Vì sao con gái phần lớn nhạy cảm, hay khóc?

Làm mẹ chắc hẳn ai cũng từng có cảm giác này: bản thân cũng lớn lên từ một cô bé, vậy mà khi đối diện với con gái mình, lại thật sự không hiểu nổi con.

Thử xem nhà bạn có cô con gái như thế này không?

Chỉ cần nói nặng giọng một chút, nước mắt con lập tức rơi xuống;

Một chuyện nhỏ không như ý, con có thể để bụng rất lâu;

Có chút mâu thuẫn với bạn học, con có thể kể đi kể lại với bạn suốt cả buổi tối.

Nói thật, trước đây tôi cũng thường tự hỏi: Có phải mình đã chiều con gái đến mức con trở nên quá yếu đuối không?

Mãi đến khi dần tìm hiểu đặc điểm phát triển não bộ của trẻ gái, tôi mới vỡ lẽ.

Con gái có tâm tư tinh tế, khả năng đồng cảm mạnh, dễ rơi nước mắt không phải là khuyết điểm trong tính cách, mà do những đặc điểm phát triển não bộ bẩm sinh quyết định.

Tốc độ trưởng thành tổng thể của não bộ trẻ gái sớm hơn trẻ trai khoảng nửa năm đến một năm; các vùng liên quan đến ngôn ngữ, sự đồng cảm và cảm nhận cảm xúc cũng phát triển sớm hơn, nhanh hơn.

Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu theo từng độ tuổi. Hiểu được những điều này, bạn sẽ hiểu hơn những tâm tư nhỏ bé của con gái.

0–3 tuổi: Giai đoạn ngôn ngữ bùng nổ, khả năng cảm nhận cảm xúc âm thầm nảy mầm

Phần lớn bé gái biết nói sớm hơn. Một tuổi rưỡi đã có thể nói được khá nhiều từ, hơn hai tuổi đã có thể nói liền mạch những câu ngắn.

Trẻ tích lũy vốn từ nhanh, đặc biệt thích bắt chước người lớn nói chuyện và rất muốn bày tỏ.

Cùng lúc đó, khả năng cảm nhận cảm xúc của con cũng sớm bắt đầu hoạt động. Con có thể hiểu biểu cảm trên gương mặt người lớn, nghe ra sự không vui trong giọng nói.

Ở giai đoạn này, hãy gìn giữ và nuôi dưỡng thật tốt năng khiếu ngôn ngữ của con.

Trò chuyện với con nhiều hơn, nghiêm túc lắng nghe những lời líu lo đầy tưởng tượng của con.

Khi con khóc quấy, đừng vội giảng giải hay ngăn con khóc. Hãy ôm con trước, giúp con nói ra cảm xúc trong lòng: “Có phải bây giờ con đang rất buồn không?”.

Ngôn ngữ chính là chiếc chìa khóa đầu tiên để một cô bé tìm hiểu thế giới.

3–6 tuổi: Giai đoạn nhạy cảm về tình cảm, rất cần tình yêu thương chắc chắn

Sau khi đi mẫu giáo, con gái sẽ đặc biệt để tâm đến các mối quan hệ giữa người với người.

Ai thích mình, ai chơi cùng mình, trong lòng con đều biết rất rõ.

Con sẽ chủ động quan tâm đến bạn bè, nhưng cũng có thể buồn bã rất lâu chỉ vì một câu nói vô tình của bạn.

Con thường hỏi đi hỏi lại: “Mẹ có yêu con không?”.

Đừng chê con nói nhiều. Đó là lúc con đang xác nhận cảm giác an toàn của mình.

Hãy thoải mái nói với con: “Mẹ yêu con”, ghi nhận sự cố gắng của con nhiều hơn, thay vì chỉ khen kết quả.

Khi con hào hứng chia sẻ với bạn một chuyện nhỏ, hãy đặt việc nhà đang làm xuống và chăm chú lắng nghe.

Một cô bé được đáp lại bằng sự dịu dàng trong tuổi thơ, khi lớn lên mới không phải lấy lòng người khác để đổi lấy sự yêu thích của họ.

7–10 tuổi: Giai đoạn so sánh bản thân, dễ âm thầm nghi ngờ chính mình

Bước vào tiểu học, sự nhạy cảm của con gái sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Nhìn thấy chiếc váy đẹp của bạn, con sẽ hụt hẫng. Khi giáo viên khen một bạn khác, con dễ cảm thấy mình chưa đủ tốt.

Ở tuổi này, con rất coi trọng đánh giá của người khác về mình.

Có hai việc nên cố gắng tránh: so sánh con với những đứa trẻ khác; nhận xét ngoại hình hoặc phủ nhận con trước mặt mọi người.

Hãy thường xuyên nói với con rằng không cần chạy theo bất kỳ ai, được là chính mình đã rất tốt rồi.

Khi thi cử không đạt kết quả tốt, hãy xoa dịu cảm xúc trước, sau đó mới cùng con xem xét vấn đề.

Sự tự tin của con gái thường bén rễ trong những năm này, nhưng cũng dễ dần sụp đổ trong chính những năm ấy.

10–14 tuổi: Giai đoạn cảm xúc biến động, đón tuổi dậy thì sớm

Con gái thường bước vào tuổi dậy thì sớm hơn con trai từ 1–2 năm.

Dưới tác động của những thay đổi hormone, cảm xúc giống như ngồi tàu lượn: giây trước còn vui vẻ, giây sau đã tủi thân rơi nước mắt, cũng dễ cãi lại và chống đối mẹ.

Nhiều người mẹ thắc mắc: Vì sao cô con gái ngoan ngoãn bỗng trở nên khó trò chuyện như vậy?

Thực ra, chính con cũng không kiểm soát được những cảm xúc bất chợt ấy.

Đừng đối đầu, tranh cãi đến cùng, cũng đừng lạnh lùng mỉa mai.

Khi con nổi nóng, hãy cho con một chút thời gian bình tĩnh. Khi con sẵn lòng tâm sự, hãy lắng nghe nhiều hơn, phán xét ít hơn. Tôn trọng những bí mật nhỏ của con, dành cho con không gian riêng.

14–25 tuổi: Phần não lý trí dần hình thành, từng bước xây dựng bản thân

Vùng vỏ não trước trán của con gái cũng phải đến những năm đầu tuổi 20 mới dần phát triển trưởng thành.

So với con trai, con gái bắt đầu suy nghĩ sớm hơn về bản thân, các mối quan hệ và hướng đi tương lai.

Khả năng đồng cảm, quan sát sắc mặt và lời nói của người khác rất mạnh, nhưng con cũng dễ bị mắc kẹt trong cảm xúc và các mối quan hệ hơn.

Ở giai đoạn này, vai trò của mẹ cần dần chuyển từ “người quản lý” sang “người hỗ trợ”.

Đừng vội đưa ra giải pháp hay giảng giải, trước tiên hãy chăm chú lắng nghe suy nghĩ của con.

Chấp nhận những lựa chọn chưa hoàn hảo của con, nói với con rằng dù thế nào đi nữa, gia đình mãi mãi là nơi con có thể quay về.