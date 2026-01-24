Giảm gần 10kg sau nhiều năm cất áo dài trong tủ, bà mẹ 2 con ở Hà Nội cuối cùng cũng có cái Tết tự tin nhất

Mười mấy năm liền, mỗi dịp Tết đến, áo dài với nhiều phụ nữ là niềm vui, nhưng với Thuý An, mẹ hai con sống tại Hà Nội, đó lại là món đồ chỉ để… ngắm. Tăng cân sau sinh, cộng thêm nhịp sống bận rộn khiến cân nặng của cô duy trì ở mức hơn 62kg trong suốt nhiều năm. Áo dài dần bị "chôn chặt" trong tủ, thay bằng những trang phục rộng, tối màu để che dáng.

"Có những năm Tết đến, mình cũng mua áo dài cho có không khí, nhưng rồi lại cất đi vì không đủ tự tin để mặc ra ngoài", Thuý An chia sẻ.

Ngoại hình hiện tại của An sau khi giảm 10kg

Câu chuyện chỉ thực sự rẽ sang hướng khác khi cô quyết định nghiêm túc thay đổi thói quen ăn uống. Không phải vì áp lực ngoại hình, mà vì mong muốn cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn trong chính cơ thể mình.

Khác với nhiều lần giảm cân thất bại trước đó, lần này Thuý An không chọn nhịn ăn hay áp dụng các phương pháp quá khắt khe. Cô đặt ra một tiêu chí rất rõ ràng: vẫn phải ăn ngon, nhưng ăn có kiểm soát .

Cụ thể, cô bắt đầu tính lượng calo nạp vào mỗi ngày và duy trì mức dưới 1000 kcal. Nghe có vẻ ít, nhưng nhờ lựa chọn thực phẩm phù hợp, các bữa ăn vẫn đủ no và không tạo cảm giác mệt mỏi kéo dài. Những món chiên rán, nhiều dầu mỡ được thay bằng đồ hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu.

Lượng kcal đưa vào cơ thể được An tính toán kỹ lưỡng

Các món được trình bày đẹp mắt

Điều đáng nói là Thuý An không quá hà khắc bản thân với các món mình yêu thích. Khi thèm đồ ngọt hay một món ăn ngoài kế hoạch, cô vẫn thưởng thức một chút, miễn là nằm trong giới hạn calo cho phép. Chính sự linh hoạt này giúp quá trình giảm cân không trở thành áp lực tâm lý.

Bên cạnh đó, cô áp dụng quy tắc bàn tay để cân đối khẩu phần: một nắm tay tinh bột, một bàn tay đạm, hai bàn tay rau và một ngón cái chất béo cho mỗi bữa ăn. Thứ tự ăn cũng được điều chỉnh: rau ăn trước, sau đó đến đạm và cuối cùng mới là tinh bột, cách đơn giản nhưng giúp no lâu hơn và hạn chế ăn quá đà.

Vừa ăn ngon vừa giảm cân là điều ai cũng thích

Sau vài tháng, cân nặng của Thuý An giảm dần từ 62,5kg xuống còn 53kg. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là sự thay đổi trong thói quen ăn uống. Cơ thể bắt đầu "quen" với đồ hấp, luộc, cảm giác thèm đồ ngọt hay chiên rán giảm đi rõ rệt. Việc ăn uống lành mạnh không còn là cố gắng, mà trở thành một phần sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ bản thân thay đổi, lối sống mới còn tác động tích cực đến cả gia đình. Những bữa cơm có nhiều rau hơn, ít dầu mỡ hơn, và việc ăn uống trở nên nhẹ nhàng, cân bằng hơn với tất cả các thành viên.

Các món phụ cũng được tính toán kcal cẩn thận

Tết năm nay, Thuý An lần đầu tiên sau nhiều năm tự tin mặc áo dài. Với cô, việc giảm gần 10kg không chỉ là thay đổi ngoại hình, mà còn là một cột mốc tinh thần quan trọng. "Đây là thành tựu lớn nhất của mình trong năm vừa rồi, thậm chí còn vui hơn cả chuyện kiếm được tiền", cô nói.

Từng béo suốt gần 10 năm, thử đủ cách giảm cân không thành, Thuý An không ngờ có ngày mình lại háo hức diện áo dài đón Tết. Không thuốc, không thực phẩm chức năng, hành trình giảm gần 10kg của cô bắt đầu từ một thay đổi rất đơn giản: ăn uống vừa đủ và không tự làm khổ bản thân.