Gần đến ngày sinh, có 1 việc mẹ bầu nên làm thường xuyên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé

Đếm số lần thai máy = cứu sống mạng người

Có rất nhiều việc mà những ông bố tương lai không thể làm với quá trình sinh nở của vợ, ví như cho đứa con vẫn nằm trong bụng mẹ ăn; đếm số lần thai máy và bản thân chuyện sinh con chẳng hạn. Nhưng câu chuyện dưới đây của bà mẹ 2 con người Singapore Marie Nicolas cho thấy đếm số lần thai máy có thể cứu sống 1 mạng người.

"Tôi bị huyết áp cao. Do đó, bác sĩ đã đề nghị tôi đếm số lần thai máy. Tôi phải đảm bảo rằng cứ vài giờ tôi lại đếm bởi em bé có thể bị cạn kiệt oxy do chứng cao huyết áp của tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại lao vội tới phòng cấp cứu khi mang thai được 37 tuần. Tôi để ý thấy con không chuyển động và vào lúc chào đời, con đã bị nhiễm trùng máu.

Nếu tôi không đếm số lần thai máy, tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội nhìn con chào đời còn sống, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Tới lần mang thai tiếp theo, túi ối của tôi rách từ từ, vì vậy mà dịch ối cũng rỉ ra từng chút một". May mắn là cuối cùng, Nicolas đã sinh hạ thành công bé thứ hai bằng phương pháp sinh mổ khi được 34 tuần. Giờ cô là bà mẹ hạnh phúc của 2 con.

Người mẹ mới biết sự im lặng của bé là điều đáng lo ngại hay chỉ là do bé đang ngủ một giấc thôi.

Các ông bố tương lai không thể đếm số lần thai máy, nhưng họ có thể làm nhiều hơn thế

Chỉ các bà mẹ mới đếm được số lần thai máy. Các ông bố dù muốn tham gia nhưng chỉ các bà mẹ mới có thể cảm nhận được những rung động nhẹ tựa cánh bướm mà con mình tạo ra trong bụng cũng như những cú đạp khiến bụng bầu gồ lên thụt xuống mà thôi. Hơn nữa, người mẹ ở vị trí tốt nhất có thể xác định được có điều gì đó không ổn không. Trước tam cá nguyệt cuối cùng, họ biết em bé của mình đang khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Dù không lời nào được thốt lên, họ vẫn biết tâm trạng và thân nhiệt của con mình. Tương tự, người mẹ mới biết sự im lặng của bé là điều đáng lo ngại hay chỉ là do bé đang ngủ một giấc thôi.

Dù không thể thực sự đếm số lần thai máy, các ông bố tương lai vẫn có thể làm những việc hữu ích khác. Đó chính là chăm lo cho người vợ đang mang thai của mình.

1. Thể hiện cho vợ thấy bạn muốn cô ấy đếm số lần thai máy

Khi người phụ nữ biết rằng bạn có chung mục tiêu với mình, cô ấy sẽ có thêm tự tin để hành động. Hãy nói với cô ấy bằng lời lẽ đanh thép rằng, bạn nghĩ, việc đếm số lần thai máy vô cùng quan trọng.

2. Chỉ có 3 từ thôi: Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp

Ở thời điểm cuối thai kỳ, vợ bạn không thể tự ngồi dậy từ tư thế nằm mà không nghiêng người sang bên trước. Nhiệm vụ của bạn là giúp vợ bất cứ khi nào có thể bằng những hành động đơn giản như: siêng làm việc nhà để vợ yên tâm và có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy, vợ bạn sẽ được rảnh rang để làm việc thực sự quan trọng, trong trường hợp này, tất nhiên là đếm số lần thai máy.

Các ông bố tương lai có thể tham gia việc đếm số lần thai máy cùng vợ

Mặc dù bác sĩ khuyến nghị rằng, phụ nữ mang thai cần nắm rõ chuyển động của em bé trong bụng nhưng không có nghĩa là bạn phải thực hiện việc này 24/7. Trên thực tế, tất cả những gì bạn cần là vài phút/ngày.

Đây là cách đếm số lần thai máy cùng vợ:

1. Dành một khoảng thời gian mỗi ngày để đếm số lần thai máy, bắt đầu khi vợ bạn được 28 tuần thai. Thông thường, sẽ mất khoảng 10-15 phút nhưng cũng có thể lâu hơn để thực hiện việc này nhưng bạn cũng không nên lập tức lo lắng. Thời điểm đếm số lần thai máy nên là lúc em bé thức trong bụng mẹ và vợ bạn sẽ biết đó là lúc nào!

2. Để vợ bạn nằm nghiêng một bên. Ngồi hoặc nằm xuống bên cạnh cô ấy khi vợ bạn đếm số lần thai máy.

3. Ghi chép lại khoảng thời gian cần để đếm được 10 chuyển động của thai nhi.

4. Nếu mất nhiều hơn 2 giờ đồng hồ để đếm được 10 chuyển động hay số chuyển động trở về 0, nên đưa vợ tới gặp bác sĩ sản phụ khoa để kiểm tra. Khi đó, bác sĩ sẽ đo nhịp tim của em bé để xem mọi việc có ổn không.

Nếu vợ bạn lo lắng, căng thẳng về việc này, sự hỗ trợ của bạn có thể tạo nên khác biệt lớn lao (Ảnh minh họa).

Không nên quá căng thẳng về việc đếm số lần thai máy

Với những người phụ nữ sắp làm mẹ, đếm số lần thai máy có thể gây ra áp lực nhất định. Không phải luôn dễ dàng để xác định chính xác đâu là một cú đạp hoặc một chuyển động của em bé. Nhiều sản phụ thừa cân có thể gặp khó khăn với việc này. Và rồi cảm giác lo lắng thường trực về việc liệu con có đang chuyển động hay không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của người mẹ.

Nếu vợ bạn lo lắng, căng thẳng về việc này, sự hỗ trợ của bạn có thể tạo nên khác biệt lớn lao. Trò chuyện với vợ và không phán xét. Dành thời gian cho vợ và nhắc vợ nhớ rằng, bạn luôn ở bên cô ấy. Khi vợ bạn cảm thấy khá hơn, hãy trở lại việc đếm số lần thai máy bởi nó vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ chết non của thai nhi.

Trong trường hợp vợ bạn vẫn cảm thấy chưa an tâm, hãy tham vấn bác sĩ. Đó là cách tốt nhất để giải tỏa mọi lo âu, sợ hãi.