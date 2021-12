"Bứt áo" lộ ngực của Sana (Twice), dân tình sặc máu mũi vì độ bạo của stylist

Thời gian gần đây, những cô nàng Twice dần có xu hướng thay đổi style. Không còn theo style "cute hột me" như hồi mới debut, giờ đây, hình ảnh của Twice thiên về hướng trưởng thành, gợi cảm và phù hợp với lứa tuổi. Chẳng hạn như trong bộ cánh mới đây của Sana, stylist chẳng ngại "bứt áo" phô trương vòng 1 khiến dân tình "sắc máu mũi" vì độ bạo.



Mới đây, Twice vừa tung ra đĩa đơn tiếng Nhật "Doughnut". Trong màn trình diễn ca khúc này mới đây, cả 9 cô gái lên đồ theo tông màu đỏ - đen đúng với không khí Giáng sinh.

Đặc biệt, nhiều người dành sự chú ý cho bộ cánh gợi cảm của Sana.

Vốn có hình ảnh thiên về hướng ngọt ngào, trong sáng nhưng lần này Sana chẳng ngại diện áo trễ vai phô trương vòng 1 gợi cảm hết nút. Dáng áo trễ vai vốn đã gợi cảm còn có thêm chi tiết xẻ sâu khiến vòng 1 nảy nở lại càng lộ rõ.

Nhan sắc ngọt ngào, nước da trắng như tuyết kết hợp cùng bộ cánh gợi cảm, Sana lại tiếp tục tỏa sáng với visual ấn tượng khiến dân tình "đứng hình" mê mẩn.

Được biết mẫu áo mà Sana đã diện là thiết kế đến từ nhà mốt Self Portrait. Stylist còn khéo léo kết hợp thêm vòng cổ và khuyên tai đính đá đồng bộ với áo tạo cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa sang chảnh. Sana trang điểm nhẹ nhàng, tóc nhuộm tông màu bạch kim.

Tuy nhiên, khi xem đến ảnh mẫu diện thì bạn sẽ phải bất ngờ. Dáng áo này vốn có chi tiết trễ vai, phần ngực xẻ vừa phải, chỉ đủ tạo đường cong lấp ló vòng 1.

Nhưng khi vào tay stylist của Twice, stylist đã cố tình bứt áo để chi tiết xẻ ngực sâu hơn chút đỉnh giúp phô trương vòng 1 của Sana nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, mọi cử động đơn giản của cô đều bội phần gợi cảm, sexy hơn hẳn mẫu hãng.

Trước đó, Sana cũng từng nhiều lần khiến dân tình ngờ ngàng khi lên đồ lấp ló vòng 1 gợi cảm. Diện váy vốn đã xẻ sâu gợi cảm, Sana còn mix cùng áo bra ren đen nên lại càng bội phần quyền rũ.

Dù chẳng cố gò mình lên đồ hở hang hay sexy quá đà nhưng chỉ cần diện đồ bó chút đỉnh là vóc dáng gợi cảm, vòng 1 nảy nở của Sana đã được phô diễn rõ rệt.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, visual ấn tượng thì body chuẩn chỉnh của Sana cũng là lợi thế khiến bao người mê mẩn.