Giảm 31kg không ăn kiêng, cô gái Ấn Độ về dáng đồng hồ cát chỉ với vài thay đổi nhỏ

Giảm hơn 30 kg mà không cần ép mình vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay tập luyện mệt mỏi đến kiệt sức – nghe có vẻ "phi lý" nhưng lại là sự thật với Tarn Kaur, nữ huấn luyện viên đến từ Ấn Độ. Thay vì chạy theo những trào lưu giảm cân cực đoan, Kaur chọn một lối đi khác: thay đổi những thói quen nhỏ bé trong đời sống thường nhật, và duy trì chúng một cách bền bỉ.

"Tôi từng nghĩ mình không có đủ ý chí để giảm cân. Nhưng hóa ra, thứ cần thay đổi không phải là sức mạnh ý chí mà chính là thói quen và cách tư duy" , cô chia sẻ. Câu chuyện của Kaur nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, bởi nó chứng minh rằng: để chạm đến một phiên bản tốt hơn, đôi khi không cần bước đi những bước thật lớn, mà chỉ cần bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất giản đơn.

Nữ huấn luyện viên người Ấn Độ Tarn Kaur tiết lộ những thay đổi nhỏ giúp cô giảm 31 kg. (Nguồn: weightlosswithtarn)

Sự thay đổi rõ rệt của cô trước và sau khi giảm cân. Giờ đây cô có thể tự tin diện bất cứ outfit nào mà mình thích.

Bí quyết đến từ những thay đổi rất nhỏ

Điều đầu tiên Tarn Kaur áp dụng chính là thay đổi cách ăn. Thay vì chất đầy thức ăn, Kaur dùng đĩa nhỏ hơn để tạo cảm giác no nhanh, trong khi khẩu phần thực tế lại ít đi đáng kể. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định mẹo tâm lý này hoàn toàn có cơ sở khoa học, giúp kiểm soát lượng thức ăn tự nhiên mà không khiến người ăn cảm thấy bị gò bó.

Không chỉ vậy, Kaur còn tuân thủ khung giờ ăn cố định và "đóng bếp" sau 19h. Sau bữa tối, cô lập tức đánh răng - một thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng giúp não bộ hiểu rằng hành trình ăn uống trong ngày đã kết thúc, từ đó hạn chế được cơn thèm ăn vặt vào ban đêm.

Ăn đĩa nhỏ hơn và đánh răng ngay sau khi ăn lúc 19h tối sẽ giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Uống nước trước bữa ăn - mẹo đơn giản nhưng hiệu quả

Một trong những thói quen Kaur duy trì đều đặn là uống nước trước mỗi bữa. Theo cô, nhiều khi cảm giác đói chỉ là sự nhầm lẫn với cơn khát. Bổ sung nước đúng lúc không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo hơn mà còn giảm đáng kể lượng thức ăn nạp vào. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống từ 200 - 300 ml nước trước khi ăn có thể giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Uống nước trước bữa ăn là thói quen tốt giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Thói quen này còn mang lại nhiều lợi ích khác như kích thích hệ tiêu hóa, duy trì quá trình trao đổi chất ổn định và giúp làn da căng mịn hơn. Với Kaur, uống nước trước bữa ăn giống như một nghi thức giản đơn mỗi ngày, nhưng chính thói quen nhỏ bé ấy lại tạo nên bước ngoặt lớn trên hành trình giảm cân.

Đừng tự gây áp lực cho bản thân

Điều đặc biệt ở hành trình của Kaur, cô không tự gây áp lực cho bản thân. Thay vì trách móc mỗi khi "lỡ" ăn quá đà, nữ huấn luyện viên chọn cách buông bỏ cảm giác tội lỗi và quay lại thói quen lành mạnh vào ngày hôm sau.

Theo cô, giảm cân không phải là một cuộc đua nước rút mà là hành trình dài cần sự kiên nhẫn và bền bỉ. Chính việc cho phép bản thân sai sót, rồi học cách cân bằng lại, mới giúp Kaur duy trì động lực trong suốt quá trình. Cách tiếp cận này cũng được nhiều chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng khuyên áp dụng, bởi sự khắt khe và tự trách móc quá mức thường dẫn đến stress, dễ gây ra những "cú trượt" lớn hơn trong chế độ ăn uống. Quá trình giảm cân của Kaur nhấn mạnh rằng, giảm cân bền vững không chỉ đến từ thực đơn hay bài tập, mà còn từ thái độ bao dung với chính mình.

Tarn Kaur cho biết hãy cố gắng giảm cân nhưng cũng đừng quá khắt khe, tự gây áp lực cho bản thân.

Hành trình của sự kiên trì

Giảm hơn 30 kg là cả một chặng đường dài, nhưng câu chuyện của Tarn Kaur cho thấy thành công không đến từ sự ép buộc khắc nghiệt. Chỉ cần duy trì những thói quen nhỏ, kiên trì mỗi ngày, kết quả có thể vượt xa mong đợi. Bởi lẽ, cơ thể con người không thể thay đổi chỉ sau một vài ngày hay vài tuần.

Nếu quá nóng vội, dễ dàng bỏ cuộc khi cân nặng chưa kịp dịch chuyển, hoặc tệ hơn là rơi vào những phương pháp giảm cân thiếu khoa học, gây hại cho sức khỏe. Ngược lại, sự kiên trì cho phép cơ thể có thời gian thích nghi, xây dựng lại đồng hồ sinh học và duy trì hiệu quả lâu dài. Với Kaur, bí quyết không nằm ở việc giảm thật nhanh, mà ở chỗ mỗi ngày đều bền bỉ lặp lại những hành động nhỏ, để rồi sau một năm, hai năm nhìn lại, thành quả đạt được sẽ khiến chính mình bất ngờ.