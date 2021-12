Ghim ngay 8 cách diện sơ mi denim còn sang xịn hơn cả Song Hye Kyo trong phim mới

Cùng với sự trở lại của Song Hye Kyo trong bộ phim mới, style của cô cũng được dân tình ngóng trông. Thậm chí những bộ cánh như Song Hye Kyo đã diện cũng nhanh chóng tạo thành trào lưu khiến bao nàng công sở thi nhau lên đồ y hệt. Tuy nhiên, đừng chỉ rập khuôn như cách diện của Song Hye Kyo, bạn hoàn toàn có thể biến hóa những item đó thành bộ cánh phù hợp với style của bản thân. Điển hình như kiểu áo sơ mi denim dưới đây.



Trong Now, We're Breaking Up, style của Song Hye Kyo cũng được nhiều người quan tâm và tạo thành trào lưu. Lối diện cả cây denim mix cùng cardigan kẻ giúp hình ảnh của cô vừa cá tính vừa sang chảnh.

Lối lên đồ này của Song Hye Kyo cũng đã được nhiều nàng công sở copy lại y hệt.

Nhưng dù có mê Song Hye Kyo hay không thì bạn cũng rất nên sắm 1 chiếc sơ mi denim. Bởi lẽ, ngoài cách lên đồ như Song Hye Kyo thì còn có đến 8 cách diện kiểu áo này, theo đủ style từ sang xịn đến cá tính mà bạn có thể áp dụng theo.

Vẫn là lối diện cả cây denim như Song Hye Kyo với áo và quần jeans, nhưng bạn có thể nâng tầm style khi mix cùng áo dệt kim cao cổ và áo khoác dáng dài.

Lối ăn diện này vừa sành điệu lại vừa trẻ trung, giúp nàng công sở trông trẻ trung hơn đáng kể. Ngoài ra, set đồ này cũng cực kỳ phù hợp với tiết trời vào Đông se lạnh như hiện tại.

Với những nàng sở hữu đôi chân thon dài thì bạn đừng ngại mix sơ mi với quần short/ chân váy để tôn chân triệt để. Một chiếc thắt lưng nhỏ xinh sẽ giúp hiệu quả tôn dáng tăng cao gấp bội. Về phần giày dép thì 1 đôi boots cao cổ sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho set đồ sành điệu này.

Còn nếu mê style thanh lịch, năng động thì bạn có thể mix áo sơ mi với áo ghi lê len, quần jeans. Một đôi loafer và mũ nồi sẽ là phụ kiện hoàn hảo giúp tổng thể thêm bội phần thu hút. Đây cũng là lối lên đồ được nhiều cô gái trẻ yêu thích.

Tiếp theo là một gợi ý lên đồ trung hòa giữa cả vẻ cá tính, năng động với sang chảnh, thời thượng. Bạn vẫn mix sơ mi denim với áo dệt kim cao cổ và áo khoác dáng dài, nhưng lần này bạn chọn diện cùng quần trắng và boots da. Với set đồ này, bạn nên chú ý không sử dụng quá nhiều màu sắc để cân bằng tổng thể, tránh rối mắt.

Với những cô nàng năng động, không thích lên đồ cầu kỳ thì set áo thun + quần legging và áo sơ mi denim sẽ là gợi ý đơn giản mà hút mắt tuyệt đối. Hoàn thiện set đồ này với mũ lưỡi trai, tất cao cổ và giày thể thao là bạn đã có diện mạo thu hút chuẩn hot girl.

Một gợi ý khác cũng thú vị không kém đó là set áo thun + áo sơ mi denim + áo phao + quần nỉ. Set đồ này vừa đơn giản, thoải mái lại vừa năng động. Lối lên đồ này cũng được nhiều bạn trẻ áp dụng trong mùa lạnh.

Bạn hoàn toàn có thể diện sơ mi denim theo style tiểu thư, sang chảnh bằng cách mix item này với áo dệt kim cao cổ và áo khoác không tay, quần jeans. Với set đồ này, tông trắng sẽ là tông màu chủ đạo, cân bằng áo sơ mi tối màu, giúp tổng thể có cảm giác điệu đà, tiểu thư.

Cuối cùng, những nàng bánh bèo lại có thể diện sơ mi denim với áo cardigan họa tiết và chân váy len. Nhấn nhá với 1 đôi boots da và mũ nồi là bạn đã có diện mạo xinh xẻo.