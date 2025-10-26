5 son dưỡng có màu "made in Vietnam" được dân tình tới tấp mua đi mua lại

Son dưỡng có màu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong túi của các cô nàng thích vẻ đẹp tự nhiên. Chỉ cần một lớp son nhẹ, môi lập tức hồng hào, căng mọng và tươi tắn như "có son mà như không". Thay vì chạy theo những thương hiệu ngoại đắt đỏ, thời gian gần đây nhiều chị em lại ưu ái các sản phẩm nội địa Việt nhờ bảng thành phần lành tính, giá thành dễ chịu mà chất lượng không kém cạnh. Dưới đây là 5 lọ son dưỡng có màu "made in Vietnam" đang được mua đi mua lại nhiều nhất hiện nay.

1. BareSoul Lip Tint & Cheek - Hai trong một tiện lợi

BareSoul vốn nổi tiếng với triết lý làm đẹp xanh, ưu tiên thành phần thiên nhiên an toàn. Dòng Lip Tint & Cheek của hãng ghi điểm nhờ chất son mềm, dễ tán, có thể dùng cả môi và má cho lớp makeup tươi tắn nhanh gọn. Dầu dừa và vitamin E trong son giúp giữ môi ẩm mịn cả ngày mà không hề bết dính. Bảng màu gồm những tông dễ dùng như đỏ cam, hồng đào, rất hợp cho các bạn học sinh - sinh viên yêu thích phong cách tự nhiên.

Nơi mua: BareSoul

2. Skinstory Baby Lip Shiny Colour Balm - Ẩm mượt như môi em bé

Sản phẩm từ thương hiệu Skinstory gây "bão" nhờ độ bóng vừa phải, tạo hiệu ứng môi căng nước cực xinh. Kết cấu son dạng balm mềm mỏng, thoa lên môi nhẹ tênh, không gây nặng môi. Chiết xuất bơ hạt mỡ và dầu hạnh nhân giúp phục hồi môi khô, bong tróc, phù hợp sử dụng hằng ngày. Tone màu thiên hướng dịu dàng, nữ tính, rất thích hợp với môi khô cần nuôi dưỡng.

Nơi mua: Skinstory

3. Good Day Peptide Plumping Lip Butter - Làm đầy môi tự nhiên

Đúng như tên gọi, dòng son dưỡng này chứa peptide - thành phần giúp làm đầy và tăng độ đàn hồi cho môi. Bôi lên cảm nhận môi mềm ngay lập tức, dùng lâu dài giúp giảm tình trạng rãnh môi và môi mỏng. Son lên màu nhẹ nhàng, không lo lem hay đọng vảy da. Thiết kế xinh xắn, mùi thơm dễ chịu khiến nhiều nàng "nghiện" và luôn phải mang theo trong túi.

Nơi mua: Good Day

4. Oribe Lip Balm Juicy Kiss - Ngọt ngào như trái chín

Oribe là thương hiệu Việt cực mạnh về bảng màu trendy. Dòng Juicy Kiss gây ấn tượng với sắc son tươi trẻ, rực rỡ nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên của son dưỡng. Kết cấu mềm, lên màu chuẩn chỉ sau một lần quẹt, phù hợp với những ai muốn son dưỡng nhưng vẫn phải "xinh xuất sắc" khi ra đường. Thành phần bổ sung collagen và vitamin giúp môi khỏe, không bị xỉn màu do thói quen dùng son thường xuyên.

Nơi mua: Oribe

5. Cỏ Mềm - Son dưỡng "quốc dân" lành tính tuyệt đối

Cỏ Mềm luôn được biết đến như một trong những thương hiệu chăm sóc thiên nhiên an toàn hàng đầu tại Việt Nam. Son dưỡng có màu của hãng sử dụng hoàn toàn thành phần tự nhiên như dầu oliu, sáp ong, gấc… nên rất phù hợp cho môi nhạy cảm hoặc mẹ bầu. Màu sắc nhẹ nhàng, tôn da, dưỡng ẩm cực tốt - lý tưởng để dùng ban ngày hoặc làm lớp lót trước khi thoa son màu.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Nếu bạn đang tìm một thỏi son có thể mang lại vẻ đẹp trong trẻo mà vẫn nuôi dưỡng đôi môi từ bên trong, thì 5 lựa chọn trên chắc chắn không nên bỏ qua. Mỗi sản phẩm đều có ưu điểm riêng, nhưng điểm chung là chất lượng ổn định và mức giá dễ chịu cho mọi đối tượng - từ học sinh, sinh viên đến những cô nàng công sở yêu thích sự tự nhiên, tiện lợi. Đã đến lúc các tín đồ làm đẹp "ưu ái" hàng Việt nhiều hơn - và bắt đầu từ một thỏi son dưỡng có màu xinh xắn chính là lựa chọn tuyệt vời nhất!