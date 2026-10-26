Gần 4 triệu lượt xem clip mẹ ru con, dân tình ngỡ ngàng: Đây là bản phát thanh trên radio ngày xưa sao?

Một đoạn clip mẹ ru con đang thu hút sự chú ý với gần 4 triệu lượt xem. Không có sân khấu, trang phục biểu diễn hay bối cảnh cầu kỳ, người mẹ chỉ mặc bộ đồ hoa đỏ, ngồi trên giường và hát cho em bé nằm trong lòng nghe. Thế nhưng, giọng hát của chị mới là điều khiến người xem ngỡ ngàng.

Ban đầu, khung cảnh dễ khiến mọi người nghĩ đây là một video ghi lại chuyện chăm con thường ngày. Mẹ vừa hát, vừa cầm chú rùa bông màu xanh đưa lên, hạ xuống để tương tác với bé. Con nằm ngoan trong lòng mẹ, miệng ngậm ti giả, đôi mắt vẫn mở.

Clip mẹ ru bé gần 4 triệu lượt xem

Nhưng thay vì chỉ chú ý đến em bé, người xem lại dành sự quan tâm đặc biệt cho mẹ. Phần lớn bình luận dưới bài đăng đều khen chị hát hay. Từ một màn ru con tại nhà, đoạn video bỗng trở thành dịp để giọng hát của người mẹ được đông đảo mọi người biết đến.

Điều thú vị nằm ở sự tự nhiên của người mẹ. Chị không đứng trước máy quay để giới thiệu hay thể hiện một tiết mục, mà hướng sự chú ý về phía con. Vừa hát, chị vừa nghiêng đầu, thay đổi nét mặt, thỉnh thoảng cúi xuống gần em bé.

Nhìn bộ đồ mặc nhà, mái tóc buộc gọn cùng món đồ chơi trên tay, tất cả đều rất quen thuộc với những ai đang chăm con nhỏ. Chính vì vậy, việc được nghe một giọng hát hay trong khung cảnh ấy càng tạo cảm giác bất ngờ.

Một việc tưởng chỉ có hai mẹ con cùng thưởng thức lại khiến rất nhiều người dừng lại nghe. Và khi xem xong, điều họ muốn nhắc đến nhất chính là: Mẹ bé hát hay quá!

Những lời khen tập trung vào giọng hát cũng khiến điểm thu hút của clip trở nên rõ ràng. Người mẹ không chỉ mang đến một khoảnh khắc đáng yêu bên con, mà còn khiến người xem muốn nghe chị hát thêm. Chiếc giường thành chỗ biểu diễn, chú rùa bông là “bạn diễn”, còn em bé có ngay vị trí thưởng thức gần mẹ nhất.

Trong khi giọng hát của mẹ nhận được nhiều lời khen, em bé trong clip lại giữ vẻ bình thản. Bé nằm trong lòng mẹ, ngậm ti giả, hai tay để trước người và vẫn mở mắt.

Mẹ càng nhập tâm, con càng có vẻ thong thả. Nhìn cảnh ấy, có thể đùa rằng mẹ đang ru ngủ, nhưng con lại muốn nằm nghe thêm một lúc.

Đây cũng là chi tiết làm đoạn video thêm duyên. Người xem vừa chú ý đến màn hát ru của mẹ, vừa buồn cười trước vẻ tỉnh táo của “khán giả nhí”. Đến cuối clip, mẹ cúi xuống gần con rồi mỉm cười, còn bé vẫn chưa khép mắt.

Chưa rõ sau đó em bé mất bao lâu để ngủ, nhưng riêng màn hát ru này đã giúp mẹ nhận về nhiều lời khen. Từ căn phòng quen thuộc, giọng hát vốn cất lên để dỗ dành con đã đến với đông đảo người xem.

Có lẽ người mẹ cũng không cần một sân khấu đặc biệt để tạo ấn tượng. Chỉ một đoạn video ngắn, bộ đồ mặc nhà và em bé nằm trong lòng đã đủ khiến dân tình chú ý. Còn con, dù chưa chịu ngủ, vẫn là người được nghe mẹ hát ở khoảng cách gần nhất mỗi ngày.