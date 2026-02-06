Bài tập giúp người đẹp 42 tuổi sở hữu vòng 3 căng tròn như quả đào sau 9 tháng

Những năm gần đây, trong cộng đồng tập luyện người ta hay nhắc nhau một câu khá thấm: muốn chống lão hoá thì phải tăng cơ. Càng lớn tuổi, khối lượng cơ bắp càng hao hụt, kéo theo trao đổi chất chậm lại, xương yếu hơn, vóc dáng kém săn chắc và khả năng vận động cũng giảm dần. Vì vậy, tăng cơ không chỉ để thân hình đẹp hơn, mà còn là cách giúp cơ thể khoẻ mạnh, bền bỉ và trẻ lâu từ bên trong.

Ở tuổi 42, nữ diễn viên/ người mẫu Tùy Đường cũng lựa chọn chuyển hướng tập luyện sang tăng cơ. Thậm chí trong năm vừa qua, cô còn đặt mục tiêu tăng thêm 10kg cơ nạc. Kết quả không hề khiến vóc dáng trở nên nặng nề như nhiều người lo ngại, ngược lại, cơ thể cô trông săn chắc, khoẻ khoắn hơn rõ rệt. Đặc biệt, vòng 3 "căng tròn như quả đào" sau 9 tháng tập luyện đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Ảnh @suitangtang

Đẩy hông 185kg cột mốc đáng nể sau 9 tháng

Gần đây, Tùy Đường chia sẻ hình ảnh buổi tập mông - đùi đầu tiên của năm mới cùng dòng trạng thái: "Buổi tập mông đầu năm 2026, đang trong giai đoạn siết mỡ mà vẫn bất ngờ phá kỷ lục, đẩy hông lên tới 185kg." Cô cũng bày tỏ sự biết ơn bản thân của một năm trước, vì đã kiên trì tập luyện để bước sang năm mới với thể trạng khoẻ mạnh hơn, đủ năng lượng cho gia đình, công việc và cuộc sống.

Khi được hỏi mất bao lâu để đạt đến mức tạ này, câu trả lời của cô khiến nhiều người bất ngờ: 9 tháng. Với người tập gym, bài hip thrust với mức tạ 185kg được xem là trình độ cao, đòi hỏi sức mạnh của cơ mông lớn, sự ổn định của core và nền tảng thể lực phần thân dưới rất tốt. Đây rõ ràng không phải thành quả của việc tập dồn ép, mà là kết quả của một quá trình tập luyện bài bản và có kế hoạch.

Ảnh @suitangtang

Vóc dáng thay đổi rõ rệt, săn chắc nhưng không thô

So sánh hình ảnh giữa năm 2025 và đầu năm nay, có thể thấy vòng mông và đùi của Tùy Đường trở nên đầy đặn, nâng cao và tròn trịa hơn hẳn. Trước đó, cô vốn đã sở hữu dáng người cân đối, nhưng sau giai đoạn tăng cơ, tỷ lệ cơ thể càng hài hoà, toát lên cảm giác khoẻ mạnh, có lực mà không hề thô kệch. Sự thay đổi này phần nào phá vỡ định kiến rằng tăng cơ đồng nghĩa với đô con hay mất đi vẻ nữ tính.

Vì sao bài đẩy hông lại hiệu quả đến vậy?

Một trong những bài tập chủ lực giúp Tùy Đường xây dựng vòng 3 chính là barbell hip thrust – đẩy hông với thanh đòn. Khi thực hiện, phần lưng trên tựa vào ghế tập, thanh tạ đặt ở hông, cơ thể được nâng lên bằng chuyển động duỗi khớp hông, từ đó kích hoạt mạnh mẽ cơ mông lớn.

Không chỉ giúp mông đầy và săn chắc hơn, bài tập này còn tăng cường sự ổn định của core, cải thiện khả năng kiểm soát khung chậu. Nhờ đó, nó góp phần điều chỉnh tư thế, hỗ trợ giảm đau lưng dưới và nâng cao hiệu suất cho các bài tập thân dưới khác.

Ảnh muscleandfitness

Luyện tập đúng cách để vừa đẹp dáng vừa giảm đau lưng

Với người mới bắt đầu, nên khởi động bằng động tác glute bridge không tạ để làm quen với cảm giác siết mông và kiểm soát hông. Khi đã vững kỹ thuật, có thể tăng dần mức tạ từ 20-50kg, tập trung siết chặt cơ mông ở điểm cao nhất và giữ trong vài giây để tối ưu hiệu quả.

Việc tập mông khoảng 2–3 buổi mỗi tuần, kết hợp thêm các bài như squat hay split squat sẽ giúp phát triển cơ thể cân đối hơn. Quan trọng không kém là duy trì nhịp thở đều, giữ xương chậu ở trạng thái trung lập và tránh dồn quá nhiều buổi tập nặng liên tiếp để cơ thể có thời gian hồi phục.

Trước khi bước vào giai đoạn tập tạ nặng, việc nhờ huấn luyện viên chuyên môn kiểm tra kỹ thuật là điều rất cần thiết. Khi chuyển động hông, core và cột sống được đặt đúng vị trí, hiệu quả tăng cơ sẽ cao hơn đáng kể, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương lưng và khớp, giúp hành trình tập luyện trở nên an toàn và bền vững hơn.

Nguồn TVBS