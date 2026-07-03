Điều khiến nhiều người nước ngoài nhớ nhất về Việt Nam đôi khi không phải là phở, cà phê hay những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mà lại đến từ những cử chỉ rất đời thường. Một trong số đó là cách người Việt dành sự yêu thương cho trẻ nhỏ.

Từ quán ăn bình dân, nhà hàng cho đến những hàng quán ven đường, hình ảnh nhân viên hay người lạ chủ động bế em bé, chơi cùng các bé để bố mẹ có thể ăn uống thoải mái từ lâu đã trở thành điều rất đỗi bình thường. Thế nhưng với không ít gia đình ngoại quốc, đó lại là một "đặc quyền" khiến họ vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Mới đây, chia sẻ của một bà mẹ người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý trên Threads khi kể về trải nghiệm này.

Người mẹ cho biết cô đã sống ở Hà Nội hơn 2 năm. Cô thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm đời sống tại Việt Nam lên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất, cô kể rằng điều khiến mình ấn tượng nhất là sự yêu mến trẻ em của người Việt.

“Người Việt thật sự rất yêu trẻ con. Chỉ cần vào nhà hàng thôi là các nhân viên cũng chủ động trông giúp em bé (không phải mình nhờ, cũng không phải mình ngồi đến muộn mới được họ trông giúp đâu nhé).

Những lúc như vậy mình thấy biết ơn lắm nên lúc nào cũng để lại tiền tip trước khi về. Không chỉ ở nhà hàng mà đi đâu cũng thấy mọi người rất quý và cưng trẻ con” .

Người mẹ chụp lại khoảnh khắc con trai được nhân viên nhà hàng bế (Ảnh: @haoororo)

Ở phần bình luận, cô tiết lộ thêm rằng các nhân viên thường không biết tiếng Hàn, không chủ động bắt chuyện với bố mẹ mà dành sự tập trung cho em bé. Nếu bố mẹ tỏ ra thoải mái, họ sẽ rất tự nhiên bế em bé đi dạo hoặc chơi cùng bé để bố mẹ có thể dùng bữa

“Tất cả những nhân viên từng trông em bé giúp mình đến giờ đều không biết nói tiếng Hàn. Họ cũng không chủ động bắt chuyện với bố mẹ đâu. Thay vào đó, họ sẽ mỉm cười thật trìu mến với em bé, lại gần chơi đùa và chọc bé cười. Nếu cảm thấy qua bầu không khí là bố mẹ có vẻ không phản đối, họ sẽ bế em bé đi luôn” - người mẹ Hàn Quốc kể lại.

Dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng, cả người Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều xác nhận thông tin và cho biết họ cũng từng trải qua những khoảnh khắc tương tự.

“Đúng vậy. Các nhân viên ở đây rất cưng con mình, còn chơi với bé rất khéo léo nên mình mới có thể ngồi ăn thoải mái hơn”, “Ở Việt Nam, con của bạn nhưng là cháu của chúng tôi”, “Thời gian tui ở nhà với con, cứ ra ngoài ăn bế con theo, bất kỳ quán to hay nhỏ, sang trọng hay chỉ ngồi vỉa hè cũng được các em, các cô bác ra ngỏ ý bế giúp để tui ăn được thoải mái. Đặc biệt các bạn nhân viên trẻ rất thích bế em bé, nô đùa cùng em bé luôn”, “Từ lúc có bầu tui đi đâu cũng được nhường. Đến khi đẻ xong tui đi ăn 1 mình hay với gia đình thì nhân viên hoặc chủ quán đều ẵm giúp để ăn xong nha”,...

Đây không phải lần đầu tiên sự yêu mến trẻ nhỏ của người Việt khiến người nước ngoài bất ngờ.

Một trường hợp từng rất viral trên MXH là em bé Aoife (còn được gọi là Ê Phở). Aoife là con gái của ông bố Kent Murphy (người Anh), gia đình hiện sinh sống tại Đà Nẵng, có kênh TikTok 266k lượt theo dõi. Anh Murphy từng chia sẻ rằng trong khoảng 9 tháng đầu sau khi con gái chào đời, anh luôn có tâm trạng lo lắng khi thấy người lạ liên tục tiến đến vuốt má, trò chuyện hay tặng quà cho bé.

Bởi lẽ vợ chồng anh Murphy lớn lên trong một nền văn hóa mà người lạ hiếm khi chủ động tương tác với trẻ em. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con gái luôn cười rạng rỡ và thích thú mỗi lần được mọi người bế hay chơi cùng, anh dần hiểu rằng ở Việt Nam, trẻ nhỏ thường được xem như niềm vui chung của cả cộng đồng.

Không chỉ những gia đình sinh sống lâu dài như nhà Aoife, nhiều khách du lịch cũng có chung cảm nhận.

Nguồn: @meetupvietnam

The Hartley Family - một gia đình đến từ New Zealand gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc 2 con nhỏ được chính cô chủ một quán ăn bình dân ở Việt Nam bón từng thìa thức ăn trong lúc bố mẹ dùng bữa. Người mẹ gọi đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của chuyến đi và hài hước nói rằng “bà ngoại Việt Nam” chính là lý do khiến họ yêu Đông Nam Á hơn.

Hay như Samtastytreats, một gia đình từ Đức sang Việt Nam du lịch vào năm 2025 cũng kể lại việc nhân viên nhà hàng chủ động bế con đi chơi để hai vợ chồng có thể thưởng thức bữa tối trọn vẹn. Họ nhấn mạnh đây không phải dịch vụ đi kèm hay điều được yêu cầu trước, mà đơn giản là sự nhiệt tình rất tự nhiên của người Việt.

Trong tất cả những tình huống này, không ai được yêu cầu, cũng chẳng phải một dịch vụ đi kèm, tất cả xuất phát từ thói quen quan tâm đến trẻ nhỏ đã ăn sâu trong đời sống của nhiều người Việt. Chính những cử chỉ nhỏ bé ấy lại trở thành một trong những điều khiến nhiều du khách cảm nhận rõ nhất sự gần gũi và hiếu khách của con người Việt Nam.

Còn với người Việt, việc bế giúp một em bé để bố mẹ ăn hết bữa cơm dường như chỉ là một hành động rất đỗi bình thường - một nét văn hóa được hình thành từ quan niệm rằng trẻ nhỏ luôn là niềm vui chung của cả cộng đồng.