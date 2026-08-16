Giang mai bẩm sinh: Đừng nhầm với bệnh ngoài da

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Bệnh nhi được đưa đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng xuất hiện nhiều nốt ban đỏ, da khô và bong tróc, đặc biệt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Ban đầu, những biểu hiện này có thể dễ bị nhầm với các bệnh lý ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, qua thăm khám toàn diện, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Bệnh nhi có tình trạng gan lách to, thiếu máu nặng. Việc khai thác tiền sử thai kỳ của người mẹ cùng các xét nghiệm cần thiết đã giúp xác định trẻ mắc giang mai bẩm sinh.

Bệnh nhi sau đó được điều trị theo phác đồ phù hợp và theo dõi sát. Sau thời gian điều trị, tình trạng ban trên da cải thiện, sức khỏe của trẻ tiến triển tốt.

Theo các bác sĩ, giang mai bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể trẻ. Việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ biến chứng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn. Khi trẻ sơ sinh xuất hiện ban, bong tróc da hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cha mẹ không nên tự ý điều trị mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và xác định nguyên nhân.