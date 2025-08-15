Già trước tuổi vì ăn uống sai cách: 5 sai lầm khiến collagen “biến mất” nhanh chóng

Collagen là "bí quyết" giúp da săn chắc, căng mịn và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nhiều người vô tình đẩy nhanh tốc độ sụt giảm collagen chỉ vì những thói quen ăn uống sai lầm.

1. Ăn quá nhiều đường và tinh bột tinh chế

Đường không chỉ gây tăng cân mà còn tạo ra quá trình glycation – khiến các sợi collagen và elastin bị cứng, mất tính đàn hồi. Bánh ngọt, kẹo, nước ngọt, bánh mì trắng hay mì ăn liền đều là "thủ phạm" khiến da nhanh nhăn. Nếu muốn giữ collagen, hãy giảm lượng đường xuống mức tối thiểu và ưu tiên tinh bột nguyên cám.

2. Thiếu thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là nguyên liệu bắt buộc để cơ thể tổng hợp collagen. Việc ăn uống thiếu trái cây họ cam quýt, kiwi, dâu tây, ớt chuông… sẽ khiến khả năng tái tạo collagen giảm mạnh. Cơ thể không tự sản xuất vitamin C, nên bạn cần bổ sung hàng ngày, đặc biệt qua thực phẩm tươi sống để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất.

3. Ăn quá mặn

Thói quen ăn mặn khiến cơ thể giữ nước, gây sưng phù và làm giảm độ đàn hồi của da. Muối cũng khiến quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn, ảnh hưởng đến các mô collagen. Nếu muốn trẻ lâu, hãy hạn chế đồ muối chua, đồ ăn nhanh, snack mặn, và thay muối trắng bằng các loại gia vị tự nhiên như thảo mộc, tiêu, chanh.

4. Nạp quá nhiều chất béo xấu

Chất béo bão hòa và trans fat có nhiều trong đồ chiên rán, thức ăn nhanh, bơ thực vật… không chỉ hại tim mạch mà còn gây viêm âm thầm, phá hủy cấu trúc collagen. Ngược lại, chất béo tốt từ cá hồi, quả bơ, hạt chia, óc chó sẽ giúp da mềm mịn và hỗ trợ sản xuất collagen hiệu quả.

5. Uống quá nhiều cà phê hoặc rượu

Caffeine và cồn đều gây mất nước, khiến da khô, kém đàn hồi. Uống nhiều rượu còn làm cơ thể mất khoáng chất và vitamin cần thiết để sản sinh collagen. Nếu khó bỏ hoàn toàn, hãy giới hạn 1 ly cà phê/ngày, uống rượu ở mức rất ít, và bù nước bằng nước lọc hoặc trà thảo mộc.

Ngoài việc tránh 5 sai lầm trên, bạn nên duy trì chế độ ăn giàu protein nạc, rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt và cá béo. Kết hợp cùng tập thể dục nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và chống nắng đều đặn, cơ thể sẽ tự duy trì lượng collagen ổn định hơn, giúp bạn giữ làn da căng mịn và trẻ trung lâu dài.