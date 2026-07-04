Giới trẻ ngày càng ngại sinh con, thực chất đều xuất phát từ 3 lý do này

Trong chưa đầy một thập kỷ, số trẻ sơ sinh tại Trung Quốc đã giảm mạnh. Nếu năm 2016 có khoảng 17,86 triệu trẻ chào đời, thì đến năm 2025 con số này chỉ còn 7,92 triệu, giảm hơn một nửa.

Đằng sau sự sụt giảm này là câu hỏi được nhắc đến ngày càng nhiều: Vì sao ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn trì hoãn, thậm chí không sinh con?

Câu trả lời không chỉ nằm ở việc thay đổi quan niệm sống mà còn đến từ áp lực kinh tế, công việc và chi phí nuôi dạy con ngày càng lớn.

Chi phí nuôi một đứa trẻ vượt quá khả năng của nhiều gia đình trẻ

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, nhiều gia đình cho biết khoản chi lớn nhất sau khi mua nhà chính là nuôi con.

Một phụ huynh ở Bắc Kinh chia sẻ, riêng học phí mầm non của con gái 5 tuổi đã lên tới khoảng 80.000 nhân dân tệ (gần 300 triệu VNĐ) mỗi năm.

Đó mới chỉ là tiền học. Nhiều gia đình còn phải chi thêm cho các lớp tiếng Anh, toán, piano, lập trình hay các môn năng khiếu khác. Có những đứa trẻ mỗi tháng tốn thêm hàng nghìn nhân dân tệ chỉ để học ngoài giờ.

Trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục ngày càng khốc liệt, không ít cha mẹ cho rằng nếu con không học thêm sẽ dễ tụt lại phía sau.

Với những cặp vợ chồng trẻ còn đang trả góp mua nhà, những khoản chi này trở thành áp lực không nhỏ.

Sinh con cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi sự nghiệp

Không ít phụ nữ cho biết điều khiến họ lo lắng không chỉ là chi phí nuôi con mà còn là nguy cơ bị gián đoạn công việc.

Một nhân viên nhân sự tại Bắc Kinh kể rằng trong thời gian mang thai, cô vẫn phải đi làm mỗi ngày dù bị ốm nghén nặng. Sau khi nghỉ thai sản, cô quay lại công ty gần như ngay lập tức vì sợ mất vị trí.

Khi con đầu lòng chưa đầy hai tuổi, gia đình tiếp tục giục sinh thêm con thứ hai. Áp lực tài chính cộng với nỗi lo phải nghỉ việc để chăm con khiến hai vợ chồng nhiều lần tranh cãi.

"Tiền học của con, tiền trả góp mua nhà đã chiếm gần hết thu nhập. Nếu tôi nghỉ việc để sinh thêm con thì cả gia đình sẽ sống bằng gì?", người phụ nữ bày tỏ.

Nuôi con ngày nay khác rất nhiều so với thế hệ trước

Nhiều người lớn tuổi thường thắc mắc vì sao trước đây gia đình có 4-5 người con vẫn nuôi được, còn bây giờ một con cũng khó.

Theo nhiều chuyên gia, sự khác biệt nằm ở cách nuôi dạy trẻ.

Trước đây, trẻ em chủ yếu học ở trường rồi tự vui chơi với bạn bè. Chi phí dành cho giáo dục ngoài nhà trường không quá lớn.

Trong khi đó, nhiều gia đình hiện nay đầu tư rất nhiều cho việc học của con, từ chọn trường, mua nhà gần trường đến các lớp học thêm gần như kín cả tuần. Không ít đứa trẻ học tiếng Anh, toán nâng cao, piano, cờ vua... ngay từ khi còn nhỏ. Điều này khiến chi phí nuôi dạy con tăng lên đáng kể.

Không phải không muốn sinh, mà là chưa đủ điều kiện để sinh

Ngoài chi phí nuôi con, nhiều người trẻ còn phải đối mặt với hàng loạt áp lực khác như giá nhà cao, khoản vay mua nhà kéo dài hàng chục năm và nỗi lo công việc thiếu ổn định.

Trong hoàn cảnh đó, việc sinh thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với việc phải cân đối lại toàn bộ kế hoạch tài chính của gia đình.

Một bà mẹ chia sẻ rằng sau khi con đầu vào tiểu học, cuộc sống mới bắt đầu bớt vất vả. Khi được hỏi có dự định sinh thêm con hay không, cô lập tức từ chối.

"Không phải tôi không thích trẻ con, mà chỉ cần nghĩ đến những khoản chi phí sau khi sinh là đã thấy áp lực", cô nói.

Nhiều người trẻ hiện nay không hề bài xích việc lập gia đình hay có con. Điều khiến họ chần chừ là bài toán kinh tế và những áp lực đi kèm.

Giá nhà cao, chi phí giáo dục tăng, công việc thiếu ổn định và thu nhập chưa theo kịp mức sống khiến nhiều người cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Có người quyết định trì hoãn việc sinh con để tập trung phát triển sự nghiệp. Có người chỉ dám sinh một con. Cũng có những cặp vợ chồng lựa chọn không sinh con vì cho rằng đó là quyết định phù hợp với điều kiện hiện tại.

Nguồn: Sohu