Song Hye Kyo diện đầm Zara quyến rũ tình trẻ, nhưng lý do vì sao không dám "hở bạo" mới khiến dân tình thắc mắc

Bộ phim "Now, We are breaking up" do Song Hye Kyo thủ vai chính vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của các mọt phim. Vào vai nhà thiết kế thời trang, style của Song Hye Kyo trong phim này cũng thiên về hướng hiện đại, sang chảnh với nhiều bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, dân tình phát hiện ra trong tập phim mới đây, đại mỹ nhân xứ Hàn chỉ diện váy Zara bình dân mà thôi.



Thủ vai NTK thời trang nên style của Song Hye Kyo trong phim thiên về hướng sang chảnh, hiện đại mà vẫn giữ được nét kín đáo, trang nhã chuẩn công sở.

Vì vậy, khi sánh đôi cùng tình trẻ cô vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, thu hút chứ không hề lép vế.

Trong tập phim mới đây, Song Hye Kyo diện váy liền mix cùng áo blazer tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa sang chảnh. Cả 2 item đều mang tông màu sáng, giúp cô càng thêm phần tươi trẻ.

Và không phải thiết kế hàng hiệu đắt đỏ nào, đây là mẫu váy bình dân đến từ nhà mốt Zara mà thôi. Điều đáng nói, đây vốn là mẫu váy 2 dây, thiết kế đan móc tạo cảm giác thoải mái, gợi cảm. Dáng váy ngắn cũng giúp người diện trông cao ráo hơn vài phần.

Mẫu váy tương tự hiện đã hết hàng nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều kiểu na ná tại Zara, giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Song Hye Kyo diện váy cùng áo blazer, túi cầm tay Fendi.

Tuy nhiên bên cạnh việc bất ngờ khi Song Hye Kyo diện váy giá rẻ, nhiều người lại thắc mắc: "Vì sao cô không diện dáng váy 2 dây như thiết kế gốc?". Việc khoác thêm áo blazer đã che lấp hoàn toàn đường cong, lợi thế body mà váy gốc của Zara hướng đến.

Một số người cho rằng, điều này là bởi Song Hye Kyo có một hình xăm bí mật ở cánh tay. Những "thánh soi" đã tinh mắt phát hiện ra hình xăm này ở một số bức ảnh của nữ diễn viên. Vì muốn che hình xăm nên Song Hye Kyo đã cố tình mặc áo khoác. Không rõ đây là hình xăm trong phim hay thực tế, cũng có thể cô đã cố tình che hình xăm để không làm lộ tình tiết phim.

Ngoài ra, cũng có 1 số ý kiến cho rằng vì bối cảnh bộ phim diễn ra vào mùa Thu nên Song Hye Kyo luôn mặc thêm áo blazer để hợp với thời tiết.

Bên cạnh đó, việc diện blazer cùng váy/áo 2 dây cũng giúp hình ảnh của cô thêm phần thanh lịch, đúng chuẩn nàng công sở hơn.