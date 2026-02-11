Giảm 16kg trước ngày cưới, hành trình của cô dâu Nhật khiến nhiều người thấy có hy vọng

Với nhiều cô gái, khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới mơ ước chính là một trong những giây phút quan trọng nhất đời. Để xuất hiện thật rạng rỡ trong ngày trọng đại, không ít cô dâu lựa chọn giảm cân trước hôn lễ. Trong số đó, câu chuyện của Sawaco - một cô dâu Nhật Bản từng nhận được nhiều sự quan tâm vì quá trình lột xác đầy cảm hứng của cô.

Ở độ tuổi đôi mươi, Sawaco đã giảm thành công 16kg chỉ trong vòng nửa năm nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện. Đáng nói hơn, sau khi kết hôn, vóc dáng của cô vẫn được giữ nguyên, không hề rơi vào tình trạng tăng cân trở lại như nhiều người lo ngại.

Ảnh @sawaco_ftw1013

Giảm 16kg trong 6 tháng, động lực lớn nhất chính là váy cưới

Sawaco cao 1m49, từng có thời điểm cân nặng chạm mốc 58,5kg. Khi nghĩ đến việc khoác lên chiếc váy cưới mình yêu thích, cô quyết định bắt đầu hành trình giảm cân nghiêm túc kéo dài 6 tháng.

Hai tháng đầu tiên, Sawaco chưa đặt áp lực quá lớn, chỉ giảm nhẹ khoảng 3kg. Sang hai tháng tiếp theo, cô bắt đầu siết chặt chế độ ăn và duy trì tập luyện đều đặn, nhờ đó cân nặng giảm nhanh thêm 9kg. Trước ngày cưới khoảng hai tháng, Sawaco tiếp tục giảm thêm 4kg nữa. Tổng cộng, cô giảm thành công 16kg - một con số khiến nhiều người phải bất ngờ.

Ảnh @sawaco_ftw1013

Chìa khóa nằm ở việc ăn uống điều độ và vận động đều đặn mỗi ngày

Theo Sawaco, phương pháp giảm cân của cô không hề phức tạp, nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Cô bắt đầu bằng việc loại bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt, đồng thời tập thói quen nhai kỹ, ăn chậm để tránh nạp quá nhiều thức ăn trong một bữa.

Một nguyên tắc quan trọng mà cô luôn ghi nhớ là: không ăn vì đến giờ ăn, chỉ ăn khi thật sự đói. Điều này giúp Sawaco lắng nghe cơ thể nhiều hơn và dần điều chỉnh nhịp ăn uống hợp lý.

Về vận động, mỗi ngày cô dành khoảng 10 phút cho các bài tập sức mạnh và thêm 10 phút cardio nhẹ. Thời gian tập không dài, nhưng nhờ duy trì đều đặn mỗi ngày nên mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, Sawaco còn kết hợp giãn cơ, massage và tăng cường vận động trong sinh hoạt hằng ngày như hạn chế đi thang cuốn, ưu tiên leo cầu thang. Những thay đổi nhỏ này, khi cộng dồn theo thời gian, đã góp phần lớn vào thành quả giảm cân của cô.

Ảnh @sawaco_ftw1013

Những thói quen nhỏ giúp Sawaco kiểm soát cân nặng hiệu quả

Trong quá trình giảm cân, Sawaco đặc biệt chú trọng việc thay đổi hành vi ăn uống. Cô luôn ăn chậm rãi, chia nhỏ từng miếng và có những khoảng dừng ngắn giữa bữa để cảm nhận cảm giác no. Sau khi ăn xong, cô thường đánh răng ngay để hạn chế thói quen ăn thêm vì thèm miệng.

Uống đủ nước cũng là một nguyên tắc quan trọng. Mỗi khi cảm thấy muốn ăn vặt, Sawaco sẽ uống nước trước để kiểm tra xem đó là cơn đói thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Trong trường hợp thật sự muốn ăn nhẹ, cô ưu tiên những món ít calo, ít chất béo để không phá vỡ quá trình giảm cân.

Bí quyết không tăng cân trở lại sau khi giảm

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ Sawaco không chỉ là giảm cân thành công, mà còn ở việc cô duy trì cân nặng 42kg ổn định cho đến sau hôn lễ. Theo cô, nguyên nhân nằm ở việc đã thực sự từ bỏ thói quen ăn uống vô độ và xây dựng được một lối sống lành mạnh, lâu dài.

Sawaco cho rằng giảm cân không nên chỉ tập trung vào con số trên cân, mà cần nhìn lại mối quan hệ của bản thân với đồ ăn. Việc ăn khi không đói, hay ăn quá nhiều vì căng thẳng chính là những yếu tố âm thầm dẫn đến tăng cân trở lại. Khi kiểm soát được những điều này, cơ thể sẽ tự tìm được sự cân bằng.

Ảnh @sawaco_ftw1013

Câu chuyện của Sawaco cho thấy, dù động lực giảm cân trước đám cưới rất lớn, nhưng thứ giúp vóc dáng duy trì bền vững không phải là nhịn ăn cực đoan hay tập luyện quá sức, mà là sự điều chỉnh thói quen ăn uống và những nỗ lực nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày. Đây có lẽ là bài học đáng tham khảo không chỉ cho các cô dâu tương lai, mà cho bất kỳ ai đang muốn giảm cân một cách lành mạnh và lâu dài.

Nguồn TVBS