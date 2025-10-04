Getty Images phơi bày nhan sắc thật của Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn từng được xem là “đỉnh lưu” sáng giá nhất nhì Cbiz, sở hữu lượng fan khổng lồ sau khi bước ra từ show sống còn Idol Producer . Thế nhưng, sự nghiệp của anh nhanh chóng đã bị ảnh hưởng nặng nề khi vướng vào scandal bị bạn gái cũ tố ép phá thai. Từ đó, Thái Từ Khôn bị hạn chế hoạt động nghệ thuật và gần như biến mất khỏi nhiều sân khấu lớn tại Trung Quốc.

Tuy vậy, nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, mỹ nam sinh năm 1998 vẫn duy trì được chỗ đứng nhất định trong làng thời trang, liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện của các thương hiệu lớn. Dẫu vậy, mới đây, anh lại trở thành đề tài bàn tán khi để lộ gương mặt kém sắc, khác xa hoàn toàn hình tượng nam thần đỉnh cao một thời trong loạt ảnh Getty Images đăng tải.

Loạt ảnh Getty gây tranh cãi của Thái Từ Khôn tại show Mugler. Nam ca sĩ xuất hiện với tạo hình cá tính cùng chiếc jacket da đen dáng dài.

Từng được tung hô là nam thần thế hệ mới của Cbiz, thế nhưng visual hiện tại của anh lại khác xa thời hoàng kim qua ống kính "hung thần" quốc tế. Gương mặt lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, làn da thiếu sức sống với nhiều khuyết điểm, đặc biệt là những nốt mụn và vết sạm khiến tổng thể kém phần tươi tắn.

Mái tóc sáng màu càng khiến ngoại hình của Thái Từ Khôn trở nên nhợt nhạt, thiếu khí chất so với những bộ ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng trước đây. Khoác lên mình outfit da cá tính nhưng lại không cứu nổi visual gây tranh cãi, mỹ nam một thời “đỉnh lưu” khiến công chúng không khỏi tiếc nuối, thậm chí bàn tán rằng anh đã đánh mất hoàn toàn phong độ vốn có.

Netizen choáng váng trước nhan sắc tuột dốc của Thái Từ Khôn.

Gần đây nhất, ngôi sao Cbiz cũng gây thất vọng với lớp makeup trắng bệch, dày cộp phấn khi xuất hiện tại event Gentle Monster tại Hàn.

Thời kỳ hoàng kim, Thái Từ Khôn được mệnh danh là một trong những nam thần thế hệ mới sáng giá nhất Cbiz. Visual của anh gây ấn tượng mạnh với làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú và đôi mắt sáng cuốn hút. Khuôn mặt thon gọn cùng sống mũi cao mang đến vẻ đẹp chuẩn nam thần, nam tính nhưng vẫn có nét ngọt ngào, cuốn hút khiến hàng triệu fan nữ rung động. Vóc dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng cũng giúp anh chàng gia tăng sức hút, nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu.

Nhan sắc từng giúp Thái Từ Khôn bước lên hàng ngũ "đỉnh lưu" Cbiz.

Mỹ nam sinh năm 1998 cũng từng là đại sứ toàn cầu của Prada, xuất hiện trong hầu hết các sự kiện và campaign cho đến khi vướng lùm xùm chấn động sự nghiệp.