đốt năng lượng tự nhiên, giúp duy trì trao đổi chất và ngăn mỡ tích tụ. Khi trời mưa, cô thay bằng việc đi bộ nhanh dưới ô, miễn là đừng để một ngày trôi qua mà không vận động.

4. 50 lần squat trước khi ngủ

"Squat là liệu pháp căng da tự nhiên nhất", Junka chia sẻ nửa đùa nửa thật. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô đều thực hiện 50 lần squat - bài tập tưởng đơn giản nhưng giúp tăng tuần hoàn máu, săn chắc cơ mông, đùi và đặc biệt là cải thiện giấc ngủ. Điều thú vị là cô thường vừa squat vừa nghe podcast tiếng Anh để luyện nghe, khiến việc tập luyện trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn.

Các bác sĩ cũng đồng tình với thói quen này. Theo nghiên cứu đăng trên BMJ Open Sport & Exercise Medicine, những người tập các bài kháng lực nhẹ như squat vào buổi tối ngủ sâu hơn trung bình 27 phút so với nhóm không tập. Một báo cáo khác từ Đại học Zurich (Thụy Sĩ) cũng khẳng định: tập luyện cường độ thấp vào ban đêm không làm mất ngủ, mà còn giúp thư giãn thần kinh và cải thiện tuần hoàn.

Ở tuổi 53, "vóc dáng tuổi 30" là hoàn toàn có thật

Junka nói rằng điều quan trọng nhất không phải là ép cân, mà là đánh thức lại khả năng trao đổi chất tự nhiên của cơ thể - thứ mà phụ nữ thường đánh mất sau 40. Cô không cắt tinh bột, không ăn kiêng cực đoan, chỉ tập trung vào thói quen bền vững. "Giảm cân không phải chuyện của vài tuần, mà là cách bạn đối xử với cơ thể suốt nhiều năm" – cô viết trong phần mô tả bài đăng.