Phụ nữ trưởng thành muốn khí chất nhân đôi, nhất định phải có một chiếc quần ống côn

Vào thời điểm giao mùa xuân – hè, trong tủ đồ của phái đẹp luôn cần một chiếc quần vừa tiện dụng vừa nâng tầm khí chất. Giữa vô vàn dáng quần, quần côn với phom dáng đặc biệt và khả năng phối đồ linh hoạt đã trở thành "thần item" của phụ nữ trưởng thành.

Không chỉ giúp che khuyết điểm đôi chân, quần côn còn dễ dàng biến hóa nhiều phong cách, khiến khí chất của bạn như được "nâng cấp tức thì".

1. Chọn phom dáng quần côn: sự song hành giữa rộng rãi và ôm gọn

Quần côn, đúng như tên gọi, có phom dáng trên rộng, dưới thuôn nhỏ dần, tạo đường nét trơn tru. Tùy kiểu dáng, quần côn chia làm 2 loại chính: dáng rộng và dáng ôm.

Quần côn dáng rộng: Ống quần to, phần cạp thường có ly hoặc nếp gấp, vừa thoải mái vừa giúp che khéo vòng eo, vòng hông đầy đặn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho chị em có phần hông và bụng hơi to. Ví dụ: Áo len mỏng ôm sát màu nâu + quần côn dáng rộng màu cà phê, nhấn bằng thắt lưng nâu đậm, vừa thanh lịch, nữ tính vừa cân đối dáng, khiến người mặc trông cao và gọn hơn.

Quần côn dáng ôm: Ôm hơn, bó sát vào chân, làm nổi bật đường cong đôi chân thon dài. Ví dụ: Áo T-shirt xám + quần côn ôm màu trắng, tối giản nhưng vẫn thời thượng, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố, thể hiện sự gọn gàng và khí chất chín chắn.

2. Quần côn màu đen: lựa chọn kinh điển, dễ phối

Màu đen vốn đã là gam bất hủ, kết hợp cùng quần côn lại càng phát huy ưu điểm thon gọn – dễ phối. Đây là item không thể thiếu trong mùa xuân – hè.

Sơ mi trắng + quần côn đen: Bộ đôi đen – trắng kinh điển, vừa đơn giản vừa sang trọng, giúp phụ nữ công sở thêm tự tin, sắc sảo.

Áo khoác tweed (nhỏ nhắn) + quần côn đen: Sự thanh lịch của tweed hòa cùng sự gọn gàng của quần đen, tạo nên vẻ xa hoa tinh tế, thích hợp cho nhiều dịp trang trọng.

Áo kẻ đen trắng + quần côn đen: Trẻ trung mà vẫn giữ được nét điềm đạm, hợp để diện đi chơi ngày hè.

Áo len mỏng khoác ngoài T-shirt trắng + quần côn đen: Cách layering giàu điểm nhấn, vừa giữ ấm vừa thời trang, thể hiện sự tinh tế của phụ nữ trưởng thành.

Nếu muốn tươi mới, trẻ trung hơn, hãy thử áo len màu xanh non phối cùng quần côn đen lửng, vừa mát mắt vừa "ăn gian" tuổi.

3. Quần côn màu trắng: sự trong trẻo của mùa xuân – hè

Trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, khi áp dụng vào quần côn, nó giúp outfit sáng bừng sức sống.

Áo len V-neck xanh navy + quần côn trắng: Sự sâu lắng của xanh navy kết hợp cùng sự tinh khiết của trắng, toát lên vẻ trí thức, tao nhã.

Áo len ôm đen + quần côn trắng: Lại là combo đen – trắng kinh điển, đơn giản mà hiện đại. Nếu chọn quần màu trắng ngà, tổng thể sẽ thêm nhã nhặn, sang hơn, phù hợp nhiều tình huống.

4. Quần côn màu xám: lựa chọn thời trang "xa xỉ thầm lặng"

Xám là màu nằm giữa đen và trắng, không quá nổi bật nhưng vẫn giữ sự ổn định. Đây là lựa chọn tinh tế cho mùa xuân – hè.

Áo cardigan đen + quần côn xám: Sự mềm mại của len và sự gọn gàng của quần xám kết hợp → mang lại vẻ lười biếng mà vẫn sang trọng.

Áo len trắng + quần côn xám: Trắng thanh khiết + xám điềm tĩnh → vừa dịu dàng vừa trí thức, nếu chọn dáng quần tây côn thì đường nét càng rõ ràng, tôn dáng cực tốt.

Sơ mi trắng + quần côn xám + giày lười đen: Phong cách chỉn chu, phù hợp cả công sở lẫn ngày thường, thể hiện sự chững chạc, từ tốn.

Áo thun hồng phấn + quần côn xám: Tông hồng Morandi nhẹ nhàng kết hợp với xám → vừa ngọt ngào trẻ trung, vừa không kém phần điềm tĩnh, là công thức giảm tuổi hiệu quả cho mùa xuân – hè.

Kết

Với thiết kế đặc biệt và khả năng phối đồ cực "đa-zi-năng", quần côn đã trở thành món đồ "must-have" của phụ nữ trưởng thành mỗi độ xuân – hè.

Dù là dáng rộng hay ôm, dù là gam đen, trắng hay xám, chiếc quần này đều dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo, giúp phụ nữ nâng tầm phong cách và khiến khí chất nhân đôi. Trong mùa giao thoa xuân – hè này, hãy thử trải nghiệm sức hút của quần côn để tìm ra "mật mã thanh lịch" cho riêng mình.