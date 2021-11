Song Hye Kyo bị chê "nát nước" ở phim mới nhưng vẫn khiến dân tình phát cuồng vì một điểm

Sau bao ngóng trông thì bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến khen ngợi cũng có không ít ý kiến chê bai về bộ phim này. Phần thì dân tình chê Song Hye Kyo diễn đơ, phần lại cho rằng cô vào vai NTK thời trang nhưng style mờ nhạt, không tương xứng với đẳng cấp.



Tuy nhiên, ai chê cứ chê, riêng Song Hye Kyo vẫn tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi trang phục của cô trong phim lại thành hot item khiến người người nhà nhà áp dụng theo.

Phim mới vừa lên song, set đồ denim của Song Hye Kyo đã tạo ra cơn sốt. Diện nguyên set áo sơ mi mix cùng quần denim, Song Hye Kyo còn khoác thêm áo cardigan kẻ bên ngoài tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng mà cũng không kém phần thời thượng, năng động.

Và ngay lập tức, style của Song Hye Kyo đã được người người nhà nhà copy theo. Lướt quanh các trang mạng xã hội có thể thấy rất nhiều cô nàng đã lên đồ y hệt Song Hye Kyo.

Set sơ mi và quần jeans khoác thêm áo cardigan kẻ hờ hững không chỉ toàn là những item đơn giản, dễ áp dụng mà còn phù hợp với không khí của những ngày Thu se lạnh nên càng được nhiều người học tập theo.

Lối mix đồ của Song Hye Kyo được dân tình bê y nguyên ra đời thực, từ trang phục cho đến phụ kiện khi dùng thêm thắt lưng da, đi boots sành điệu.

Mặc nhiều lời chê bai về diễn xuất, nội dung hay thậm chí cả style nhưng không thể phủ nhận, thời trang của Song Hye Kyo trong phim mới vẫn tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ không ai có thể phủ nhận.

Nếu hỏi đâu là style hot hit nhất với hội phụ nữ châu Á thì xin mạnh dạn nói rằng đó chính là style như Song Hye Kyo trong phim mới.

Bên cạnh set đồ denim nói trên thì set áo sơ mi trắng và chân váy đen như Song Hye Kyo cũng được nhiều người quan tâm. Set đồ vừa đơn giản, thanh lịch lại sành điệu và tạo hiệu ứng tôn eo đáng kể.



Với set đồ này, dù diện đi dự sự kiện sang trọng hay đi làm hàng ngày cũng đều hợp cả.